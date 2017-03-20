За пять лет продано 12,5 млн микрокомпьютеров Raspberry Pi. Создатель называет устройство третьим по популярности после Mac и PC

Мировые продажи микрокомпьютеров Raspberry Pi превысили отметку в 12,5 миллиона штук. Об этом сообщается на официальном сайте Raspberry Pi.

Взятие этого важного рубежа, как утверждается, делает одноплатный компьютер Raspberry Pi третьим по популярности компьютером общего назначения после Mac и PC за всю историю рынка.

Такое утверждение создатель микрокомпьютера Эбен Аптон делает, опираясь на данные исследования Майкла Стейла, которые указывают именно на 12,5 млн проданных за период с 1982 по 1993 год компьютеров Commodore 64 (ниже на изображении) – еще одного бестселлера, удостоенного записи в книге рекордов Гиннесса.

Хотя это сравнение и нельзя назвать корректным, так как в ассортименте производителя Commodore были и другие модели, помимо Commodore 64.

Кроме того, есть и другие оценки, согласно которым объем проданных Commodore 64 был заметно больше — от 17 до 30 млн штук. Но, тем не менее, с учетом времени пребывания на рынке (оригинальная модель вышла 29 февраля 2012 года) и первоначального плана в 10–20 тыс. микрокомпьютеров результат этот очень и очень достойный.

Куда более интересной представляется статистика по продажам в разрезе конкретных моделей Raspberry Pi. Наглядное представление о распределении долей различных моделей Raspberry Pi дает круговая диаграмма ниже.

Как видно, лидером является нынешняя модель Raspberry Pi 3B, которая в общей структуре продаж занимает ровно 30%. Если же сложить продажи Raspberry Pi 3B и Raspberry Pi 2, то получится больше половины всех отгруженных на рынок микрокомпьютеров Raspberry Pi. Обращает на себя внимание результат новейшей модели Raspberry Zero W. По утверждению Эбена Аптона, всего за четыре дня с момента начала продаж Pi Zero W было продано более 100 тыс. экземпляров, что делает эту модель одной из самых успешных.

Источник: The Verge и Raspberry Pi