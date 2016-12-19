За первые сутки игру Super Mario Run загрузили более 2,8 млн раз. И это новый рекорд App Store

На прошлой неделе состоялся официальный релиз игры Super Mario Run для iOS. И это оказался наиболее успешный старт игры за всю историю App Store.

По данным аналитической компании Apptopia, в первый же день после релиза Super Mario Run была загружена 2,85 млн раз. Для сравнения, это более чем в 3 раза превышает результат ещё одной популярной игры 2016 года – Pokémon Go. В свой первый день этот проект продемонстрировал результат в 900 тыс. загрузок. Правда, проводить сравнение в данном случае не совсем корректно, так как в момент релиза игра Super Mario Run была доступной для загрузки в 150 странах, в то время как Pokémon Go – лишь в трёх странах.

На текущий момент игра Pokémon Go удерживает рекорд по количеству загрузок в первую неделю с момента релиза. Но компания Apple не раскрывает информацию о точном количестве загрузок за первые 7 дней. Обе игры можно загрузить в App Store бесплатно. Но в Super Mario Run для ознакомления доступно лишь несколько уровней, а для разблокирования всех возможностей игры потребуется совершить одноразовую внутриигровую покупку на сумму $9,99. На текущий момент Super Mario Run доступна лишь для iOS. Версию для Android планируется выпустить в следующем году.

Источник: The Verge