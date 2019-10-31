4G для народа: сравнение доступных тарифов (до 100 гривен в месяц)





Мобильная связь в Украине развивается медленно, но уверенно. Говорить о 5G пока не приходится, но появилась переносимость номеров, операторы договорились о перераспределении частот, что должно привести к расширению зоны покрытия 3G/4G, еще придумали новый «месяц» из 28 дней… А некоторые вещи почти не меняются. Например, средний доход с абонента немного растет, но все равно остается в числе самых низких в мире. С оглядкой на этот факт мы решили посмотреть на актуальную линейку недорогих интернет-тарифов большой тройки.

Киевстар

Начнем в порядке убывания абонентской базы. Сайт «Киевстара» не даст запутаться — после презентации новых припейд-тарифов, среди национальных тарифов (действующих на всей территории Украины) остался всего один «доступный», с абонплатой меньше 100 грн/месяц. При этом назвать Киевстар Комфорт интернет-тарифом сложно при всем желании — в стандартный пакет услуг за 75 гривен включено всего 100 МБ трафика.

Получается, что если сейчас вы решите перейти на новый тариф с минимально приемлемым объемом трафика, то придется выбирать минимум Общение без границ с включенными 3000 МБ за 125 гривен/4 недели — теоретически, это закроет базовые потребности по использованию мобильного интернета.

В этом тарифе не учитывается трафик в самых популярных социальных сетях и мессенджерах (а он может легко «съесть» большую часть включенного пакета), а за своевременное внесение абонплаты Киевстар обещает начислять еще 3000 бонусных МБ и не тарифицировать трафик полярных музыкальных сервисов и некоторых игровых.

Наверное, кто-то уже хочет поругать оператора за отсутствие «народных» предложений, но в данном случае все относительно. Жители крупных городов наверняка могут тратить на мобильную связь и интернет больше 100 гривен в месяц, а среди региональных тарифов можно найти тот же Дайте Еще! за 75 гривен/4 недели с безлимитным трафиком, что может оказаться весьма интересным предложением для абонентов, живущих в областях его действия.

Плюс не стоит забывать, что Киевстар давно стал заметным игроком на рынке фиксированного доступа к интернету, поэтому использование нескольких услуг сразу — еще одна возможность сэкономить. Например, в Киеве и других городах за 200 гривен/месяц (первые 4 месяца — за 150 грн/мес.) оператор предлагает тариф Все вместе базовый где в добавок к домашнему интернету (100 Мбит/с) абонент получит мобильный тариф с 12000 МБ трафика. Так что даже Киевстару, который многими воспринимается как оператор с относительно высокими тарифами, есть что предложить.

Vodafone

В случае Vodafone даже самый доступный тариф (90 грн/месяц), SuperNet Start, включает 4 ГБ трафика и безлимит для некоторых соцсетей и мессенджеров (включена услуга Online PASS). Новые абоненты оператора могут рассчитывать еще на 2 ГБ дополнительного трафика (на протяжении 3 месяцев).

С учетом наличия дополнительных дополнительных пакетов минут для звонков на номера других операторов и за границу (только польский T-Mobile), тариф вполне может заинтересовать не самых активных интернет-пользователей. Плюс не стоит забывать о услуге «Год без абонплат», которая также позволяет немного сэкономить.

За следующий «универсальный» тариф Vodafone SuperNet Pro попросят уже 125 грн/месяц, но и объем трафика там будет более существенным — 10 ГБ плюс услуги Online и Video PASS для безлимитного трафика на некоторые соцсети и сервисы потокового видео.

Также в линейке оператора есть Vodafone Family Plus за 80 грн/месяц со скромным 1 ГБ трафика и аналогом Online PASS, и ориентированные на гаджеты (например планшеты) тарифы Vodafone Device — в них нет включенных пакетов минут и привычного безлимита на звонки внутри сети, но тот же Device M за 80 грн/месяц включает сразу 12 ГБ трафика и услуги Online и Video PASS. Если вы почти не пользуетесь обычными звонками, то возможно, такой тариф окажется интересным.

Региональных тарифов у оператора нет, но некоторые абоненты «которые получили специальное предложение» могут перейти на тарифы Vodafone 4G Smart XS и Smart S. Таким, можно скачать повезло — в последнем за 50 грн/месяц можно получить 5 ГБ трафика, 100 минут на звонки другим операторам и безлимит внутри сети.

lifecell

На стороне lifecell разнообразие актуальных тарифов. Самый доступный из национальных, 4 Безлимита за 40 грн/4 недели, включает 100 МБ/день интернета. При этом оператор не учитывает трафик популярных мессенджеров, социальных сетей и видеосервисов (после использования 10 ГБ скорость доступа для выбранных видео-сервисов ограничивается до 128 кбит/с).

Если абонент использовал 100 МБ трафика, то доступ к сети ограничивается до следующего дня, хотя можно продолжать пользоваться соцсетями, мессенджерами и смотреть видео. По сравнению с автоматическим начислением небольших интернет-пакетов за дополнительную плату, абонентам такая схема может прийтись по душе. А с учетом наличия привычного безлимита внутри сети и пакета для звонков другим операторам тариф вполне можно назвать реальным кандидатом на выбор для не самых активных интернет-пользователей.

Интернет жара — за 60 грн/4 недели оператор предлагает 20 ГБ трафика, 500 минут на все звонки (внутри сети, другие операторы и городские номера), безлимитный трафик в соцсетях, Facebook Messenger плюс место в собственном облачном хранилище.

Интересная особенность «жары» — автоматическое начисление полного пакета услуг (со звонками), если абонент использовал весь объем трафика и на счету есть достаточно средств. Если закончился объем минут — то будет просто работать поминутная тарификация. В целом же тариф выглядит как довольно интересное предложение для тех, кто не разговаривают часами по телефону и хочет получить нормальный объем трафика.

Еще есть Хайп за 100 грн/4 недели с 7 ГБ интернета, безлимитным трафиком в мессенджерах, местом в фирменном «облаке» и необычной услугой «Послушные минуты», с помощью которой можно выбирать между безлимитными звонками внутри сети и увеличенным общим объемом включенных минут на звонки на номера других операторов (или городские).

Также у оператора есть два безлимитных тарифа Bip Жара и Bip Жара Плюс, адресованных пользователям фирменного мессенджера Bip, через который также можно звонить. Интернет-трафик в них безлимитный, но скорость доступа ограничена 256 кбит/с (сложно сказать насколько «комфортным» окажется такой доступ к сети).

Есть у lifecell и конструктор тарифов Хендмейд, с помощью которого можно создать собственный тариф с нужным лично вам пакетом услуг, но с его помощью сложно «собрать» более выгодный, по сравнению с готовыми, тариф. Линейка Гаджет включает тарифы, ориентированные на планшеты, смарт-устройства, хотя никто не мешает использовать такую SIM-карту в смартфоне.

Осталось только упомянуть, наверное, единственный региональный тариф lifecell. Под красноречивым названием Железная двадцатка, за 20 грн/4 недели абонентам предлагают 10 ГБ трафика (+безлимит на соцсети), безлимитные звонки внутри сети и 100 минут для разговоров с абонентами других операторов. С учетом действительно низкой стоимости, зона действия тарифного плана сильно ограничена. В большей степени это наталкивает на мысль о локальном эксперименте — возможно оператор решил проверить, как изменится абонентская база в выбранных городах с учетом наличия настолько доступного плана.

Итоги

Наше небольшое сравнение тарифов мобильных операторов показало простую вещь — даже для абонентов, которые не готовы много тратить на мобильную связь, есть интересные предложения. Каждый игрок пытается привлечь своими особенностями.

Тарифы Киевстара по-прежнему могут показаться относительно высокими, но оператор предлагает экономить абонентам Домашнего интернета, может похвастаться интересными региональными тарифами и не учитывает трафик максимального числа сервисов. При этом не тарифицируемый трафик для отдельных сервисов стал неким золотым правилом для всех операторов (но не всех тарифов), что позволяет пользоваться ими без лишних мыслей об остатке мегабайт. Актуальные тарифы lifecell все еще выглядит достаточно доступными, хотя в прошлом году оператор не раз повышал стоимость услуг. Приятных, как и не слишком приятных мелочей хватает, начиная от расчетного периода в 4 недели и заканчивая маленькими пакетами трафика, которые могут начисляться после исчерпания основного пакета. Поэтому напомним, что вы можете дополнительно ознакомиться с подробными условиями упомянутых тарифов на сайтах операторов или в отдельной гугл-таблице.