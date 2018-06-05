ASUS ZenBook Pro 15 (UX580) — дисплей вместо тачпада
На выставке Computex 2018 компания ASUS представила флагманский 15,6-дюймовый ноутбук ZenBook Pro 15 (UX580) c новым 6-ядерным процессором Intel Core i9, а также вторым дисплеем, расположенным прямо в тачпаде.
Дизайн
Новый ноутбук является продолжением прошлогоднего флагмана ZenBook Pro UX550, и это не могло не найти отражения в его дизайне. По сути разработчики взяли за основу тот же металлический корпус, только сделали более выразительной шлифовку области вокруг клавиатуры. При этом фирменные концентрические круги на крышке дисплея вокруг логотипа ASUS остались неизменными, но сам он больше не подсвечивается.
Из других изменений, стоит выделить расположение динамиков (теперь они есть только на нижней части корпуса), а также 5,5-дюймовый дисплей вместо тачпада, правее от которого находится сканер отпечатков пальцев.
Рамки вокруг 15,6-дюймового экрана ASUS ZenBook Pro 15 также остались прежними. При этом во всех версиях дисплей будет сенсорным, поэтому его прикрывает глянцевое защитное стекло. Из-за последнего, а также использования вместо тачпада сенсорного экрана, вес новинки вырос до 1,88 кг против 1,8 кг в UX550. А вот размеры корпуса поменялись лишь в части высоты, она стала на 10 мм меньше, в то время как ширина и толщина не изменились: 365x241x18,9 мм (у UX550 размеры 365x251x18,9 мм).
В целом, на первый взгляд кажется, что дизайн ZenBook Pro 15 мало чем отличается от предшественника, но на самом деле в нём большое количество небольших изменений, а использование дисплея вместо тачпада делает внешний вид ноутбука футуристичным.
Дисплей
ASUS ZenBook Pro 15 оснащается 15,6-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 4К. Кроме этого, будет доступна версия с Full HD экраном. В ASUS отмечают, что ноутбук разрабатывался в качестве рабочего инструмента для фотографов, видеомонтажеров, а также 3D дизайнеров. Поэтому в компании обещают, что его дисплей будет обеспечивать цветовой охват 138% sRGB и 100% Adobe RGB.
При этом стоит отметить, что вживую экран ZenBook Pro 15 действительно обладает красочной цветопередачей и широкими углами обзора.
Разъёмы
Всё порты в ASUS ZenBook Pro 15 разнесены по боковым граням корпуса, как было и в UX550, но в отличие от последнего, их размещение немного изменилось. На правом боку теперь находится 3,5 мм разъём для наушников и микрофона, слот для карт microSD, а также два порта USB 3.0.
На левой стороне находится вход для подключения зарядного устройства, HDMI и два порт USB Type-C с Thunderbolt 3. Последние позволяют дополнительно подключать к ZenBook Pro 15 одновременно три монитора с разрешением 4К.
Все порты расположены вполне удобно, но, как и в прошлом ZenBook Pro, в этой модели странным выглядит решение использовать слот microSD вместо SD, тем более, что ноутбук рассчитан на тех, кто работает с фото и видео.
Платформа
ZenBook Pro 15 построен на основе платформы Intel и в нём могут использоваться процессоры Intel Core i7-8750HQ, i5-8300HQ, а также топовый 6-ядерный процессор Core i9-8950HK. Именно последний был установлен в попавшемся мне экземпляре ZenBook Pro 15.
Кроме этого в ноутбуке может быть до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, а дисковая система включать SSD PCIe на 512 ГБ / 1 ТБ или SATA SSD 256 / 512 ГБ.
Как и в ZenBook Pro UX550, новая модель оснащается дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти GDDR5. При этом в зависимости от конфигурации может использоваться GeForce GTX 1050 с таким же объёмом памяти. Кроме этого, в ноутбуке есть встроенная графика Intel HD Graphics 620.
Беспроводные модули в ZenBook Pro 15 включают двухдиапазонный Wi-Fi 2×2 802.11ac, а также Bluetooth 5.0.
Как видно, ноутбук построен на современной и производительной платформе, особенно если говорить о топовой конфигурации.
Клавиатура ZenBook Pro 15
В ZenBook Pro 15 используется клавиатура островного типа с подсветкой. По сравнению с прошлой моделью она практически не изменилась, на ней всё также комфортно печатать благодаря относительно крупному размеру клавиш и хорошо ощутимому ходу.
Кроме этого, в ASUS наконец-то позволили использовать клавиши F1-F12 в качестве функциональных без зажатия кнопки Fn.
ScreenPad или дисплей вместо тачпада
Одним из главных нововведений в ASUS ZenBook Pro 15 стал 5,5-дюймовый сенсорный дисплей, который находится на месте тачпада. В ASUS назвали его ScreenPad и зарегистрировали соответствующую торговую марку, так что другие компании не смогут использовать это название.
Сама же идея того, что вместо тачпада можно использовать сенсорный экран, существует довольно давно. И в разное время намерение выпустить ноутбук с дисплеем вместо тачпада приписывали разным компаниям. Но первыми на этот шаг решились в ASUS, и это стало ответом для Apple с её сенсорной панелью Touch Bar в ноутбуках MacBook Pro.
Что же касается ScreenPad, то этот дисплей работает сразу в нескольких режимах:
Первый — это режим тачпада, в котором экран просто отображает чёрный цвет, таким образом мало чем отличаясь от традиционных тачпадов. И надо отдать ASUS должное, точность, с которой ScreenPad определяет позиционирование пальца — самая высокая среди тех ноутбуков компании, которые мне доводилось использовать. В моём рейтинге тачпадов ScreenPad поднялся на одну ступеньку вместе с сенсорными панелями в Microsoft Surface и MacBook Pro.
Второй — это отображение приложений, которые помогают управлять компьютером или просто позволяют быстро получить доступ к определённой информации.
Например, c помощью ScreenPad можно быстро запустить программу на компьютере, открыть прямо на «тачпаде» калькулятор или календарь, а также управлять воспроизведением музыки или YouTube.
При этом управление реализовано очень просто: в верхней части дисплея ScreenPad находится шторка, запустив которую можно открыть одно из приложений.
Третий — дублирующее отображение экрана ноутбука на ScreenPad. Это позволяет переносить любую информацию с 15,6-дюймового дисплея ZenBook Pro 15 на 5,5-дюймовый.
Во время просмотра видео это может быть окно какого-нибудь мессенджера или почты. При этом в таком режиме ScreenPad продолжает работать как тачпад, даже когда на его экране отображается интерфейс Windows 10, и это на самом деле удобно.
Четвёртый — отображение оповещений со смартфона на дисплее ScreenPad. Но пока эта функция у ASUS в разработке, попробовать её на презентации не вышло. Для её работы компания должна будет выпустить специальное приложение для смартфонов.
У ScreenPad есть отдельное меню, в котором можно изменить приложения в шторке быстрого запуска, отрегулировать яркость, а также включить или отключить отображение обоев на экране ScreenPad. Последние, к слову, можно менять на свой вкус.
За короткое время использования ScreenPad сложно сделать однозначные выводы о полезности этого нововведения. Но самые первые впечатления вышли положительными. Интерфейс ScreenPad вполне интуитивный, освоится в нём совсем не сложно, при этом некоторые его возможности действительно могут быть полезными. При этом в ASUS выпустили SDK, который позволит сторонним разработчикам создавать для ScreenPad новые приложения, а скачать и установить их можно будет в Windows Store.
В итоге
Как я уже писал в самом начале, несмотря на внешнюю схожесть с прошлогодним флагманом, ASUS ZenBook Pro 15 оказался вполне самобытным ноутбуком. Модель однозначно будет выделяться на фоне конкурентов за счёт сенсорного экрана вместо тачпада. Но то, насколько успешной окажется эта концепция покажет время, а также заинтересованность разработчиков в создании новых приложений для ScreenPad. Я же надеюсь, что в скором времени мы в редакции сможем полноценно протестировать ZenBook Pro 15.