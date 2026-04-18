Вышел Xiaomi Redmi Book 2026: две модели, 120 Гц, до 1 ТБ SSD и цена от $806

Вадим Карпусь

Вийшов Xiaomi Redmi Book 2026: дві моделі, 120 Гц, до 1 ТБ SSD і ціна від $806

В дополнение к Redmi Book Pro 2026 компания Xiaomi представила новую линейку более доступных ноутбуков Redmi Book 2026. Серия включает две модели с разными размерами экрана, которые по своим характеристикам превосходят возможности экрана MacBook Neo.


Характеристики Xiaomi Redmi Book 2026

Главное отличие между новинками — размер дисплея. В обоих случаях используются панели с частотой обновления 120 Гц. Для сравнения, MacBook Neo использует IPS-экран с частотой 60 Гц.

Redmi Book 14 2026 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1800p, соотношением сторон 16:10 и яркостью 500 нит. Экран охватывает 100% цветового пространства sRGB и поддерживает DC-dimming, что обеспечивает точную передачу цветов и комфорт для глаз.

Redmi Book 16 2026 получил 16-дюймовую панель с той же частотой 120 Гц, но с разрешением 1600p и яркостью 400 нит. Несмотря на большие размеры, этот ноутбук имеет более низкую плотность пикселей и хуже подходит для работы при ярком освещении.


В остальном характеристики обеих новинок почти одинаковые. Обе модели работают на процессоре Intel Core Ultra 5 125H из семейства Meteor Lake. Это чип среднего уровня, и, к тому же не самый новый. Xiaomi решила не использовать более новые решения вроде Panther Lake или Lunar Lake.

Ноутбуки комплектуются до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7467 MT/s и накопителями PCIe 4.0 емкостью до 1 ТБ. Интересно, что несмотря на больший корпус, 16-дюймовая модель получила ту же батарею емкостью 80 Вт-ч, что и 14-дюймовая версия. Оба ноутбука комплектуются GaN зарядным устройством мощностью 100 Вт.

По габаритам разница между моделями довольно ощутима: ширина Redmi Book 14 составляет 312 мм, тогда как 16-дюймовый вариант — 354,98 мм. Младшая модель также легче — 1,49 кг против 1,86 кг.

Цена

Цены на новые модели Redmi Book 2026 стартуют с 5499 юаней (около $805) за 14-дюймовую версию и 5699 юаней ($835) за 16-дюймовую. Это дороже MacBook Neo, но дешевле новой линейки Xiaomi Book Pro 2026, которая стоит от $1513.

Источник: notebookcheck

