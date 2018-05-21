Citroen C3 Aircross: просторный, стильный, комфортный

Яркий, оригинальный, необычный Citroen C3 Aircross без сомнений является одним из главных открытий сезона «весна 2018» на автомобильном рынке Украины. Причем это еще и пример практичности – уникальная смесь «кроссовер плюс минивэн». Данная модель вполне может претендовать на хорошие продажи, но, как обычно, вопрос в оснащении и цене. Давайте разберемся в них детальнее.

Позиционирование

Кроссовер Citroen C3 Aircross – не совсем кроссовер: это смесь лучших наработок из класса B-SUV и B-MPV, т.е. «компактный кроссовер» и «компактный минивэн». Причем если для нас это новинка, то для Латинской Америки – нет: c 2010 года там был представлен автомобиль под названием Citroen Aircross (или Citroen C3 Aircross) – компактный переднеприводный кроссовер на базе модели, которая известна в Европе и Украине как минивэн C3 Picasso.

Имя Citroen C3 Aircross новое для нас, но подобная модель впервые появилась в Бразилии еще в 2010 году. Поэтому когда представители Citroen говорят, что модель C3 Aircross пришла на смену Citroen C3 Picasso – то они не лукавят, тем более, что в новинке есть многое от минивэна. Актуальный автомобиль Citroen C3 Aircross дебютировал в середине 2017 года, а старт его продаж в Украине пришелся на начало 2018 года.

Как едет?

Весело и задорно. Двигатель со скромным объемом 1,2 л и мощностью 110 л.с. на удивление хорошо тянет начиная с 2 тысяч оборотов, по-настоящему «расцветает» на средних оборотах (3-4 тыс.) и не прочь крутится до предельных 5-6 тыс. об/мин. В целом забудьте о «три цилиндра и объем 1,2 л», лучше оперируйте терминами «турбо и 205 Нм тяги»: потому что в большинстве случаев обычной ежедневной езды этот 1,2-литровый турбо-мотор не проигрывает 1,6-литровым «атмосферникам» прошлых поколений. Конечно, салон наполняется характерным нечетным рыком, но только начиная с 3,5 тыс. об/мин и выше. Зато 6-ступенчатый «автомат» (классическая гидромеханическая АКПП серии ЕАТ6) очень плавно и быстро меняет передачи, радует дополнительными режимами. Так, в «спортивном режиме» АКПП позволяет мотору работать в зоне высоких оборотов, затягивает с переключением на более высокую передачу, на кик-дауне быстро «сбрасывается» вниз. А «зимний режим» – это старт с высокой передачи для уменьшения риска пробуксовки. Словом, двигатель и АКПП здесь в который раз нашли друг друга: связка мотора PureTech Turbo 1.2 л и 6-ст. АКПП серии ЕАТ6 на автомобилях Группы PSA – это всегда очень «живой» и приятный характер.

Как и в целом для автомобиля Citroen C3 Aircross. При первом взгляде на Citroen C3 Aircross мое воображение нарисовало «колобка» (при втором – тоже): едет мягко, неспешно, валко, с кренами. Из этих ожиданий оправдался лишь последний пункт: мягкая подвеска и высокий кузов привели к заметным кивкам в поворотах. Но в остальном кроссовер Citroen C3 Aircross оказывается очень подвижен и приятен в виражах: быстро реагирует на поворот руля (три оборота от упора до упора), практически отсутствует недостаточная поворачиваемость, зато присутствует некоторое усилие на общем-то легком руле. Словом: раз – и уже повернул!

Когда я впервые увидел фото «колобка» Citroen C3 Aircross, то ждал от него заметно меньшего задора на дороге. Тем более, что предшественник Citroen C3 Picasso был безальтернативно нацелен на комфорт. Но вдруг – кроссовер Citroen C3 Aircross порадовал живым и веселым характером: в нем не хочется быть рекорды скорости, но в нем хочется обгонять на очередном вираже «во-о-о-н того дядьку на БЧЖ». Эта легкость характера прослеживается и во внешней отделке: много яркого, необычного, запоминающегося декора.

Турбо-мотор о трех цилиндрах и 1,2 л объема плюс 6-ст. «автомат» ЕАТ6 (оригинальный рычаг и «ручник» за ним, три режима работы) – отличная и уже «слетавшаяся» пара. Вопрос надежности пока открыт. С одной стороны – встречались замечания по коленвалу и ГРМ. С другой стороны – это были единичные случаи, а в целом многие специалисты отмечают семейство PureTech удачным (три титула «Двигатель года» в своем классе), лишь советуют сократить европейские интервалы замены масла (об этом ниже), да чаще «крутить» мотор для интенсивной продувки камеры сгорания и клапанов.

А что с семейными вопросами? Все более, чем хорошо. Салон кроссовер Citroen C3 Aircross очень просторен: здесь довольно вертикальная посадка, из-за чего образовался запас места для ног, при этом высокая крыша означает еще и запас места для головы (даже невзирая на вертикальную посадку). Плюс плоские боковины позволяют максимально использовать ширину автомобиля. Словом – просторно во всех измерениях. Мало того, Citroen C3 Aircross удивляет и радует массой оригинальных, удобных деталей. На передней панели – крупные приборы с информативным цветным ЖК-дисплеем, есть система проекции данных, обустроена ниша с функцией беспроводной зарядки для смартфона, есть полочка для переднего пассажира.

Но еще больше впечатляет задняя часть салона и возможности трансформации. Так, второй ряд сидений может не только складываться, но и регулироваться в широкий пределах (продольно и по углу наклона спинки), причем в пропорции 60/40. Есть выдвижные сетчатые шторки на окнах; есть подлокотник с подстаканниками. Над головой задних пассажиров – стеклянная крыша: модель Citroen C3 Aircross предлагает полноценный панорамный люк размером на два ряда сидений, передняя часть которого может открываться и сдвигаться. Подобную заботу о задних пассажирах в стане кроссоверов я встречал только в моделях на один-два класса выше. В багажном отсеке предусмотрен двухуровневый пол и пара крючков для сумок, плюс багажник радует огромным погрузочным проемом.

Передняя панель интересна в деталях: оригинальные дефлекторы вентиляции, цветной декор, комбинация глянцевой и тканевой отделки. Последняя со временем может загрязниться, но ведь ничто не мешает заказать другие варианты обивки салона, благо вариантов масса. При этом автомобиль все равно останется хорош в деталях: удобный руль, понятные приборы, зарядка для смартфона, ниши и полочки. Сиденья выглядят стильно, но для меня – слишком плоские: я долго искал удобную посадку. Зато «людей в теле» они однозначно порадуют шириной спинки и расположением валиков боковой поддержки.

Сзади очень просторно и удобно: сиденья не только складываются, но и регулируются, есть подлокотник и шторки на окнах – вот они, гены минивэна! Багажник просторен, есть двухуровневый пол. При перевозке крупногабаритных вещей можно сложить не только заднее сиденье, но и спинку переднего пассажирского сиденья – производитель обещает, что войдет длинномер до 2,4 м.

Словом, кроссовер Citroen C3 Aircross близок к тому, чтобы называться идеальным семейным автомобилем, но… есть нюансы. К примеру, подвеска: на небольших и средних неровностях она предельно комфортна – мягко ехать. Но если под колесами сильно разбитая дорога с большими ямами, то порой недостает энергоемкости: откровенного пробоя на кузов нет, но сильный толчок-пинок в ограничителях подвески хорошо заметен. А еще хотелось бы звукоизоляцию лучше: кроме рыка двигателя в салон порой проникают звуки от качения шин и работы подвески. Скажем так: кроссовер Citroen C3 Aircross тише многих дешевых конкурентов своего класса, но за такие деньги – есть примеры и лучшей звукоизоляции.

Аналогично и с проходимостью: у модели Citroen C3 Aircross нет полного привода. Конечно, в данном классе полный привод выбирают немного покупателей (10-35% в зависимости от модели), однако у многих конкурентов подобное предложение есть, а у кроссовера Citroen C3 Aircross – его в принципе нет. С другой стороны: помощником является система Grip Control (и она реально работает); также появилась система помощи при спуске со склона.

Кроссовер Citroen C3 Aircross – это только передний привод; зато есть система Grip Control с разными режимами езды по бездорожью (детально описано на примере Peugeot 3008), плюс помощник при спуске со склона. Для размытых грунтовок, тающего снега и льда, неглубокого песка – подходит. Однако помните про геометрию кузова: клиренс 175 мм неплох, но большее опасение вызывает явно выдающаяся вперед серебристая накладка переднего бампера. Жаль, что нет накладок Airbump. Но есть традиционные защитные пластиковые накладки по периметру кузова: колесные арки, пороги, бамперы.

Есть ли инновации?

Здесь нет радикальных инноваций (вспомним Citroen C4 Cactus); но автомобиль вобрал в себя много передовых, актуальных решений, которые уже встречались на других моделях группы PSA – буду давать ссылки на актуальные статьи.

Итак, общая конструкция – это платформа PF1 с независимой передней подвеской и полузависимой задней, дисковые тормоза «по кругу», электрический усилитель руля. Тестовый автомобиль оснащен бензиновым мотором PureTech Turbo на 110 л.с., который работает в паре с 6-ст. АКПП серии ЕАТ6. Двигатель отличается широким использованием современных технологий: непосредственный впрыск топлива, турбина с предельной частотой вращения до 240 тыс. об/мин, балансировочные валы. «Автомат» серии ЕАТ6 также был улучшен: снижены потери на трение, быстрее переключении передач. В целом – это техника, которая уже знакома по моделям Peugeot 2008 и Citroen C3.

Следующий интересный пункт – система мультимедиа: здесь собраны вместе навигация, аудио, подключение телефона, настройки автомобиля, профили пользователя, интеграция смартфона (Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link). Из бонусов отмечу голосовое управление: реально очень удобное, буквально позволяет вести диалог с системой используя произвольные фразы. Плюс к бонусам отнесем камеру заднего вида с функцией прорисовки изображения подобно круговому обзору. Кроме того, отдельного упоминания заслуживает проекционный дисплей: небольшое тонированное стекло, на которое выводится скорость, данные «круиза», подсказки навигации. Подобную систему мультимедиа разбирали на примере Citroen C4 Picasso; камера заднего вида с прорисовкой кругового изображения встречалась на Peugeot 3008 и Peugeot 308; проекционный дисплей знаком по модели Peugeot Traveller VIP.

Большой 7-дюймовый сенсорный дисплей занимает одно из самых заметных мест в салоне и отвечает за массу функций: навигация, аудиосистема, подключение телефона, камера заднего вида с тремя режимами работы и прорисовкой кругового изображения…

Также есть 12 систем помощи водителю, которые попутно положительно влияют на безопасность езды. Во-первых – система контроля рядности движения: она предупреждает водителя звуком и морганием указателя о непреднамеренном (без включения указателя поворота) выезде со своего ряда. Во-вторых – система распознавания дорожных знаков: она распознает знаки ограничения скорости и выдает эту информацию на ЖК-дисплее панели приборов, перед глазами водителя. Третье – система автоматического переключения света «ближний/дальний»: она распознает встречный автомобиль и автоматически отключает дальний свет фар, чтобы избежать ослепления водителя, также автоматически дальний свет может быть и включен, если спереди «на горизонте» чисто. Эти три системы собраны в один блок намеренно, поскольку они построены на основе камеры в верхней части лобового стекла, которая распознает ситуацию перед автомобилем и дает определенные команды. Все системы поставляются единым пакетом «Безопасность», в который также включена функция экстренного торможения в городе. Отдельно упомяну контроль «слепых зон» зеркал заднего вида. Данная технология работает на основе датчиков парковки в заднем бампере и распознает автомобили/мотоциклы позади слева/справа. Если в невидимой зоне зеркала заднего вида будет обнаружен автомобиль/мотоцикл – то загорится предупреждающий индикатор в соответствующем зеркале заднего вида: слева или справа.

В целом все системы работают без замечаний, аккуратно и корректно. Распознавание знаков, контроль рядности, переключение света – это наработки для тех, что часто ездит по трассе; а вот функция экстренного торможения и мониторинг «слепых зон» зеркал – это помощники при езде в городе. Смотрите сами, что вам нужно, какой пакет оснащения заказывать.

Подключение/отключение различных систем – через отдельные кнопки или в меню 7-дюймового дисплея. Большинство вспомогательных систем построены на основе камеры в верхней части лобового стекла: контроль рядности, переключение света фар, распознавание знаков ограничения скорости (отображается на дисплее панели приборов или проекционном экране)…

Цены и конкуренты

Кроссовер Citroen C3 Aircross доступен в Украине суммарно в четырех комплектация, плюс дополнительные опции. Базовая версия – Citroen C3 Aircross, бензиновый атмосферный мотор 1,2 л 82 л.с., МКПП, комплектация LIVE – предлагает следующее: ESP, шесть подушек безопасности, усилитель руля, кондиционер, обычную аудиосистему. Такой автомобиль оценен в 460 тыс. грн. или около $17,5 тыс. Следующая комплектация – FEEL – добавляет: сенсорный 7-дюймовый ЖК-дисплей, климат-контроль, датчики парковки, пакет внешней отделки BLACK. Данный автомобиль с турбодизелем HDi 1,6 л 92 л.с. и МКПП оценен в 514 тыс. грн. (почти $20 тыс.); с мотором PureTech Turbo 1,2 л 110 л.с. 6-ст. АКПП – 540 тыс. грн. или $21 тыс. Наконец, на вершине стоит комплектация SHINE, которая дополнительно предлагает: Grip Control, систему помощи при спуске со склона, безключевой доступ, подогрев лобового стекла, регулировку задних сидений, навигацию, 17-дюймовые легкосплавные диски, пр. Такой автомобиль доступен только с 1,2-литровым 110-сильным бензиновым мотором и АКПП по цене от 593 тыс. грн. или почти $23 тыс.

Но обратите внимание, что самые интересные пункты, отмеченные в статье, идут либо в максимальной версии, либо в качестве опций: декоративная отделка по кузову и «заказной» салон, камера заднего вида, пакет «Безопасность», пакет «Семейный» (складное переднее сиденье и шторки на задних окнах), цветной проекционный дисплей, панорамный стеклянный люк, пр. Так тестовый автомобиль с учетом всех опций вышел по цене около 700 тыс. грн.

Тут обычно один пример простой комплектации автомобиля, отличной от тестовой модели. Однако в этом случае приведу несколько примеров разных вариантов Citroen C3 Aircross: масса ярких цветов, несколько декоративных пакетов цветной отделки, возможность покраски крыши в другой цвет, различные варианты отделки салона. Очень оригинальный автомобиль: в целом доступно 90 комбинаций.

А теперь подбираем конкурентов: нужен кроссовер класса B-SUV в хорошей комплектации или кроссовер C-SUV в начальной версии. Во-первых, родственные модели Peugeot 2008 и Citroen C4 Cactus (уходящий или обновленный): среди них можно подобрать версии с хорошим оснащением и по более низкой цене, но они заметно теснее в салоне. Аналогичная ситуация и с Renault Captur: хорошее оснащение, интересные задумки, но тесноват как для семейной модели. Новый Renault Duster просторнее и не боится плохих дорог, но слишком прост для искушенного покупателя. Подобная ситуация и с моделью Hyundai Creta: простор в салоне, но незамысловато-простой по своей сути. Пожилой Nissan Juke радует ценой, но его салон явно уступает Citroen C3 Aircross в отделке и оснащении. Если рассматривать дорогие версии C3 Aircross, то они уже конкурируют не с Juke, а со «взрослой» моделью Qashqai: лучше отделка, просторнее в салоне, есть полный привод, но денег хватит лишь на начально-средние версии. Модель Mazda CX-3 радует ездой и отделкой, но огорчает теснотой в салоне и ценой. Наконец, Suzuki – Vitara и SX4: есть полный привод и недорогие версии с АКПП; но обе модели уступают в отделке салона, просторе, оснащении.

Конкурентов очень много! Однако Citroen C3 Aircross делает ставку на яркий дизайн, отличные варианты персонализации, простор в салоне, хорошие возможности трансформации, современное оснащение. А ведь немало плюсов в борьбе за покупателя…

Стоимость содержания

В среднем городской расход топлива тестового автомобиля составил 9-10 л на 100 км; на пустых дорогах без пробок удавалось «привозить» расход около 7-7,5 л на 100 км; с учетом пробок и/или динамичной езды – расход топлива стремился к отметке 11 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потреблял 5-5,5 л на 100 км; при скорости 110-120 км – расход топлива возрастал до 6,5-7 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Срок ТО – раз в год или 20 тыс. км; плюс есть промежуточная замена масла каждые 10 тыс. км. Последняя операция (замена масла, этакое мини-ТО) оценивается в 2 тыс. грн. Полноценные ТО (20-40-60-80 тыс. км) обойдутся в 2,8-4,3 тыс. грн. в зависимости от объема работ. Цены на ТО указаны для региона «Киев» и могут быть ниже для дилеров в других регионах. Все цены указаны по состоянию на май без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

По моему мнению, у Citroen C3 Aircross есть все, чтобы стать хитом продаж для компании, примерно как пару лет назад это произошло с моделью Citroen C4 Cactus и сейчас происходит с моделью Citroen C3.

Вот только пока кроссовер Citroen C3 Aircross радует ценой лишь в самой доступной версии, но она лишена многих «плюсов» описанных в статье. А средние и максимальные версии новинки, которые впечатляют оснащением и необычными решениями, кажутся слегка переоцененными. Здесь возможны два варианты: либо вы берете максимальную версию «здесь и сейчас», на волне внимания к модной новинке, либо ждете прохождения «первой волны» и неспешно подбираете оптимальный вариант с точки зрения комплектации и цены.

Плюсы:

+ Очень просторен в салоне плюс хорошие возможности трансформации

+ На удивление живо ездит с мотором 1,2 л 110 л.с. и не противится поворотам

+ По степени оригинальности и самобытности – одна из самых ярких моделей в Украине

Минусы:

— Самые интересные средние и максимальные версии – недешевы. Надеюсь «пока»…

— Не хватает «сурового SUV-подхода»: нет полного привода, недостает энергоемкости на крупных ямах

Технические характеристики Citroen C3 Aircross PureTech Turbo 110 АКПП ЕАТ6

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,15 х 1,76 х 1,64 м

Колесная база – 2,6 м

Клиренс – 175 мм

Багажник – 410/520 л (5 мест) в зависимости от положения заднего сиденья

Грузоподъемность – 617 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 188 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3; 1,2 л

Мощность – 110 л.с. при 5 500 об/мин

Крутящий момент – 205 Нм при 1 500 об/мин

Удельная мощность и момент – 93 л.с. на 1 т; 173 Нм на 1 т

Привод – передний привод плюс система Grip Control

Трансмиссия – 6-ст. АКПП серии ЕАТ6 (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10,6 с

Максимальная скорость – 183 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,2 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Goodyear UltraGrip Ice 2 215/50R17

Минимальная цена автомобиля – 460 тыс. грн. (около $17,5 тыс.)

Цена тестового автомобиля с учетом опций – 695 тыс. грн. (около $26,5 тыс.)

Автомобиль предоставлен — Ситроен Украина