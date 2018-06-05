ASUS ZenBook Pro 15 (UX580) — дисплей вместо тачпада

ASUS ZenBook Pro 15 (UX580) — дисплей вместо тачпада

На выставке Computex 2018 компания ASUS представила флагманский 15,6-дюймовый ноутбук ZenBook Pro 15 (UX580) c новым 6-ядерным процессором Intel Core i9, а также вторым дисплеем, расположенным прямо в тачпаде. Дизайн Новый ноутбук является продолжением прошлогоднего флагмана ZenBook Pro UX550, и это не могло не найти отражения в его дизайне. По сути разработчики взяли за основу тот же металлический корпус, только сделали более выразительной шлифовку области вокруг клавиатуры. При этом фирменные концентрические круги на крышке дисплея вокруг логотипа ASUS остались неизменными, но сам он больше не подсвечивается. Из других изменений, стоит выделить расположение динамиков (теперь они есть только на нижней части корпуса), а также 5,5-дюймовый дисплей вместо тачпада, правее от которого находится сканер отпечатков пальцев. Рамки вокруг 15,6-дюймового экрана ASUS ZenBook Pro 15 также остались прежними. При этом во всех версиях дисплей будет сенсорным, поэтому его прикрывает глянцевое защитное стекло. Из-за последнего, а также использования вместо тачпада сенсорного экрана, вес новинки вырос до 1,88 кг против 1,8 кг в UX550. А вот размеры корпуса поменялись лишь в части высоты, она стала на 10 мм меньше, в то время как ширина и толщина не изменились: 365x241x18,9 мм (у UX550 размеры 365x251x18,9 мм). В целом, на первый взгляд кажется, что дизайн ZenBook Pro 15 мало чем отличается от предшественника, но на самом деле в нём большое количество небольших изменений, а использование дисплея вместо тачпада делает внешний вид ноутбука футуристичным.

Дисплей ASUS ZenBook Pro 15 оснащается 15,6-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 4К. Кроме этого, будет доступна версия с Full HD экраном. В ASUS отмечают, что ноутбук разрабатывался в качестве рабочего инструмента для фотографов, видеомонтажеров, а также 3D дизайнеров. Поэтому в компании обещают, что его дисплей будет обеспечивать цветовой охват 138% sRGB и 100% Adobe RGB. При этом стоит отметить, что вживую экран ZenBook Pro 15 действительно обладает красочной цветопередачей и широкими углами обзора. Разъёмы Всё порты в ASUS ZenBook Pro 15 разнесены по боковым граням корпуса, как было и в UX550, но в отличие от последнего, их размещение немного изменилось. На правом боку теперь находится 3,5 мм разъём для наушников и микрофона, слот для карт microSD, а также два порта USB 3.0. На левой стороне находится вход для подключения зарядного устройства, HDMI и два порт USB Type-C с Thunderbolt 3. Последние позволяют дополнительно подключать к ZenBook Pro 15 одновременно три монитора с разрешением 4К. Все порты расположены вполне удобно, но, как и в прошлом ZenBook Pro, в этой модели странным выглядит решение использовать слот microSD вместо SD, тем более, что ноутбук рассчитан на тех, кто работает с фото и видео.

Платформа ZenBook Pro 15 построен на основе платформы Intel и в нём могут использоваться процессоры Intel Core i7-8750HQ, i5-8300HQ, а также топовый 6-ядерный процессор Core i9-8950HK. Именно последний был установлен в попавшемся мне экземпляре ZenBook Pro 15. Кроме этого в ноутбуке может быть до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, а дисковая система включать SSD PCIe на 512 ГБ / 1 ТБ или SATA SSD 256 / 512 ГБ. Как и в ZenBook Pro UX550, новая модель оснащается дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти GDDR5. При этом в зависимости от конфигурации может использоваться GeForce GTX 1050 с таким же объёмом памяти. Кроме этого, в ноутбуке есть встроенная графика Intel HD Graphics 620. Беспроводные модули в ZenBook Pro 15 включают двухдиапазонный Wi-Fi 2×2 802.11ac, а также Bluetooth 5.0. Как видно, ноутбук построен на современной и производительной платформе, особенно если говорить о топовой конфигурации. Клавиатура ZenBook Pro 15 В ZenBook Pro 15 используется клавиатура островного типа с подсветкой. По сравнению с прошлой моделью она практически не изменилась, на ней всё также комфортно печатать благодаря относительно крупному размеру клавиш и хорошо ощутимому ходу. Кроме этого, в ASUS наконец-то позволили использовать клавиши F1-F12 в качестве функциональных без зажатия кнопки Fn.