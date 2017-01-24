Волонтеры из «Академії Кодування» хотят запустить бесплатные факультативы по IT-образованию во всех школах Киева

Украинские волонтеры из проекта «Академія Кодування», которая занимается обучению детей программирования на базе Kyiv Smart City Hub, решили расширить действие своей программы на всю столицу, предложив бесплатное IT-образование в виде факультатива для всех школ Киева. Пилотный проект на базе одной из киевских школ планируют запустить уже через неделю, 1 февраля 2017 года, при этом, чтобы собрать средства для оборудования компьютерного класса, волонтеры запустили краудфандинговый проект на платформе «Спільнокошт».

«Во времена, когда мир меняется чуть ли не каждый день, а технологии совершенствуются со скоростью света, крайне важно делать собственный вклад в образование подрастающего поколения. Сфера IT уже несколько лет занимает лидирующие позиции в Украине как в области востребованности квалифицированных специалистов, так и по уровню заработной платы. Поэтому сегодня сверхважно давать украинским детям именно практические навыки, которые со временем смогут стать их основным видом деятельности, обеспечат жизнь в достатке, а также помогут двигать страну в направлении успешного технологического будущего.» — отметили волонтеры.

Инициаторы проекта запланировали два этапа. На первом они собираются внедрить в столичные заведения среднего образования факультативные курсы по основам кодирования. Посещая их, школьники смогут развивать ту сторону своего креативного «Я», который интересует именно их. Вторым этапом волонтеры называют технологически развитую Украина, которую «ведут вперед светлые головы народа».

«Мы собираем средства для того, чтобы оборудовать компьютерный класс на 30 учеников. Для наших потребностей необходимы мощные ноутбуки с 15-дюймовыми дисплеями, чтобы дети не портили зрение, кроме того мы приобретем комплекты micro:bit плат для развития дополнительных навыков кодирования.» — отмечено в описании проекта на «Спільнокошті».

Инициаторы отметили, что одноплатный компьютер Micro:bit создан BBC в партнерстве с ARM, Barclays, element14, Lancaster University, Microsoft, Samsung и другими, при этом в комплект входит комплекс учебных программ и инструментов, упрощающих знакомство с компьютером и освоение языков. Для Microbit также портированы языки программирования высокого уровня, такие как Python и Java-script, а также визуальные блочные редакторы, вроде Skretch — это позволяет детям конструировать программы из модулей, выполняющих определенные команды.

Всего волонтеры хотят собрать 300 тыс. грн, которые пойдут на приобретение 30 ноутбуков (9300 грн каждый) и 30 microbit плат (стоимость с доставкой из Великобритании 660 грн каждая). Пилотный проект будет запущен на базе школы №61 на ул. Мельникова, где волонтеры 1 февраля запустят курс по Scretch, ориентированный на детей от 9 до 11 лет и рассчитанный на 10 академических часов или 2,5-3 месяца.

Работать с детьми будут волонтеры по программе, которую разработала «Академія Кодування» — сейчас по ней обучают уже третью по счету группу на базе Kyiv Smart City Hub в ВДНГ. Масштабировать данный проект на другие школы Киева планируют уже к 1 сентября, при этом инициаторы хотят, чтобы такие факультативы запустились во всех школах столицы. Отметим, что на данный момент на «Спільнокошті» собрано только 920 грн, а с учетом количества киевских школ (более 400, если учитывать школы, лицеи и гимназии) и стоимости оборудования каждого класса (300 тыс. грн), сумма потребуется весьма солидная.

Источник: «Спільнокошт», AIN.UA