A Fold Apart: головоломка-любовь





A Fold Apart – это любовная история в сообщениях мессенджера, в ненаписанных письмах и в бумажных головоломках. Очень трогательная и оригинальная игра, которая собрала целый ворох наград еще в процессе разработки и наверняка доберет призов по итогам года.

A Fold Apart Жанр головоломка

Платформы Windows, macOS, iOS, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Lightning Rod Games

Издатель Lightning Rod Games

Сайт Steam

Эта история стара как мир. Парень встретил девушку (девушка встретила парня, девушка встретила девушку, парень встретил парня – в A Fold Apart есть все варианты), они были очень счастливы вместе, но ему выпала уникальная возможность попробовать себя в амбициозном проекте, и он должен на время покинуть возлюбленную и уехать в другой город. Но любовь на расстоянии, как оказывается, достаточно непростая штука – сообщения в мессенджере не умеют передавать тон собеседника и могут ранить больнее, чем слова, сказанные в лицо. Он и она начинают отдаляться друг от друга, домысливать сказанное, произносить длинные, обращенные к другому монологи у себя в голове. Они по-прежнему любят друг друга, но расстояние и его увлеченность работой исподволь подтачивают их отношения.

Переживания героев поданы в виде размышлений во время виртуальных прогулок по внутренним мирам, напоминающим страницы ненаписанных писем. Как запутавшийся в трех девушках Винсент Брукс из Catherine по ночам должен карабкаться по гигантской головоломке, так и герои A Fold Apart пытаются избавиться от плохих мыслей, выбраться со страниц своих переживаний, выйти в реальный мир, чтобы сказать другому, что все еще любят его. Играть придется попеременно за обоих героев, юношу-архитектора (по умолчанию) до безобразия похожего на молодую версию Карла, главного героя мультфильма Up / «Вверх» от Pixar, и за девушку-учительницу с непокорными рыжими локонами.

Собственно, головоломки, а их в шести актах игры около пятидесяти – это двусторонний лист бумаги, на которые попадает наш персонаж. Ваша задача — сложить лист так, чтобы герой смог добраться до выхода или подойти к призу-звезде. Вначале вы можете загибать только левый и правый края и переворачивать лист, а сами головоломки кажутся немного примитивными. Затем появится возможность сгибать верхний и нижний край, загибать уголки и вращать картинку. Не могу сказать, что головоломки в A Fold Apart слишком уж сложные, но в третьем – пятом актах для их решения вам понадобится неплохое пространственное воображение.

Возможно, визуальный стиль, представленный на скриншотах, может показаться вам слишком китчевым, но в самой игре он выглядит весьма органично. А дополненный прекрасной меланхоличной музыкой, создает настроение мультфильма той же Pixar. Да, рассказанная в игре история о необходимости находить баланс рабочего и личного получилась в итоге немного слащавой, но от этого она не становится менее правдивой — думаю, каждый из нас может вспомнить подобные ситуации и в собственной жизни.

A Fold Apart — небольшая игра, она легко проходится за 2-3 часа. Идеальный вариант – на Nintendo Switch или iOS, управление там удобнее, чем в PC-версии. На платформе Apple головоломка вышла в Apple Arcade, и это, пожалуй, самый приемлемый в плане цены вариант, ведь на том же Steam игра стоит 279 грн., что несколько многовато. Но все же, если вы любите красивые сюжетные головоломки в духе той же Gorogoa, обратите внимание на A Fold Apart, если не сейчас, то, возможно, на одной из ближайших распродаж.