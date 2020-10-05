Обзор ноутбука Acer Swift 5





В преимущественном большинстве случаев, когда нужен обычный ноутбук для неизощренного пользователя, задачи для такого компьютера сводятся к хранению и воспроизведению разных медиафайлов (фото, музыка и фильмы), браузингу Сети, общению в мессенджерах и периодической работой с документами и почтой. Для такого теперь не нужно покупать очень дорогие лептопы, а базовый и средний сегменты уже могут предоставить намного больше интересных возможностей, чем не так давно было у дорогих ультрабуков. Что достанется покупателю с обновленной моделью Acer Swift 5 (SF514-55T) мы и разберем в сегодняшнем обзоре.

Комплектация Acer Swift 5

Поставка таких лептопов традиционно простая — ноутбук и блок питания. В зависимости от модели использования, владельцу вовсе может не понадобится рюкзак, ведь для того, чтобы взять с собой ноутбук, скажем, в кафе, будет достаточно простого чехла (низкий вес и небольшие габариты позволят пройтись с компьютером до места назначения без необходимости в сумке). По желанию, конечно, но мышка может оказаться не лишней. Другие аксессуары лептопу вряд ли потребуются. Так что тут все стандартно.

С учетом того, что производитель позиционирует Swift 5 таким ноутбуком, который легко перемещается за пользователем целый день, в коробку стоило бы положить защитный чехол. Но найти стороннее решение труда не составит, а любое отведенное для ноутбука отделение рюкзака вряд ли не сможет обеспечить ему должную сохранность. Тем не менее, такой аксессуар не помешал бы, особенно с учетом необычного цвета корпуса тестовой модели (было бы приятно иметь чехол соответствующего оттенка).

Дизайн и удобство использования

С новым Acer Swift 5 производитель не пошел на какие-то большие эксперименты и остановился на довольно классическом варианте корпуса, который мы уже встречали. Это 14-дюймовый ноутбук с довольно тонкими рамками вокруг экрана, что заодно делает его габариты соответствующими изначальной конкурентной выгоде — портативности. Так, размеры нового лептопа составили знакомые цифры: 318,9×207×14,95 мм, а вес — всего 1,05 кг. Это и правда делает его очень удобным для транспортировки, ведь, например, в рюкзаке такой ноутбук практически не ощущается.

Корпус, как и в прошлый раз, сделан из разных магниевых сплавов. Это то, что позволяет ноутбуку сохранить маленький вес. Но по ощущениям от прикосновения, он больше похож на пластик. Топкейс и крышка экрана могут прогибаться даже при незначительном давлении, но сборка всего устройства хороша и в обычных ситуациях корпус практически не издает посторонних звуков и скрипов.

Так и остались два варианта цветов оформления ноутбука — Mist Green и Safari Gold. Тестовый зеленый образец выглядит пусть и довольно строго, но все же интереснее простых черных или темно-серых конкурентов. Еще на нем есть разные акценты, вроде «золотистого» шарнира или «бронзового» логотипа на крышке. Внешний вид Swift 5 легко подойдет как для типичного офиса, так и не будет смотреться сильно официозно дома.

С прошлого редизайна также остался еще один интересный момент: в открытом положении шарнир становится «ножкой», приподнимающей топкейс. Подобный прием используется и у других производителей, но трактуется это также — немного приподнять топкейс для удобства работы с клавиатурой и улучшения терморегуляции. В обоих случаях сложно сказать, есть ли в этом практическая польза, но выглядит механизм все еще свежо.

Снизу и на шарнире есть прорезиненные ножки, которые неожиданно ухватистые. Даже несмотря на то, что у ноутбука очень маленький вес, который не так прижимает его к поверхности, как у, например, игровых ноутбуков, Swift 5 уверенно фиксируется на месте. Еще снизу есть прорези вентиляции из-за которых компьютеру не очень рекомендуется оказаться на, скажем, пледе или одеяле, чтобы не перекрывался доступ потоков воздуха и система охлаждения не набиралась лишней пыли и ворса.

Традиционно, все доступные разъемы для подключения внешних устройств «раскиданы» по бокам. Слева есть проприетарный порт для зарядки, HDMI, USB-A и USB-C (Thunderbolt 4). Справа замок Kengsington, пара индикаторов активности, еще один USB-A и комбинированный разъем для наушников. Было бы здорово ко всему этому добавить и кардридер, но он все чаще пропадает из ноутбуков совершенно разных категорий.

Как видно, по сравнению с прошлой моделью особых изменений нет. Ноутбук также хорошо выглядит и остается отличным вариантом для тех пользователей, которые в первую очередь нуждаются в легком лептопе для частых перемещений и поездок. При этом тут сложно пожаловаться на качество сборки и материалы корпуса, хотя легкое ощущение, напоминающее пластик под руками, немного портит впечатления от не самого дешевого компьютера. Но это мелочь на фоне преимуществ, которые есть у этой модели.

Дислпей Acer Swift 5

В прошлый раз тестируемый образец был с обычным матовым экраном, но обновленный Swift 5 комплектуется сенсорной панелью. Ее диагональ или разрешение не изменились, это все еще 14-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением и небольшими рамками. Только теперь дисплей выглядит поприятнее, ведь практически вся панель стеклянная и вокруг самой матрицы нет пластиковой рамки.

Наличие сенсорного экрана имеет привычный набор преимуществ и недостатков. С одной стороны, скролить по странице, запустить приложение и вообще делать какие-то подобные действия касанием к дисплею достаточно интересно, но из-за этого на стекле постоянно будут отпечатки пальцев, которые на ноутбуках многих пользователи очень не любят (лично я отношусь к таким) и вытирать дисплей придется в разы чаще обычного.

Хотя ноутбук и не позиционируется для работы с фотографией, качество отображения здесь на довольно высоком уровне. Единственное, что согласно замерам и личным ощущениям стоило бы «подтянуть», это цветовую температуру, которая на тестовом ноутбуке немного «теплее» нормы. Хотя уверен, некоторым пользователям такое даже понравится. И если пользователь не занимается работой, связанной с максимально точной цветопередачей, такой экран ему явно подойдет.

При обещанном максимуме яркости на уровне 340 кд/м², наш колориметр показал 288 кд/м², которых достаточно, чтобы в солнечную погоду комфортно работать даже возле окна. Хотя все следы от пальцев на стекле так все равно не «спрятать». Ночью подсветку можно опустить до 17 кд/м², что тоже вполне хорошо для любителей работы в темноте.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

В этом разделе придется часто повторяться, ведь ровно как и в общем дизайне, заметных изменений тут не случилось. Клавиатура островного типа тихая и отзывчивая, печатать большие объемы текста на ней очень удобно. С размещением клавиш практически полный порядок, со «слепым» набором текста проблем не было. И заодно есть неброская подсветка с парой режимов яркости. Не понравился только блок навигационных клавиш, где Pg Up и Pg Dn могут случайно нажиматься со «стрелочками», к чему я за время тестирования так и не привык, периодически задевая их.

Под правым нижнем углом клавиатуры расположился небольшой сканер отпечатков пальцев. Запомнить его позицию легко. Он просто настраивается и срабатывает замечательно. За время написания этого материала ПИН-кодом пользоваться вообще не приходилось, как и возвращаться к его настройке.

Трекпад все еще пластиковый. Будь он стеклянный, ощущения от работы с ним были бы в разы лучше. Тем не менее, с позиционированием или точностью отклика проблем не было. И несмотря на то, что по современным меркам он не очень большой, лично мне его было достаточно, да и какую-то часть действий на себя принимает сенсорный экран, тем самым уменьшая количество действий на трекпаде.

А вот звук разочаровал. Снизу на топкейсе есть две прорези для динамиков на ближних к пользователю углах. Их громкости будет хватать для домашней обстановки или небольшого кабинета, но из-за отсутствия низких частот у динамиков нет объема (популярные флагманские смартфоны могут воспроизводить музыку поинтереснее). Но чтобы посмотреть эпизод сериала или послушать подкаст, такого звука все же хватит, но поднимать уровень громкости придется на максимум, чтобы хоть как-то поддерживать нужную атмосферу для контента.

Качество изображения веб-камеры сильно неплохое, как для HD-разрешения. Те, кто часто связывается с близкими и/или коллегами по видеосвязи, останутся довольны таким изображением. А так как сейчас это в разы актуальнее, чем было раньше, приятно иметь такую мелочь в ноутбуке.

Производительность и ПО

Раньше тонким и легким ноутбукам сложно давались иногда даже легкие задачи и пара лишних вкладок в браузере могли сильно тормозить работу системы. Теперь же все сильно поменялось. Одним из поводов для обновления линейки стали еще и новые процессоры 11-го поколения от Intel, а также графические чипы NVIDIA MX350 в «старших» комплектациях. Также в работе будут полезны 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X и NVMe-накопители до 1 ТБ. Еще есть поддержка Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Приехавшая на тест модель включает в себя четырехъядерный/восьмипоточный Intel Core i7-1165G7, интегрированное видео Intel Iris Xe Graphics, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ в накопителе. И результаты тестов, и личные впечатления от работы оказались очень хорошие. На бытовом уровне, где нет требовательных игр или обработки графики, ноутбук работает замечательно. К тому же, в соответствии со стандартами Intel Evo, он еще и быстро загружается. А если сильно захочется, игры в стиле Dota 2 или GTA V вполне могут работать, но на высокие настройки графики рассчитывать не стоит, как и большое количество кадров (хотя с дискретным чипом все наверняка немного получше).

С нагревом и шумом я не встречался. Иногда систему охлаждения можно услышать, а корпус становится теплым, но нужно, например, качать большой файл, чтобы это произошло. Во время обычной офисной работы или простого браузинга в Сети, вентилятор очень сложно услышать, а корпус остается прохладным. Нагрузочный тест и попытки поиграть показали максимальную температуру процессора немного больше 70°С, а во все остальное время эта цифра держалась на уровне 40°C. Даже с запущенной игрой, корпус становится теплым, но не горячим, еще и быстро остывает. И понравилось, что отверстия для вентиляции спрятаны от пользователя и даже если вентилятор сильно работает, руки и объекты рядом с компьютером подогреваться не будут.

Также производитель не завалит пользователя большим количеством предустановленных приложений, но антивирус, Evernote и несколько прочих программ все равно есть. Зато в работе Windows 10 практически не было проблем.

Автономность Acer Swift 5

Емкость батареи с обновленным процессором не поменяли, она так и осталась 55 Вт•ч. Ее хватило на 7 часов в тесте автономности PCMark 10. Занимаясь офисной рутиной с документами и мессенджерами в час расходовалось в среднем 10-15% заряда, а если отвлечься на двухчасовой фильм, не станет еще 23%. В принципе, результат далеко не рекордный и не факт, что батареи хватит на весь рабочий день, но внезапные отключения электричества или работа в кафе/поезде для нее не будут проблемой.

От комплектного блока питания ноутбук заряжается 1 час 40 минут и через проприетарный порт. Но наличие сторонней зарядки с USB-C также будет полезным, соответствующий порт ноутбука поддерживает технологию Power Delivery.