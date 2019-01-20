Ace Combat 7: Skies Unknown – синее-синее небо

Серия Ace Combat – это Call of Duty с реактивными самолетами. Яркая, зрелищная, пафосная аркада, сделанная с огромной любовью к небу и современной военной технике. Ace Combat 7: Skies Unknown – возвращение серии к классической игровой механике и сеттингу. И это хорошо.

Ace Combat 7: Skies Unknown Жанр action/аркада

Платформы PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Языки русский, английский

Разработчик Bandai Namco

Издатель Bandai Namco

Steam

Так как единственная выходившая на ПК игра под брендом Ace Combat – это спин-офф Ace Combat: Assault Horizon (2013), события которого происходят в нашей реальности, то для начала стоит поговорить о мире, в котором разворачиваются действия всех номерных частей серии – вселенной Strangereal. Strangereal – это другая Земля, моря и континенты которой имеют отличные от привычных нам формы, а страны – иные названия и границы. Впрочем, в названиях и ролях, которые берут на себя те или иные государства, угадываются их прототипы из нашей реальности. Воинственная Эрусия – это Россия, Усея – Великобритания, Юктобания – США, Белка – бывшая Югославия и т.д. Мир Strangereal испытал разрушительное падение метеорита в конце XX века и переживает череду крупных вооруженных конфликтов, основной ударной силой в которых является авиация. При этом основа ВВС всех стран Strangereal – это реальные реактивные истребители, истребители-бомбардировщики и штурмовики 1960-2020 гг., выпущенные в нашей реальности США, странами НАТО и СССР/Россией. F-104С, F-2A, Rafale M и Grippen E летают в одних эскадрильях с МиГ-21, МиГ-29, Су-34 и Су-57, а F-4E или A-10C могут сойтись в бою против F-22A или F-35C.

События Ace Combat 7: Skies Unknown происходят в мире Strangereal в 2019 г. и касаются полномасштабной войны между Эрусией и Усеей, охватившей весь континент. На первом этапе конфликта Эрусия наносит массированный удар по базам противника, используя большое количество боевых дронов, чем ставит Усею на грань военной катастрофы. Вам предстоит взять на себя роль пилота ВВС Усеи и пройти 20 боевых миссий, чтобы положить конец этой бессмысленной бойне. Основная тема игры – противостояние пилотов-людей боевым дронам с искусственным интеллектом.

Главный герой Ace Combat 7 – молчаливый пилот с позывным Триггер, которого вам никогда не показывают. Зато в роликах между миссиями события войны освещаются с точки зрения нескольких второстепенных персонажей – пилота-энтузиаста и гениального механика Аврил Мид, практически случайно попавшей в штрафную эскадрилью ВВС Усеи; доктора Шроейдера, человека, стоящего за программой разработки боевых дронов Эрусии; эрусийской принцессы Розы Коззетты д’Элисы и старого пилота-аса Михаля Шилаги, на основе записей полетов которого тренируется AI дронов. История, рассказанная в роликах, получилась несколько фрагментарной, зато в них нашлось место пространным рассуждениям о глубоком синем небе, романтике полетов и настоящей свободе пилота. Ролики создают особое, характерное для военных аниме, настроение.

Ace Combat 7: Skies Unknown – аркада до мозга костей. Ее нельзя превратить в симулятор, поставив сложность повыше и подключив джойстик. Самолеты здесь вытворяют такие фигуры высшего пилотажа, которые и не снились реальным пилотам; истребители асов выдерживают по пять и более попаданий ракет; боезапас насчитывает сотни бомб и ракет, а патроны у пушки и вовсе никогда не заканчиваются. Счет сбитых в течении миссии может перевалить за пару десятков, а уничтоженных наземных целей — и за сотню; дистанция пуска ракет снижена до 2-3 км, а пушка — вполне приемлемое оружие воздушного боя, и т.д. В этой игре есть даже stealth-миссии, во время которых вам нужно будет провести самолет по каньону шириной 25 метров или лавировать между зон обнаружения радаров. В финальном же задании вам и вовсе придется летать в трубе кольцевого коридора Большого Адронного коллайдера и вести бой в помещении. А еще здесь есть огромный летающий носитель дронов с десятком пропеллеров, лазерным оружием и защитным полем!

Одним словом, Ace Combat 7 — никоим образом не симулятор. Но как аркада она невероятно хороша. В меру сложная (субъективно легче предыдущих частей), в меру динамичная, простая в освоении (геймпад подойдет идеально), чередующая задания разных типов, от атаки наземных и морских целей до stealth-миссий, массированного воздушного боя или сражений с боссами. Ряд необязательных элементов, таких как дозаправка в воздухе и взлет/посадка, в том числе с авианосцев, делают игру более зрелищной, но никак не сказываются на ее реалистичности. Если вы не видели Ace Combat: Assault Horizon, то, вероятно, знакомы с такими играми как Tom Clancy’s H.A.W.X. и Tom Clancy’s H.A.W.X. 2. По геймплею и настроению Ace Combat 7 похожа на них.

С точки зрения графики, Ace Combat 7: Skies Unknown, пожалуй, самая красивая из авиааркад. Движок Unreal Engine позволяет отрисовывать детальные модели самолетов, за которыми просто приятно наблюдать с видом от третьего лица или на повторах миссий, шикарные взрывы и просто потрясающие, лучшие из виденных нами до сих пор облака. Облака в динамике – это действительно нечто, в некоторых миссиях в них можно прятаться, а первый пролет через тучу наверняка запомнится вам надолго.

Впрочем, настоящая страсть авторов – самолеты. То, с какой любовью, с какой тщательностью сделаны все модели, которые можно подробнейшим образом рассмотреть в ангаре, как анимирована работа авионики, эффекты срыва воздушного потока, схода ракет с пилонов – действительно впечатляет. Повторы боев просто приятно просматривать, время от времени меняя камеру для лучшего обзора. Отношение авторов Ace Combat 7: Skies Unknown к реактивным истребителям напоминает отношение разработчиков Forza Horizon 4 к автомобилям.

В основной кампании игры 20 миссий, и их прохождение вряд ли займет у вас больше 10 часов. Любую из миссий можно пройти повторно, используя другую технику, или на более высоком уровне сложности. Это наверняка понадобится вам, чтобы заработать дополнительные очки для покупки новых самолетов, оружия и запчастей к ним. В Ace Combat 7 этот «магазин» оформлен в виде древа исследований, и все его ветки точно не открыть за одно прохождение. Обладателям комплекта PlayStation VR доступны несколько специальных миссий в виртуальной реальности с другим персонажем. Владельцы Season Pass получат еще 3 дополнительные миссии и комплект самолетов.

Кроме кампании, в Ace Combat 7: Skies Unknown есть и мультиплеерная часть, в которой игрокам будет доступна специальная ветка модификаций для самолетов. Доступные режимы – Battle Royale, представляющий собой ни что иное, как обычный бой «все против всех» на очки, и Team Death Match четыре на четыре. Очки, заработанные в мультиплеере, можно тратить на открытие самолетов, модулей и оружия. Главный вопрос, достаточно ли будет игроков в Сети.

На PlayStation 4 и Xbox One игра вышла 18 января 2019, релиз на ПК запланирован на 1 февраля 2019. Учитывая, что это по сути единственная за последние несколько лет авиааркада, если вам нравятся игры данного жанра, если вы влюблены в небо и современную боевую технику, пропускать Ace Combat 7 точно не стоит. Поверьте, такого красивого неба вы еще не видели.