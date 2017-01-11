Vodafone Украина сделал доступной для контрактных абонентов услугу «Безлимит за границу» для разговоров с Польшей и Россией

С сегодняшнего дня оператор мобильной связи Vodafone Украина открыл возможность подключить услугу «Безлимит за границу» для контрактных абонентов. Предложение действительно в тарифе Vodafone Red XL Контракт, а также в контрактных тарифах Vodafone Red S+, Vodafone Red M+, Vodafone Red L+, доступных в случае приобретения смартфонов Vodafone. Напомним, что услуга «Безлимит за границу» позволяет абонентам без ограничений звонить на 3 выбранных номера в мобильных сетях T-Mobile/Heyah (Польша) и МТС (Россия).

Стоимость услуги составляет 35 грн в месяц, за эту сумму пользователи смогут без ограничений совершать звонки 3-м абонентам в Польше или России. Для подключения услуги необходимо набрать *600*7# и клавишу вызова. Уведомление о подключении услуги абоненту придёт в SMS от оператора. Для внесения 3 выбранных номеров для звонков за рубеж, нужно использовать комбинацию *600*71*<код страны><код оператора><номер абонента># и клавиша вызова. Внесение первых трёх номеров в услугу является бесплатным, каждая последующая смена номера стоит 5 грн, номера можно менять неограниченное количество раз.

Коды операторов, доступных в рамках услуги «Безлимит за границу» можно уточнить по следующей ссылке.

Напомним, что данная услуга уже доступна абонентам предоплаченной связи Vodafone Украина со 2 декабря 2016 года.

Источник: Vodafone Украина