Waymo учит свои автономные автомобили выявлять транспорт экстренных служб
Прежде чем самоуправляемые автомобили выйдут на дороги общего назначения, они должны научиться полностью соблюдать правила дорожного движения, в том числе уступать дорогу транспортным средствам экстренных служб, например каретам скорой помощи. И компания Waymo работает в этом направлении. Она начала обучать свои самоуправляемые минивэны Chrysler распознавать их внешний вид и звуковое сопровождение в условиях реального мира.
Waymo объединила усилия с полицейским управление города Чандлер и пожарной службой штата Аризона, чтобы провести тестовый день с участием автомобилей экстренных служб. Кареты скорой помощи, полицейские автомобили и мотоциклы, пожарные автомобили проезжали возле минивэнов в дневное и ночное время. При этом датчики самоуправляемых автомобилей фиксировали различные данные, связанные с движением транспортных средств экстренных служб, включая скорость, расстояние, угол движения и др. В минивэнах Chrysler применялся новый набор сенсоров, включая собственную систему определения звука, обновлённый лидар, систему визуального наблюдения, способную распознавать автомобили экстренных служб и их проблесковые огни.
После этого Waymo смогла составить библиотеку внешних видов и звуков движения автомобилей экстренных служб. Компания уже использует собранные данные для обучения систем самоуправляемых автомобилей, чтобы те могли выявлять происхождение сирен. Определив, где находится автомобиль экстренной службы, самоуправляемый автомобиль сможет либо съехать на обочину (если транспорт приближается сзади), либо уступить дорогу на перекрёстке.
«Эта подготовка является ключом к надежному обнаружению и реагированию на автомобили экстренных служб в Аризоне и за её пределами», — говорится в сообщении в блоге компании Waymo. «Обучая наши автомобили этим передовым возможностям, мы приближаемся к тому, чтобы внедрять в мире по-настоящему самоуправляемые технологии».
Источник: The Verge
- В конце 2016 года Google выделила проект по созданию самоуправляемых автомобилей в отдельную компанию Waymo.
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- Вскоре после этого новая компания показала модифицированный самоуправляемый минивэн Chrysler Pacifica. Он представляет собой существенно модифицированный минивэн Chrysler Pacifica с гибридной силовой установкой. На электрической тяге автомобиль может преодолеть дистанцию в 30 миль (около 48 км).
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- Также Waymo заявляет, что её самоуправляемые автомобили становятся все более самостоятельными и реже требуют вмешательства человека. За минувший год удалось существенно снизить показатель вмешательства водителя в процесс управления в тех случаях, когда автономная система делает что-то не так. Если в 2015 году этот показатель составлял 0,8 на 1 тыс. миль (или 1 вмешательство на 1,25 тыс. миль (около 2 тыс. км)), то уже в 2016 году – 0,2 на 1 тыс. миль (или 1 вмешательство на 5 тыс. миль (около 8 тыс. км)).
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- В апреле 2017 года Waymo запустила публичное тестирование самоуправляемых автомобилей в Аризоне.