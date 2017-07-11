Xiaomi выпустила Bluetooth-ресивер для наушников по цене около $15

Компания Xiaomi подготовила к выпуску Bluetooth-ресивер для наушников. Устройство может подключаться к источникам сигнала через беспроводное соединение, а затем передавать звук на проводные наушники. Такая возможность может быть востребована теми пользователями, которые имеют качественные наушники с 3,5-миллиметровым интерфейсом, но купили новый смартфон уже без такого разъёма.

Новинка от Xiaomi имеет массу всего 10 г. Внутри небольшого белого корпуса расположены встроенный чип с поддержкой стандарта Bluetooth 4.2 и батарея, которая обеспечивает до 5 часов автономной работы. Подзарядка осуществляется через интерфейс Micro USB. Устройство может использоваться совместно с любыми наушниками с 3,5-миллиметровым звуковым штекером, но при этом не поддерживается функция управления громкостью для наушников Apple MFi (Made for iPhone/iPad/iPod).

Новый Bluetooth-ресивер для наушников Xiaomi уже доступен для заказа в Китае по цене около $14,56.

Источник: The Verge