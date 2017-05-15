Акция: приобретай Maze Blade со скидкой 20$

Новый бренд на рынке смартфонов Maze Mobile уже успел анонсировать две модели смартфонов — Alpha и Blade, но это были только тизеры.

Китайские производители гаджетов не перестают радовать нас постоянными скидками и выгодными предложениями. Вот и новая китайская компания Maze предлагает купить свой смартфон Maze Blade на странице торговой площадки CooliCool по очень выгодной цене со скидкой. Что в этом гаджете должно нас привлечь? Сколько продлится эта акция, в компании не сообщают, но количество устройств ограничено, и лучше поспешить.

Технические характеристики

5.5-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD;

64-битный восьмиядерный процессор MTK6753;

3 Гб оперативной памяти;

32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картой памяти;

13 Мп основная камера;

8 Мп фронтальная камера;

сенсорный сканер отпечатков пальцев, на передней панели.

Узнать больше: www.mazemobile.com/maze-blade.html

Видео Maze Blade: www.youtube.com/watch?v=UG8XFFqjp3Q

Купить: www.coolicool.com/maze-blade-3gb-ram-32gb-rom-mtk6753-13ghz-octa-core-55-inch-fhd-screen-android-60-4g-lte-smartpho-g-45362