American Truck Simulator – Washington: к северу через северо-запад





Вероятно, в SCS Software поняли, что с текущими темпами обновления всю территорию США в American Truck Simulator они покроют где-то к 2040 г., и решили немного ускориться. Между релизом Oregon и нового расширения карты American Truck Simulator – Washington прошло не 12, как раньше, а всего 9 месяцев! Что ж, если такой темп сохранится, все 50 штатов будут доступны виртуальным дальнобойщикам существенно раньше, примерно в 2035 г.!

American Truck Simulator – Washington Жанр симулятор

Платформы Windows

Языки украинский, русский, английский

Разработчики SCS Software

Издатель SCS Software

Сайты Steam

Традиционно для обзоров дополнений к ATS/ETS2, начнем с того, что изменилось в игре за год за 9 месяцев.

О том, что в ноябре 2018 г. для American Truck Simulator вышел свой Special Transport с крупногабаритными грузами, требующими особой осторожности при доставке, вы наверняка уже знаете. Неплохое DLC, которое должно быть в коллекции любого фаната. Скорее всего, известно вам и о появлении в игре пятого тягача – Volvo VNL. Отличная машина, которую я регулярно использую в последнее время.

11 декабря 2018 г. к ATS вышел патч 1.33, добавляющий новую дорогу в Орегоне, новый тип трейлеров, объезды для случайных событий (спорная штука), улучшенную физику машины и физику дождя, облачные сохранения Steam, возможность наложить одинаковую конфигурацию на весь ваш флот грузовиков и прицепов.

В рождественский период виртуальные водители развлекались, развозя подарки в International Christmas Gifts Delivery Event 2018, это событие уже стало традиционным. Все выполнившие заданные разработчиками условия получили неплохие награды – темы для тягачей, фоны и кабинные аксессуары.

Обновление 1.34 от 8 февраля 2019 г. добавило в American Truck Simulator трейлеры для перевозки бревен, новый сегмент трассы OR-140 в Орегоне, плюс был серьезно переделан город Тонопа в Неваде. К сожалению, дополнительные грузовики игроки в ATS так и не получили, в то время как в Euro Truck Simulator 2 «приехал» новый MAN TGX Euro 6.

И, наконец, обновление 1.35 вышло 10 июня 2019 г., прямо перед American Truck Simulator – Washington. Оно добавило поддержку нового расширения карты, новые дороги OR-58 (Орегон), CA-299 (Калифорния) и еще один сегмент OR-140 (Орегон). Кроме того, был добавлен чуть ли не десяток новых трейлеров, в том числе доступных для приобретения. Но, пожалуй, самым важным обновлением стало появление голосовой навигации на основных языках (украинского пока нет). Об этой функции игроки просили уже давно, и она действительно очень удобная. И еще об удобстве – теперь гаражи в городах, которые вы уже посетили, можно покупать онлайн, а в случае опустошения баков – вызвать аварийную заправку прямо на место остановки, что позволит не прерывать контракт. Кроме того, в игре появилась экспериментальная поддержка DX11, и вот к ней лично у меня есть вопросы. DX11 особо не улучшает картинку, зато в некоторых точках карты машина начинает двигаться рывками, а fps падать. Ждем исправлений.

Что ж, вот мы добрались и до American Truck Simulator – Washington. Вашингтон – Вечнозеленый штат, родной штат для Boeing, Microsoft, Valve и Starbucks с очень приятным климатом и дружелюбными жителями. Мне довелось побывать в Сиэтле, и даже несмотря на то что в даунтаун нас на грузовике не пускают, город получился очень узнаваемым, как и окрестные дороги. Хоть Вашингтон и уступает по размерам тем же Калифорнии с Невадой, в нем, тем не менее, есть разнообразные зоны и ландшафты: большие города; удаленные фермы и вырубки; запутанные горные серпантины (возле Беллингхема можно получить ачивку за проезд к вырубке по безумной проселочной дороге); множество рек и, как следствие, мостов; и, конечно же, густые леса.

Из достопримечательностей Вашингтона стоит упомянуть грандиозные вулканы Сент-Хеленс (взрывное извержение 18 мая 1980 г. привело к гибели 57 человек) и Рейнир (его видно прямо с улиц Сиэтла). Кроме того, стоит посетить огромную дамбу ГЭС Гранд-Кули и вращающийся мост в городе Эверетт (здесь находятся заводы Boeing). Вообще, мосты – одна из фишек American Truck Simulator – Washington, их здесь много (20 оригинальных), они разные и очень фотогеничные.

Расширение карты добавляет в игру 3,800 миль дорог (извините, в ATS действительно удобнее считать в милях), 16 новых городов, 10 больших стоянок грузовиков, три порта и первую в ATS паромную переправу. Отлично выглядят новые, детализированные промышленные и сельскохозяйственные объекты. В некоторых случаях детализация даже кажется избыточной для игры подобного рода. Особенно хороши фермы, строительные площадки и лесозаготовки. Естественно, есть в Вашингтоне и собственные грузы для перевозки, и достижения, которые можно заработать.

Вместе с расширением карты SCS Software выпустила еще одно дополнение American Truck Simulator – Forest Machinery, добавляющее для Орегона и Вашингтона шесть новых типов грузов – машины для лесозаготовки, два новых специализированных трейлера, новый предмет для улучшения грузовика – Headache Racks, и кабинный аксессуар. В целом это не обязательное дополнение, но стоит оно всего 99 грн., так что решайте сами.

В рамках American Truck Simulator West Coast Bundle карты Oregon, Washington и DLC Forest Machinery можно купить с неплохой скидкой, за 324 грн. Если у вас уже есть какие-то из DLC – еще дешевле. Преданным фанатам, регулярно обновляющим игру, American Truck Simulator – Washington и Forest Machinery обойдутся еще дешевле, всего в 180 грн. Да, Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator уже давно стали играми-сервисами, но в случае с симуляторами, имеющими преданную аудиторию – это вполне разумное решение.

Что ж, теперь в ATS целых шесть штатов, и игра уже может конкурировать по размеру с ETS2. Одна проблема – грузовиков здесь по-прежнему немного. И хотя разработчики обещали в течение 2019 г. добавить International Lonestar и Freightliner Cascadia, пока что они не сдержали свое обещание. Ну и лично меня по-прежнему пугает, что впереди еще 44 штата, и некоторые фанаты банально не доживут до завершения разработки этой игры. Тем более, что SCS Software вполне может запустить какой-нибудь Chinese Truck Simulator, а аудитория в Китае точно есть, и забыть о США и Европе. Впрочем, лично я не отказался бы от трех одновременно обновляемых игр.