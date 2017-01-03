Выход обновления Windows 10 Creators Update ожидается в апреле

Анонсированное компанией Microsoft в октябре прошлого года следующее крупное обновление ОС Windows 10 Creators Update (Redstone 2) обзавелось ориентировочным сроком выхода – апрель этого года.

Если верить ресурсу MSPoweruser, ссылающему на собственные источники, уже к концу этого месяце команда Microsoft планирует завершить основной этап разработки обновления Creators Update, утвердить финальный список новшеств, которые в него войдут и приступить к исправлению ошибок и мелких недочетов перед его глобальным распространением. Сообщается, что изначально Microsoft планировала выпустить Creators Update в марте, но сейчас более вероятным видится сценарий с выпуском обновления в апреле.

Обновление Windows 10 Creators Update включает множество новшеств, из которых наиболее существенным, пожалуй, можно считать поддержку интерфейса Windows Holographic, который обеспечит работу универсальных приложений Windows 10 на гарнитурах виртуальной реальности Windows 10 VR. Как мы уже писали, в этом году свои варианты гарнитур виртуальной реальности для ПК с Windows 10 представят Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo, причем стоимость некоторых не превысит $299.

Обновление Creators Update также включает новую версию графического редактора Microsoft Paint, получившую простые и удобные инструменты работы с 3D-контентом, усовершенствованный центр уведомлений и новый блок с востребованными контактами на панели задач. Кроме этого, ожидается аналог F.lux, снижающий нагрузку на глаза за счет уменьшения интенсивности синей составляющей подсветки, а также специальный игровой режим.

Источник: MSPoweruser