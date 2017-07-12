Waymo учит свои автономные автомобили выявлять транспорт экстренных служб

Прежде чем самоуправляемые автомобили выйдут на дороги общего назначения, они должны научиться полностью соблюдать правила дорожного движения, в том числе уступать дорогу транспортным средствам экстренных служб, например каретам скорой помощи. И компания Waymo работает в этом направлении. Она начала обучать свои самоуправляемые минивэны Chrysler распознавать их внешний вид и звуковое сопровождение в условиях реального мира.

Waymo объединила усилия с полицейским управление города Чандлер и пожарной службой штата Аризона, чтобы провести тестовый день с участием автомобилей экстренных служб. Кареты скорой помощи, полицейские автомобили и мотоциклы, пожарные автомобили проезжали возле минивэнов в дневное и ночное время. При этом датчики самоуправляемых автомобилей фиксировали различные данные, связанные с движением транспортных средств экстренных служб, включая скорость, расстояние, угол движения и др. В минивэнах Chrysler применялся новый набор сенсоров, включая собственную систему определения звука, обновлённый лидар, систему визуального наблюдения, способную распознавать автомобили экстренных служб и их проблесковые огни.

После этого Waymo смогла составить библиотеку внешних видов и звуков движения автомобилей экстренных служб. Компания уже использует собранные данные для обучения систем самоуправляемых автомобилей, чтобы те могли выявлять происхождение сирен. Определив, где находится автомобиль экстренной службы, самоуправляемый автомобиль сможет либо съехать на обочину (если транспорт приближается сзади), либо уступить дорогу на перекрёстке.

«Эта подготовка является ключом к надежному обнаружению и реагированию на автомобили экстренных служб в Аризоне и за её пределами», — говорится в сообщении в блоге компании Waymo. «Обучая наши автомобили этим передовым возможностям, мы приближаемся к тому, чтобы внедрять в мире по-настоящему самоуправляемые технологии».

Источник: The Verge