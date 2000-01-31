«Битвы геймеров» от HyperX: зрители решают судьбу участников и выигрывают



Бренд товаров для гейминга и киберспорта HyperX®, в декабре 2016 года запустил в СНГ необычный проект — «Битвы геймеров», ставший первым в Рунете геймерским реалити-шоу, в котором приняли участие известные киберспортсмены, стримеры и блогеры.

На первом этапе «Битвы» десять звёзд собрались в загородном доме-студии и неделю выполняли тематические задания от организаторов проекта и зрителей.

Для участников «Битвы геймеров» – Макса Шелеста из F.ua, сестёр-блогерш Колодий, Артема «Tanko» Танковича и других звёзд Рунета – задача была непростой. Ребята должны были провести под объективами камер семь дней, принять участие в тематических конкурсах, пережить «наказания» от самых активных зрителей и всеми силами доказывать, что именно они достойны главного приза шоу — эксклюзивного контракта с брендом HyperX.

Это было настоящее испытание для звёзд, которые привыкли вести свои главные бои не в реальном, а в игровом мире. Но теперь всё зависит не от участников, а от зрителей проекта и их голосов — в самом разгаре второй этап конкурса – голосование за участников на официальном сайте проекта HyperXBattle.com

Каждый зритель может помочь своему кумиру, повлиять на результаты и выиграть мощный геймерский компьютер. Для участия в голосовании зрителю надо зарегистрироваться на сайте проекта, смотреть выпуски шоу на официальном YouTube-канале HyperX и выполнять специальные задания на сайте.

Главным призом для зрителей станет гейминг пак, в который входит игровой ПК с мощной начинкой, клавиатурой HyperX Alloy FPS и гарнитурой HyperX Cloud Stinger. Среди других ценных подарков,- комплектующие от HyperX и скины ножей-керамбитов для CS:GO.

Сайт «Битвы геймеров» – HyperXBattle.com открыт и ждёт голосов зрителей, каждый из которых имеет шанс не только вывести полюбившегося участника вперёд и помочь ему получить главный приз, но и добыть отличный апгрейд для своей игровой системы. Голосование заканчивается 7 февраля 2017г. Самое время испытать удачу!

Смотреть первую серию «Битвы геймеров»: https://youtu.be/nMLeKl6lK2s?list=PLKHIVwmISQeoyWuzE2AuywLOL7-KggbeR

О HyperX

HyperX — подразделение (и одноименный бренд) крупнейшего мирового независимого производителя устройств хранения данных — американской компании Kingston® Technology Company, Inc.

Основная специализация HyperX — создание высокопроизводительных твердотельных накопителей, памяти DDR4 и DDR3, флэш-накопителей с разъемом USB, а также высококлассных геймерских гарнитур и игровых аксессуаров. Помимо коммерческой деятельности, HyperX вкладывает значительные средства в развитие киберспорта и поддержку профессиональных геймерских команд, а также развитие геймерской культуры в ряде стран мира, в т.ч. в странах СНГ.

Дополнительную информацию можно найти на официальном веб-сайте www.hyperxgaming.com или в социальных сетях:

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ВКонтакте: https://vk.com/hyperx_official

YouTube: https://www.youtube.com/user/KingstonHyperXRU

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