Western Digital купила сервис синхронизации данных Upthere и намерена внедрять собственные облачные решения хранения информации

Компания Western Digital длительное время предлагала решения для локального физического архивного хранения данных. Благодаря новому приобретению она также сможет предлагать и облачные сервисы для хранения данных.

Так, Western Digital заявила о покупке компании Upthere, которая предлагает приложения для синхронизации файлов и фотографий между различными устройствами. При этом компания намерена продолжать развивать данный сервис.

Компания Upthere была основана в 2011 году, но своё первое приложение представила общественности лишь в 2015 году. С тех пор о ней практически ничего не было слышно. Приложение Upthere обещает простой процесс синхронизации файлов с их последующим поиском. Но на этом рынке достаточно большая конкуренция, подобные услуги также предлагают такие крупные компании как Google, Apple, Microsoft.

После приобретения Upthere продолжит работать в составе Western Digital и будет продолжать заниматься развитием новых функций и продуктов. Пока нет сведений, планируется ли провести какую-либо интеграцию ПО Upthere с физическими накопителями для резервного копирования данных Western Digital. Пока что Western Digital ограничилась заявлением о том, что покупка Upthere позволит «улучшить портфолио потребительских продуктов новыми облачными решениями». Сумма сделки не уточняется.

Источник: The Verge