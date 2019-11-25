Acme BH412 — обзор полностью беспроводных наушников





Сегмент полностью беспроводных наушников (TWS) сейчас является наиболее популярным на рынке, поэтому не удивительно, что все пытаются откусить свою часть этого огромного пирога. Одним из таких игроков является компания Acme, выводящая на рынок новую, относительно недорогую модель — BH412, с которой мы сегодня познакомимся.

Комплектация

Наушники поставляются в небольшой картонной упаковке, помимо них и зарядного кейса, в ней находятся еще три пары сменных амбушюр и кабель с разъемом microUSB.

Дизайн, управление Acme BH412

Начнем с дизайна зарядного кейса. Это небольшая черная капсула, крайне минималистичная на вид, без каких-либо украшательств или логотипов, кроме нижней части. Зарядный кейс выполнен из матового практичного пластика. В конструкции кейса не понравилось только крепление крышки. Она немного люфтит и довольно простая наощупь, поэтому с ней стоит быть аккуратным.

Наушники также не выделяются своими габаритами. Модули получились компактными, удобными и не сильно выпирающими из ушей, что делает их пригодными для использования под шапкой.

При правильном подборе амбушюр, Acme BH412 надежно держаться в ушах, но, разумеется, все зависит в первую очередь от строения вашей ушной раковины. В моем случае я не испытывал дискомфорта от прослушивания музыки на протяжении двух часов, а наушники не норовили выпасть даже при резких движениях. В принципе, в наушниках можно заниматься спортом, бегать и выполнять другие резкие телодвижения. При этом, Acme BH412 защищены от влаги по стандарту IPX5.

У Acme BH412 есть один неоспоримый плюс перед множеством других TWS-моделей — в них можно регулировать громкость не прикасаясь к смартфону. И это при том, что на каждом из модулей всего по одной кнопке. Процесс управления реализован следующим образом: нажатие на правую кнопку повышает громкость, на левом — снижает. Двойное нажатие по справа ставит паузу, слева — вызывает голосовой ассистент. Короткое нажатие и удержание справа включает следующую песню, слева — предыдущую. Все достаточно просто и удобно.

Качество звука Acme BH412

Неплохое, действительно неплохое. В звучание присутствуют басы, но звук не глухой, бас жесткий, мощный. Высокие есть, но их порой даже несколько больше, чем нужно, на мой взгляд. Но без хрипов или каких-либо других искажений. Правда, в жанрах вроде хэви-металла наушники порой не могли качественно отделить гитарные рифы от соло, а также тарелки. Но, на каждый день, для прослушивания музыки в транспорте, на улице, на тренировке — звук вполне приличный.

Для подключения используется Bluetooth 5.0, а среди кодеков заявлен SBC.

Что оказалось посредственным, так это передача речи. Более-менее комфортно можно поговорить только в тишине, на улице уже вас почти не будет слышно, слишком много посторонних звуков просачивается в микрофон кроме голоса. Но, к сожалению, это беда почти всех наушников в этой ценовой категории.

Автономность

Производитель заявляет время автономной работы в 6 часов от одной зарядки и еще 18 часов благодаря зарядному кейсу. 6 часов для таких крошек — это очень круто. Сам кейс заряжается за 2 часа.