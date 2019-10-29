Мобильные операторы договорились о разделении диапазона 900 МГц, чтобы обеспечить широкое покрытие страны связью 4G





В июле этого года Владимир Зеленский распорядился выдать 4G-лицензии на диапазон 800-900 МГц и обеспечить села качественным мобильным интернетом уже до конца этого года. Затем спустя несколько месяцев НКРСИ предложила перераспределить между операторами мобильной связи радиочастоты в диапазоне 800-900 МГц. Частоты в спектре 900 МГц позволяют покрывать скоростным интернетом большие площади, именно таким путем операторы должны обеспечить 4G для более чем 90% территории Украины.

И вот, за 2 месяца до окончания года, ключевым сторонам удалось достичь необходимых соглашений для реализации этих планов. Сегодня в Мариуполь съехались главы крупнейших мобильных операторов, чтобы совместно с Кабинетом Министров Украины подписать соглашение о разделении радиочастотного ресурса с целью покрытия всей Украины скоростным мобильным интернетом. Хотя ещё до недавнего времени были сомнения в возможности такого развития событий.

Дело в том, что для обеспечения широкого покрытия 4G (LTE), крупным операторам – «Киевстар», Vodafone, lifecell и «Интертелеком» — было необходимо обменяться эфирными слотами в диапазоне 900 МГц. Но большая часть необходимого спектра оказалась в собственности «Киевстара», так что сделать равноценный обмен было бы проблематично. И ещё в начале этого месяца президент «Киевстара» Александр Комаров рассказывал о серьёзных разночтениях во мнениях операторов относительно передела частот. Он также намекал, что если даже консенсус с другими операторами в диапазоне 900 МГц найден не будет, у компании предостаточно спектра в 1800 МГц, на которые уже получена LTE-лицензия. Да, обширную сеть в этом диапазоне будет строить явно дороже. Но зато без оглядки на рынок. Это была реакция на предложение неравноценного обмена между «Киевстаром» и «Интертелекомом». Крупнейший оператор не хотел работать на части частот CDMA-оператора, который он получит в ходе обмена. А СЕО Киевстар Александр Комаров открыто называл этот эфир грязным и намекал, что на рынке нет места четырем игрокам.

Но в последние дни стало известно, что «Киевстар» всё же согласился с планом власти передать частоты с некоторыми оговорками. Отмечается, что компания «Киевстар» подписала общий план мероприятий, направленных на выполнение указа Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE.

«Киевстар» рассматривает возможность передать государству 1,8 МГц частот в диапазоне 900 МГц для распределения между двумя другими мобильными операторами, при условии согласования соответствующими уполномоченными органами корпоративного управления компании. Для «Киевстар» также принципиально, чтобы при перераспределении частот диапазона 900 МГц сохранилось высокое качество связи для свыше 26 миллионов абонентов», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что «Киевстар» готова пойти на добровольный возврат части спектра, если со стороны НКРСИ будет выполнен ряд условий, в том числе:

разработка и утверждение изменений к нормативно-правовым актам, где будет зафиксирован порядок выявления радиопомех для различных технологий и механизмы их устранения за счет оператора, который создает такие помехи;

высвобождение диапазоне 878,52 МГц (CDMA band 5) от технологии CDMA в течение одного года и дальнейшее полное прекращение использования этой радио технологии, для гармонизации с европейскими нормами телеком рынка;

определение на законодательном уровне понятия «коэффициент пригодности радиочастотного ресурса», что позволит оценивать реальную емкость ресурса для учета нагрузок на сеть.

Как ожидается, после такого согласия, сегодня руководители четырех украинских мобильных операторов («Киевстар», Vodafone, lifecell и «Интертелеком») должны подписать общий меморандум. Он предусматривает следующие пункты:

переделить частоты в диапазоне 900 МГц согласно указу В. Зеленского;

высвободить дополнительные частоты, пригодные для внедрения 4G и 5G;

обеспечить равные условия пользования доступными и освобожденными частотам;

разработать и утвердить правила взаимодействия между операторами для избегания радиопомех;

установить плату за частоты в зависимости от пригодности спектра;

установить механизмы совместного использования и передачи права пользования частотами на коммерческой основе;

внедрить технологическую нейтральность в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц;

обеспечить предсказуемое налоговое регулирование для операторов;

обеспечить доступ к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телеком-сетей;

учесть уже уплаченные операторами средства за действующие лицензии при установлении платы за их переоформление;

провести исследование, которое установит уровень реального интернет-покрытия в Украине.

Стоит отметить, что впервые от властей прозвучала идея о технейтральности частот. То есть в указанном спектре оператор сам сможет внедрять любую технологию, не ожидая разрешения, будь то 3G или 4G.

Цель меморандума — обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями 4G и 5G. При этом он будет действовать сравнительно недолго – до 1 июля 2020 года. Очевидно, к тому времени стороны надеются решить большинство вопросов.

Уже после подписания меморандума в тот же день на заседании НКРСИ планируется принять решение о том, как именно предстоит делить частоты. Как сообщили несколько источников на рынке, завтра на заседании телеком-регулятор примет подписанный операторами план действий по обмену частот в диапазоне 900 МГц.

Согласно плану раздела частот НКРСИ, 10,7 МГц диапазоне достанется «Киевстару», 7,9 МГц – Vodafone, 5,7 МГц – lifecell и 10 МГц – «Интертелекому». Операторы должны будут подать заявку в АМКУ, который должен одобрить их скоординированные действия, чтобы потом комитет не сказал, что это сговор.

Если всё произойдет без задержек, уже в марте 2020 года операторы получат 4G лицензии на полученные частоты и смогут на них работать. Таким образом, обеспечить сёла качественным мобильным интернетом уже до конца этого года всё же не получится.

Источник: «Лига»