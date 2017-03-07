Volkswagen Sedric — концепт умного беспилотного электромобиля без руля и педалей для использования в сервисах автономного такси и каршеринга

Концерн Volkswagen продемонстрировал один из самых интересных концептов Женевского автосалона, который отличается от других «автомобилей будущего» полным отсутствие органов управления. Прототип назвали Sedric, причем это не просто красивое имя, а сокращение от фразы самоуправляемый автомобиль (self-driving car) и добавили, что это базовый концепт, на основе которого будет сделано еще несколько автопилотируемых моделей.

Беспилотник со сдвижными дверями выполнен в формате по-настоящему однообъемного минивэна, все внутреннее пространство которого доступно пассажирам. Здесь нет отдельных мест для водителя и переднего пассажира, два ряда двойных сидений повернуты друг к другу, чтобы пассажирам было удобнее общаться, пока Sedric везет их в пункт назначения. Подразумевается, что концепт сможет использоваться в качестве личного автомобиля, однако особый упор разработчики делают на его «карьеру» в качестве автономного такси и участника городской каршеринговой системы.

В Volkswagen относят свой концепт к беспилотникам пятого уровня, что подразумевает полную автономность в вопросах передвижения. В отсутствие привычных руля и педалей управлять Sedric-ом можно голосовыми командами, а также с помощью мобильного приложения и специального аксессуара под названием Button. При этом концепт сможет не просто ехать по заданному пассажирами маршруту, а выполнять достаточно сложные действия — например, отвезти детей в школу, а на обратной дороге забрать посылку в службе доставки и привезти ее домой.

Лобовое стеклом представляет собой сенсорный OLED-дисплей, на который можно выводить всю необходимую информацию о поездке (скорость, расстояние, ориентировочное время прибытия) или же уточнять маршрут передвижения, просить об остановке и т.д. Вдобавок, дисплей обладает возможностями дополненной реальности, а также может использоваться в развлекательных целях при длительных поездках.

Как водится, о точных технических характеристиках Volkswagen Sedric разработчики пока не рассказывают. Известно лишь, что это электромобиль, блок аккумуляторов которого спрятан под полом между передней и задней осью, но мощность, скорость и запас хода не озвучиваются.

Источник: The Verge