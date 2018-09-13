Android Auto и Apple CarPlay: как смартфоны меняют информационно-развлекательные системы в автомобилях

Технологии активно проникают практически во все сферы жизни человека от умных часов на руке до умного дома, но если отбросить пока что нишевый бизнес электромобилей, то в целом автомобильная индустрия выглядит довольно консервативно. Отчасти это продиктовано повышенными требованиями к безопасности пассажирского транспорта, поэтому принцип «работает — не трогай» здесь исповедуется десятилетиями. Но по странным стечениям обстоятельств прогресс часто обходит стороной информационно-развлекательные системы в автомобилях. Даже в дорогих моделях иногда встречаются очень простые экраны с графикой, которую рисовали лет 20 назад. Поэтому не удивительно, что в 2014 году компании Apple и Google анонсировали собственные интерфейсы для автомобильных систем. Ещё недавно производители продавали их в качестве довольно дорогостоящих опций, но сегодня они всё чаще поставляются вместе со стандартным мультимедийным центром в машине. Поэтому мы решили детальнее взглянуть на то, что могут предложить пользователям Android Auto и Apple CarPlay. И для этого использовали автомобиль Citroen C3 Aircross, который как раз поддерживает обе системы.

Android Auto

Интерфейс для автомобильных информационно-развлекательных систем в Google анонсировали в 2014 году, но сама программа для Android-смартфонов вышла только через год, в 2015-ом. В компании тогда заявляли, что решили заняться разработкой новой системы, так как автомобили, несмотря на популярность, пока редко имеют интернет-соединение. Решить эту задачу в Google решили с помощью смартфонов. Поэтому для того, чтобы запустить Android Auto сначала нужно загрузить из Google Play соответствующее приложение. И вот здесь украинских пользователей ждёт неприятный сюрприз, официально программа Android Auto в Украине не доступна, так что качать и устанавливать её придётся из сторонних репозиториев.

Впрочем, со стороны Google это вполне логично, так как работа Android Auto завязана на Assistant, а он в нашей стране официально не работает. Но мешает ли это пользоваться системой в автомобиле? Нет.

Перед тем как перейти к основным функциям Android Auto, немного остановимся на интерфейсе. За его основу в Google взяли наработки, которые ранее были использованы в первых версиях операционной системы для умных часов Wear OS. Здесь также главный экран состоит из карточек, которые автоматически подстраиваются под типичные задачи пользователя.

Например, если человек каждое утро ездит на работу и запускает для этого навигацию в Google Maps попутно включая Google Music, то Android Auto первым делом покажет ему карточки этих приложений.

Кроме карточек интерфейс системы включает панель навигации, на которую вынесены кнопки быстрого доступа к картам, телефону, музыке и переходу к встроенной в машину информационной системе, а также кнопку по центу, которая отвечает за шаг назад. Собственно, это весь интерфейс, с которым придётся работать пользователю. Маловато? Да, но такова основная задумка Android Auto, всё должно быть под рукой и чтобы водитель меньше отвлекался от того, чтобы следить за дорогой. Поэтому, например, меню приложений в системе нет, хотя сторонние программы Android Auto поддерживает, но только определённых категорий. Например, вместо Google Music для прослушивания музыки можно использовать Deezer, либо выбрать одну из доступных программ для радио, аудиокниг и подкастов. Таким образом, основной акцент Google делает на аудио, так как оно меньше отвлекает водителя в автомобиле.

По этой же причине Android Auto не будет показывать на экране текст входящих сообщений, а только озвучивать их. Отвечать на них можно только голосом, здесь вступает в игру распознавание речи Google, которое вполне неплохо справляется со своей задачей. При этом стоит отметить, что если само приложение поддерживает Android Auto, то его оповещение будет озвучено системой. Сейчас систему поддерживают такие популярные мессенджеры как Telegram, WhatsApp, Skype, Hangouts, Kik, WeChat. Но вот отвечать на письма в почте Gmail нельзя и в Google пока не планируют добавлять эту возможность.

Фокус на безопасности в Android Auto проявляется даже в самых неожиданных моментах. Например, во время прослушивания музыки система не даст вам долго листать списки воспроизведения в Google Play. Если хотите запустить плей-лист, это надо делать быстро. А ещё лучше, попросить это с помощью голосовой команды.

Ещё одна категория приложений, которые доступны с Android Auto — это, конечно же, карты. На данный момент система поддерживает навигацию с помощью Google Maps и Waze.

Если оба приложения установлены на смартфоне, то при первом запуске она предлагает выбрать одно из них, и в дальнейшем оно будет открываться автоматически. Учитывая, что встроенная навигация в автомобиле — это в основном платная опция, а также то, что она не получает данные о пробках, то Google Maps и Waze позволяют значительно упростить передвижение по городу и при этом работают бесплатно.

На данный момент самый простой способ подключить смартфон к Android Auto по кабелю, через порт USB в машине. В этом году Google обеспечила поддержку беспроводного подключения к Android Auto для своих смартфонов Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL, но автопроизводители не спешат внедрять эту возможность, так как она повлияет на итоговую стоимость автомобиля.

В целом, можно отметить, что Android Auto не обеспечивает всю функциональность смартфона в информационно-развлекательной системе автомобиля, тем не менее, он предоставляет ряд полезных для водителя возможностей, которые не отвлекают его от дороги.

Apple CarPlay

Компания Apple анонсировала свою систему для автомобилей раньше, чем Google и реализовала её в качестве составляющей iOS, а не отдельного приложения. По сути система транслирует изображение с экрана смартфона. Поэтому Apple CarPlay идёт сразу в комплекте с iPhone и соответсвенно не имеет региональных ограничений, как Android Auto.

Интерфейс CarPlay тоже выполнен в стиле минимализма, только в отличие от версии Google, у Apple в нём основной фокус сделан всё-таки не на информацию, а на приложения, поэтому главный экран здесь состоит из их иконок. Навигация по CarPlay, как на первых версиях iPhone, максимально простая: можно запустить программу и нажав виртуальную кнопку «Домой» вернуться на основной экран. Вместо режима многозадачности Apple CarPlay показывает в колонке слева три приложения, которые использовались последними.

Логика автомобильной системы Apple такая же, как и у Google — меньше отвлекать водителя от дороги. Поэтому главный акцент здесь тоже сделан на аудио, а не на чтение информации с экрана. Хочется прочитать сообщение или написать кому-то? Пожалуйста, но делайте это голосом с помощью Siri.

Да и продиктовать послание можно только через встроенное в iOS приложение «Сообщения» с iMessage, да WhatsApp, поддержка которого появилась только в этом году. При этом, например, работает приём звонков через Facebook Messenger. Остальные программы для мгновенного обмена сообщений пока не поддерживаются.

Работа с аудио также предполагает прослушивание музыки, и в этом плане CarPlay есть, что предложить. Система поддерживает воспроизведение музыки, подкастов и аудиокниг. При этом слушать музыку можно как через Apple Music, так и через сторонние приложения, например, через Google Music, Deezer и Spotify.

Ещё одна важная функция в Apple CarPlay — это навигация, но сейчас она реализована не лучшим образом. Дело в том, что на момент написания этого материала система поддерживает только карты Apple Maps, а они в Украине работают не лучшим образом. Но уже в iOS 12 для CarPlay должны появиться сторонние программы для навигации. В частности, сейчас идёт тестирование Google Maps и Waze.

Подключение Apple CarPlay к автомобилю сейчас чаще всего осуществляется кабелем Lightning через порт USB, хотя ещё с iOS 9 в системе появилась возможность беспроводного подключения. Но как и в случае с Android Auto, для автопроизводителей подключение кабелем — это всё ещё самый простой и главное доступный вариант.

В итоге

Подытоживая всё выше написанное, стоит отметить, что удалось добиться поставленной цели, а именно сделать информационно-развлекательную систему в автомобиле удобнее и, главное, подключённой к интернету. При этом в отличие от штатных предложений, ни Android Auto, ни Apple CarPlay не привязаны к машине, регулярно получают обновления и в будущем будут предлагать пользователям ещё больше функций.

Редакция выражает благодарность Ситроен Украина за помощь в подготовке материала