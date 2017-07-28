Vodafone обеспечил 3G-покрытием более 70 населенных пунктов в Житомирской области, включая Житомир, Бердичев, Коростышев и другие

Оператор мобильной связи Vodafonе Украина сообщил, что с момента получения официального разрешения на запуск 3G-сети в Житомирской области успел подключить к сетям третьего поколения 71 населенный пункт в данном регионе. Таким образом, более 650 тысяч жителей Житомирской области получили доступ к 3G-связи от Vodafone Украина.

В частности, 3G сеть Vodafone уже работает в Житомире, Бердичеве, Коростышеве и следующих населенных пунктах Житомирской области: Андрушевка, Гальчин, Леcовка, Дубовая, Гришковцы, Болярка, Новая Василевка, Василевка, Черемошное, Березовка, Садки, Кочеров, Поташня, Курное, Молодежное, Мартыновка, Слободка, Корчовка, Выдумка, Бабичевка, Новая Боровая, Ягодинка, Валки, Старый Бобрик, Новогородецкое, Царевка, Новогуйвинское, Пряжев, Сингуры, Волица, Озерное, Олиевка, Попельня, Улашановка, Пулины, Березовка, Садки, Довжик, Солнечное, Свитын, Глубочица, Гадзинка, Березина, Клетчин, Слобода-Селец, Станишовка, Гуйва, Скоморохи, Тетеревка.

Ранее 3G-покрытие было запущено в Малине, Коростене, Новограде-Волынском, Олевске, Радомышле, а также населенных пунктах Городница, Лучица, Юровка, Малиновка, Гранитное, Искорость, Шатрище, Наталовка, Пилиповичи, Дедовичи, Иршанск, Старики, Лутовка, Новая Романовка и Повчино.

Напомним, что вечером 25 июля операторы «Киевстар» и «Vodafone Украина» поспешили подключить 3G в Житомире до получения официального разрешения на эксплуатацию сети со стороны УГЦР, в связи с чем регулятор потребовал отключить уже запущенную сеть.

Источник: Vodafone Украина