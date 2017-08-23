Volkswagen возродит спорткупе Scirocco в формате «горячего» электромобиля на платформе MEB

Глава R&D-подразделения немецкой компании Volkswagen Фрэнк Уэлш рассказал в интервью изданию Auto Express, что бренд собирается перезапустить спортивное купе Scirocco в формате электромобиля. Новинка унаследует стиль предшественников, но получит платформу VW MEB и отдельные компоненты будущей линейки электромобилей I.D.

Модульная конструкция аккумуляторной батареи позволит разработчикам создать сразу несколько вариантов модели с запасом хода от 320 до 600 км. Ожидается, что базовый Scirocco EV получит мощность порядка 170 л.с., тогда как более «горячую» версию Scirocco R оснастят электродвигателями мощностью около 300 л.с. Наверняка в качестве опции будет предлагаться и полноприводная версия, так как платформа VW MEB изначально рассчитана на установку двух двигателей над передней и задней осью.

Напомним, что модель Volkswagen Scirocco появилась в далеком 1974 году, после чего была обновлена в 1981 году и радикально переосмыслена в 2006 году. Автомобиль представляет собой компактное спортивное двухдверное купе с характерно заниженным силуэтом. По словам Фрэнка Уэлша тот же формат сохранится и в четвертом поколении модели, выход которого ожидается спустя несколько лет после появления на дорогах первенца I.D. в формате Golf-хэтчбека.

Отметим, что кроме уже известного хетчбека Volkswagen I.D., минивэна I.D. Buzz и кроссовера I.D. Crozz в период с 2019 по 2022 год немецкая компания собирается представить еще две модели: внедорожник I.D. Lounge и спортивное купе I.D. AEROe, которое вполне может представлять собой концептуальную версию серийного Volkswagen Scirocco EV.

Источник: Auto Express