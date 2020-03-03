Обзор ноутбука Acer Swift 3 (SF314-57G-58KC)





Герой сегодняшнего обзора — недорогой представитель компактной и легкой линейки ноутбуков Acer Swift, модель Swift 3 (SF314-57G-58KC). Этот вариант может приглянуться тем, кто ищет небольшую “печатную машинку” с дискретной видеокартой в пределах 25 тыс грн. Подробнее об устройстве в этом материале.

Комплектация Acer Swift 3

К нам на обзор Swift 3 приехал в максимально аскетичной комплектации — непосредственно сам ноутбук и блок питания. Впрочем, коммерческая версия, скорее всего, обзаведется лишь документацией, никаких бонусов в виде чехла или мышки не предвидится.

Дизайн, порты и удобство использования

Acer любит отмечать в своих пресс-релизах, что ноутбуки линейки Swift выполнены из специального магниево-алюминиевого сплава, благодаря чему устройства не только прочные, но и легкие. Swift 3 не стал исключением. Тестовый девайс окрашен в серебристый цвет, выглядит довольно строго и лаконично. Корпус практически не собирает отпечатков пальцев, за счет чего ноутбук всегда выглядит презентабельно.

По периметру экрана расположена черная пластиковая рамка. Пожалуй, она и выдает то, что перед вами не флагманская модель. Сама же крышка дисплея может откидываться на 180 градусов, позволяя максимально удобно настроить ее положение под себя, за это определенно плюс. А вот одной рукой крышку открывать не получится.

За счет тонких рамок по бокам дисплея, у Swift 3 вполне компактные габариты, как для 14-дюймового ноутбука: 319,5 х 217 х 15,95 мм. При этом весит устройство всего 1,19 кг. Конечно, это не рекордный показатель для линейки Swift (есть модели, вес которых составляет порядка 900 г), но в рюкзаке вы практически не будете ощущать устройство.

С интерфейсами подключения у Swift 3 полный порядок. На правом торце доступны USB-A 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем. На левом — USB-A 3.1, USB-C/Thunderbolt 3, HDMI и разъем питания.

Дисплей Acer Swift 3

Ноутбук оборудован 14-дюймовым IPS-дисплеем. Используется матрица производства Innolux, модель N140HCA-EAC. Разрешение составляет 1920х1080 точек. Заявленная яркость — 250 нит, контрастность — 800:1. Экран матовый и хорошо справляется с бликами. Подсветка равномерная, без сильных отклонений от нормы. Цветовая гамма слегка уходит в холодные тона, но в целом картинка весьма неплохая.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

В тестовой модели установлена обычная островная клавиатура без подсветки. Ход клавиш мне показался слегка туговатым, впрочем за пару дней работы привыкаешь. Из неудобных моментов — кнопки Page Up и Page Down узкие и расположены над такими же узкими стрелками, из-за чего постоянно промахиваешься по нужной клавише. Также отмечу, что функциональные кнопки регулировки громкости, которые гораздо более востребованы, чем “Сон”, “Режим в самолете” или “Отключение дисплея” находятся в правой части клавиатуры (на F10-F11), но сама кнопка Fn — слева внизу. Из-за этого одной рукой регулировать громкость весьма неудобно. Гораздо логичнее было бы разместить кнопки громкости на F1-F2, к примеру.

Тачпад в Swift 3 также не самый удобный. Он выполнен из пластика и немного люфтит в нижней части. Зато у него неплохая чувствительность. Клик довольно тугой и громкий. Но будем откровенны — Windows-ноутбуки (особенно недорогие) редко могут похвастаться качественным тачпадом.

Под клавиатурой, в правой части устройства расположен сканер отпечатков пальцев. Скорость работы у него хорошая, но вот мой палец он почему-то определял через раз. Что интересно, в Windows 10 нельзя сделать, как на Android, и добавить второй отпечаток того же пальца, чтобы система лучше его распознавала. Поэтому мне приходилось частенько вводить пин-код.

На нижней крышке находятся два динамика. Об их качестве сказать особо нечего — звучание плоское, низких частот нет, на максимальной громкости бывают легкие искажения.

Производительность

Тестовый образец оборудован четырехъядерным процессором Intel Core i5-1035G1 семейства Ice Lake-U и видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ видеопамяти. Оперативной памяти установлено 8 ГБ (LPDDR4-2661). Емкость NVMe SSD-накопителя составляет 256 ГБ. В продаже также можно найти варианты с Core i3/Core i7 и другими объемами памяти.

Swift 3 позиционируется, как ноутбук для использования в офисе и вне его. За время тестирования недостатка производительности в офисных задачах я не заметил. Единственное, я бы выбирал модель с 16 ГБ оперативной памяти. Все-таки зная прожорливость некоторых приложений, запас RAM никогда лишним не будет. Благодаря наличию видеокарты GeForce MX250, Swift 3 позволяет поиграть время от времени в не самые требовательные новые проекты или в более серьезные тайтлы, но 3-4 летней давности. К примеру, F1 2015 на ультра настройках выдает вполне играбельные 25-30 фпс, в Assassin’s Creed Syndicate придется ставить низкие настройки графики (25-30 фпс), на высоких не хватает видеопамяти (8-10 фпс), а вот в Dota 2 на максимальных настройках показывает 30-35 фпс.

SSD-накопитель показал неплохие 1600 МБ/с на чтение и 640 МБ/с на запись. Порадовало и наличие модулей Intel Wi-Fi 6 AX201 с поддержкой технологии MU-MIMO и Bluetooth 5.0. В данном ценовом сегменте далеко не все модели могут похвастаться поддержкой Wi-Fi нового поколения. Система охлаждения дает о себе знать только во время сильных нагрузок, да и то шум не критичен. В обычных условиях ноутбук работает абсолютно тихо.

Автономность Acer Swift 3

Swift 3 получил аккумулятор емкостью 4200 мАч. По заверениям Acer, батареи должно хватать примерно на 10 часов работы. В реальности, конечно, результат более скромный — порядка 7 часов. В PCMark ноутбук показал результат в 6 часов 33 минуты. В принципе, довольно неплохо. Порадовала возможность зарядки устройства через порт USB Type-C.