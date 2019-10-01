Киевстар запустил пять новых припейд-тарифов: «Киевстар Комфорт», «Общение без границ», «Развлечения без границ», «Видео без границ» и «Максимальный Безлим» и закрыл старые

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Сегодня, 1 октября 2019 года, Киевстар запустил пять тарифов для клиентов предоплаченной связи, включая «Киевстар Комфорт», «Общение без границ», «Развлечения без границ», «Видео без границ» и «Максимальный Безлим», а также перевел в архив старые тарифы «Безлим Соцсети», «Безлим Мессенджеры», «Безлим Видео» и другие.

В новых тарифах Киевстар предлагает безлимитный нетарифицируемый интернет сразу для 42 популярных приложений. Среди новых: Pinterest, Google Play Music, Netflix, Oll.TV, Snapchat, также карты Google и Waze. Для фанатов мобильных игр: Steam, Minecraft, World Of Tanks Blitz и Twitch. Благодаря безлиму абоненты Киевстар могут пользоваться своими любимыми социальными сетями, слушать музыку, смотреть видео и играть онлайн еще больше, ведь мегабайты не будут списываться. Для абонентов, которые подключили свой тариф до 1 октября, условия обслуживания и стоимость тарифов не изменились.

В новом тарифе «Киевстар Комфорт» (75 грн/мес) абоненты получат безлимитные звонки в сети оператора и 30 минут на другие номера по Украине.

В «Общение без границ» (125 грн/4 недели) — безлимитные звонки в сети Киевстар, 3000 Мб интернета и 30 минут для звонков на другие мобильные по Украине и на номера за границу. Также в тарифе безлимитный интернет для популярных социальных сетей, мессенджеров и других приложений.

В тарифе «Развлечение без границ» (175 грн/4 недели) абоненты получают безлимитный интернет для музыкальных приложений, онлайн игр и к сервисам Steam и Twitch. Также в тарифе безлим в сети Киевстар, 6000 Мб интернета для других потребностей, 60 минут на другие мобильные и за границу.

YouTube, Netflix, Kyivstar Go TV, Megogo, 1+1 video и другими стриминговимы сервисами можно пользоваться без списания мегабайт в тарифе «Видео без границ» (225 грн/4 недели). Также абоненты получат безлим в сети Киевстар, 9000 Мб интернета и 90 минут на другие мобильные и за границу.

Безлимитный мобильный интернет, безлим в сети и 300 минут на другие мобильные и за границу – в тарифе «Максимальный Безлим» (300 грн/4 недели).

Абоненты тарифных планов «Общение без границ», «Развлечения без границ» и «Видео без границ» будут получать вдвое больше мегабайтов и минут по той же стоимости, при условии своевременного пополнения счета. Например, абоненты с тарифом «Общение без границ» получат 6000 Мб интернета, 60 минут для звонков и безлим для игровых сервисов. Абоненты с тарифом «Развлечения без границ» получат 12000 Мб, 120 минут для звонков и безлим для видео приложений.

С подробными условиями новых тарифных планов можно ознакомиться на официальном сайте Киевстар в разделе «Тарифы».

Отметим, что в архив будут перемещены тарифы «Все вместе. Игровой», «Все вместе. Экстра», «Все вместе. Плюс», «Все вместе. Смарт», «Безлим Соцсети», «Безлим Мессенджеры», «Безлим Видео» и другие, полный список архивных тарифов можно уточнить по следующей ссылке. Те абоненты, которые подключились на эти тарифы до 30 сентября 2019 года включительно продолжат обслуживаться на тех же условиях.

Источник: Киевстар