Xiaomi анонсировала обновлённый ноутбук Mi Notebook Air с поддержкой 4G

Как и ожидалось, компания Xiaomi официально анонсировала новую версию ноутбука Mi Notebook Air, в котором реализована поддержка связи LTE.

Запуск новой версии Xiaomi Mi Notebook Air осуществлён в партнёрстве с China Mobile. Покупателям устройства предлагается пакет с 4 ГБ трафика в месяц от этого оператора сотовой связи. Устройство поддерживает Cat.4 4G LTE и позволяет устанавливать любую SIM-карту, которая обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/с.

Помимо поддержки LTE никаких других изменений в ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air внесено не было. Компактная модификация оснащена 12,5-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек (максимальная яркость 300 нит, максимальная контрастность 600:1, охват 50% цветового пространства NTSC). Устройство содержит процессор Intel Core m3 6Y30 с частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 128 ГБ. Батарея ёмкостью 37 Втч обеспечивает до 11,5 часа автономной работы. Аппарат несёт на борту модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2, Bluetooth 4.1, разъёмы USB 3.0 port, HDMI, USB Type-C. Размеры устройства составляют 292x202x12,9 мм, а масса – 1,07 кг. В качестве ОС используется Windows 10.

Более крупная версия Xiaomi Mi Notebook Air 4G содержит 13,3-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек (максимальная яркость 300 нит, максимальная контрастность 800:1, охват 72% цветового пространства NTSC). В данном случае применяется процессор Intel Core i7 с частотой до 3 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ, дискретная видеокарта NVIDIA Gefore GT 940MX. Ёмкость батареи увеличена до 40 Втч, но из-за использования более ресурсоёмких компонентов продолжительность автономной работы составляет лишь 9,5 часа. Зато пользователям доступен дополнительный порт USB 3.0. Эта версия имеет размеры 309,6×210,9×14,8 мм и массу 1,28 кг.

Цена ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air с поддержкой LTE составляет $680 за 12,5-дюймовую версию и $1000 за модификацию с 13-3дюймовым дисплеем.

Источник: nextpowerup