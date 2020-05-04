Обзор ноутбука Acer Swift 3 (SF314-42)





Как и со смартфонами, рынок недорогих ноутбуков вносит все больше изменений в новые устройства. Теперь за сравнительно скромную сумму можно приобрести ноутбук с хорошим экраном, приятным корпусом и довольно мощными комплектующими, которые обеспечат комфортную работу на ходу. Как раз таким и позиционируется Acer Swift 3 — ноутбуком, с которым легко перемещаться и работать вне офиса. Комплектаций этой модели есть довольно много. Недавно у нас уже был такой лептоп с комплектующими от Intel и NVIDIA, а сегодня посмотрим на вариант с «начинкой» от AMD (SF314-42-R8WD).

Комплектация Acer Swift 3

В наш офис приехал тестовый образец, а не розничный, но глобальных отличий у них нет. Внутри коробки были только ноутбук и блок питания. С учетом невысокой стоимости, рассчитывать на аксессуары не пришлось, так что чехол или сумку придется покупать отдельно, как и мышку, если такая нужна для работы.

Настраивая новый ноутбук можно сразу задействовать сканер отпечатков пальцев, который все еще появляется далеко не в каждом даже более дорогом лептопе. Но в остальном процесс настройки точно такой же, как у любого другого компьютера с Windows.

Дизайн и удобство использования

Линейка Swift 3 уже не новая. В прошлом году, например, мы встречались с таким ноутбуком с такой же диагональю экрана. В этом году модель не сильно изменилась, но обновления есть. В нашей версии можно заметить светло-серый корпус, изменение цвета панели вокруг экрана и цвет клавиш теперь совпадает с окрасом топкейса. Особого ощущения новизны от этого нет, тем более, что похожие ноутбуки уже не раз встречались, а в этой же линейке есть другие варианты цветов с черными клавиатурами. Но довольно приятный внешний вид все равно остается.

Другим хорошим изменением, сравнительно с прошлогодними «Свифтами», стало уменьшение веса до 1,2 килограмма за счет смены алюминия на магниевый сплав. Теперь лептоп больше соответствует понятию «ультрабук». Но размер корпуса почти не поменялся: 323,4×218,9×17,95 мм. Все равно не сказать, что он большой или неудобный. Но, субъективно, алюминиевый корпус ощущается немного приятнее, ведь такой больше похож на пластик.

Ситуация с портами такая же, как у модели с Intel и NVIDIA. Слева есть порт для зарядки, USB-C, HDMI и USB-A (3.2). Справа расположены замок Kensington, пара индикаторов активности, USB-A (2.0) и разъем для гарнитуры.

Получается, у модели с AMD «потерялся» только Thunderbolt-порт, что не станет большой проблемой для львиной доли покупателей такого компьютера. Но важно, что в этом году модель стала заметно легче, сохранив такие преимущества, как 14-дюймовый дисплей, полноразмерную клавиатуру и прочее, что мы еще обсудим дальше. В плане дизайна и удобства эксплуатации к Swift 3 все сложнее подкопаться.

Дисплей Acer Swift 3

14-дюймовая модель оснащается матрицей с Full HD-разрешением. В этом модельном ряде с комплектующими от AMD особого выбора экранов нет. Разрешение и соотношение сторон (16:9) так точно во всех случая не меняется, как и нет панелей с сенсорным слоем. В списке опций их две, где у старшей модели указана яркость подсветки до 300 нит и 72% охвата NTSC.

Цветовой охват здешней IPS-матрицы сразу показывает, что ноутбук немного больше ориентирован на рабочие задачи, чем на медиа. Тем не менее, неискушенный пользователь вряд ли будет разочарован картинкой, тем более, что с углами обзора проблем нет. Так что, если в списке задач нет обработки фото, за качество изображения можно не переживать, особенно вспоминая довольно невысокий ценник.

Максимальный уровень яркости составил 223 кд/м², чего в комбинации с матовым экраном всегда хватало в помещении, но не факт, что на открытой местности в солнечную погоду этого будет достаточно. Ну а «нижняя черта» подсветки останавливается на 17 кд/м².

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Предсказуемо, клавиатура у ноутбука стандартная для производителя, ничего нового в ней не добавилось. Она все также хороша для слепого набора текста, звук от клавиш совершенно не громкий, а нажатия довольно мягкие, хотя с нужной долей сопротивления. Также у нее есть подсветка, но без регулировки (либо включена, либо выключена). Сложным моментом в работе с клавиатурой остаются кнопки PgUp и PgDn, которые «пристроены» к навигационным клавишам, из-за чего я по ним частенько попадал, когда не нужно.

Сразу под клавиатурой, слегка смещенный к левой части, находится трекпад. Использовать его вместо мыши для обычной работы вполне удобно, позиционирование неплохое, жесты хорошо распознаются и «клик» достаточно нормальный. Не сказал бы, что испытывал какие-то трудности в работе с ним.

Справа под клавиатурой размещен сканер отпечатков пальцев. Он темный и хорошо заметен на фоне светлого корпуса. В большинстве случаев он работает довольно точно, но небольшая задержка все равно есть. С другой стороны, если учесть, что в подобном ценовом сегменте редко встречаются дактилоскопические датчики, то жаловаться на этот совершенно не хочется.

Два динамика располагаются на нижней крышке топкейса, в ближних к пользователю углах. Слушать на них музыку не очень интересно из-за отсутствия низких частот, но это не так обращает на себя внимание во время просмотра фильмов или видео в Сети. Опять же, ноутбук позиционируется портативным, а не медийным, поэтому такой звук можно понять. Ну и ничто не мешает при необходимости воспользоваться внешней акустикой или наушниками.

У встроенной HD-камеры качество изображения немного выше обычного и для видеосвязи она отлично подойдет, пусть и все равно не сможет соревноваться с фронтальной камерой практически любого современного смартфона. Микрофоны тоже есть, но с учетом их чувствительности, звук клавиш будет мешать разговору и лучше использовать внешний микрофон.

Производительность и ПО

В линейке Swift 3 есть модели как с процессорами Intel, так и AMD. У нас последний вариант. В этом году опционально доступны AMD Ryzen 3 4300U (4 ядра), Ryzen 5 4500U (6 ядер) и Ryzen 7 4700U (8 ядер), во всех случаях устанавливается фирменная графика AMD Radeon Graphics. Оперативной памяти может быть 8 или 16 ГБ, а NVMe-накопители могут варьироваться от 128 ГБ до 1 ТБ. Для работы с Сетью есть Wi-Fi 6, а для беспроводных аксессуаров используется Bluetooth 5.0. Ethernet-разъема нет.

В редакции побывала комплектация с AMD Ryzen 5, 8 ГБ ОЗУ и накопителем емкостью 256 ГБ. Она набирает больше баллов в тестах, чем уже побывавшая у нас версия с Intel Core i5, но есть нюанс. Встроенная графика от AMD оснащена только 512 МБ памяти. Если в планах есть игры во время перерывов, то этого явно будет мало (в CS:GO не было видно больше 50 кадров, а GTA V сразу предупреждает, что ей нужно больше памяти). Хотя при работе в режиме «офис», не наблюдалось вообще никаких проблем с производительностью.

Понравилась также тихая работа системы. Чаще всего ноутбук справляется с простыми задачами не включая вентиляторы, а температура внутри корпуса при этом может доходить до 50°C, но не сказываться на поверхности топкейса. При нагрузке и вентиляторы немного слышно, и температура соответственно поднимается до 70-75°C, но сказать, что при этом сложно работать, я не могу. Уровень шума в таком случае не пересекает пределы комфортного. Нагреться корпус может снизу, но топкейс все равно не нагревается до некомфортного уровня.

C Windows 10 на ноутбуке были предустановлены несколько дополнительных приложений. Среди них стоит отметить, как обычно, Acer Care Centre, где можно получить информацию об устройстве, минимально обслуживать лептоп и получать обновления, а также есть приложение GoTrust ID. Последнее позволяет проводить авторизацию на ноутбуке с помощью смартфона. Это быстро настраивается и неплохо работает. Правда, при наличии сканера отпечатков пальцев, не уверен, что стоит к этому подключать дополнительное устройство. Но если бы такого датчика у Swift 3 не было, то с таким приложением действительно можно было бы ускорить авторизацию.

Автономность Acer Swift 3

Чем ноутбук действительно приятно порадовал, так это продолжительностью работы. Емкость встроенного аккумулятора составляет 48 Вт•ч. С ним тест автономности PCMark 10 показал результат в почти 13 часов работы. Это очень хорошо. При этом в обычном использовании нетрудной рутины с браузером, документами и прочим, лептоп теряет до 10% заряда в час, а двухчасовой фильм стоил батарее 18%.

Комплектный блок питания зарядит ноутбук немного меньше, чем за два часа, а если понадобится взять его с собой, то он не создаст больших трудностей при транспортировке. Но также ноутбук может заряжаться через порт USB-C. Это очень удобно, ведь позволит взять с собой в поездку один блок питания для, скажем, ноутбука и смартфона (разве что еще придется приобрести такое ЗУ дополнительно).