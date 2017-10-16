Азартные игры и видеоигры — есть ли что-то общее?

Хотя термин «зависимость» люди могут употреблять в самых разных смыслах, как правило, чаще всего под ним подразумевают навязчивую форму поведения, которая в лучшем случае не несет никакой пользы, а в худшем — представляет угрозу жизням самого человека и даже его окружающих. Наиболее ярким и знакомым, пожалуй, каждому примером зависимости является зависимость от приема определенных химических веществ, в частности, алкоголя, никотина или героина. Как только человек перестает их употреблять, он начинает испытывать болезненные, изнуряющие ощущения. Вместе с тем, зависимость бывает не только химической: ныне психологи описывают этим термином и те виды поведения, при которых человек ничего не принимает вовнутрь. Одним из них является игромания — зависимость от азартных игр.

Зависимость от азартных игр

В наши дни бесчисленное множество людей — а вместе с ними и их семьи — страдают от неспособности прекратить играть в азартные игры. Эти люди проигрывают все свои сбережения, берут кредиты, затем влазят в еще большие долги… а когда брать взаймы остается уже не у кого, игроманы прибегают к воровству. Увы, но в конечном счете круг вновь замыкается: в отчаянной надежде вылезти из кредитной ямы, спасти себя и свою семью от разорения игроманы проигрывают и наворованное.

Почему так происходит? Психологами установлено, что сначала игроманы испытывают очень острые и приятные ощущения каждый раз, когда что-то выигрывают (и это побуждает их играть снова и снова), а затем они играют, поскольку уже не видят другой возможности вылезти из долговой ямы.

Впрочем, несмотря на то, что игромания носит деструктивный характер, во многих странах азартные игры легализованы в виде казино и государственных лотерей. Это позволяет чиновникам регулярно пополнять государственную казну и тем самым не повышать существующие налоги менее азартным гражданам.

Разумно ли сравнивать видеоигры с азартными играми?

Многие обыватели сегодня твердо убеждены, что видеоигры и азартные игры абсолютно идентичны. И в этом нет ничего удивительного: если вы знакомы с видеоиграми поверхностно, на первый взгляд они действительно ничем не отличаются от автоматов в казино. Но стоит копнуть глубже, как мы с легкостью обнаруживаем принципиальную, сущностную разницу.

Во-первых, азартные игры, в отличие от видеоигр, являются чисто вероятностными играми. Они устроены таким образом, что в долгосрочной перспективе вы всегда будете проигрывать, но в краткосрочной — иногда выигрывать.

Случайный характер вознаграждения, в свою очередь, вызывает у человека то, что в психологии именуется оперантным обуславливанием. Если вкратце, так как игрок не знает точно, когда он выиграет, у него возникает порочный круг мыслей: «В следующий раз, когда я нажму рычаг, я точно выиграю джекпот» — полагает игроман и нажимает рычаг «еще один раз», затем «еще один», и «еще разочек», и так далее. Как мы писали ранее, здесь мы имеем дело с самым настоящим когнитивным искажением, заключающемся в фундаментальном непонимании человеческим разумом того факта, что с каждой игрой вероятность выигрыша остается по-прежнему ничтожно мизерной, а не увеличивается.

В отличие от азартных игр, видеоигры являются играми на мастерство. Этим они напоминают шахматы, в которых успех также зависит исключительно от настойчивости игрока, его интеллектуальных способностей и практики. Простая вероятность здесь ничего не решает: победу необходимо заработать. Следует приложить немалые усилия, чтобы перейти к следующему уровню.

Кроме этого, награды за победу в видеоиграх, как и, допустим, в шахматах, чисто виртуальные (за исключением киберспортивных турниров, но это уже совсем другая история). В отличие от азартных игр, в видеоиграх победа никак не увеличивает денежные накопления игрока в реальной жизни; также не влияет на их количество и поражение. Именно поэтому, с точки зрения научной психологии, видеоигры больше напоминают виртуальные шахматы, а не игровые автоматы.

Почему играть в азартные игры — глупо, а в видеоигры — нет



По словам психолога Питера Грэя, автора оригинальной статьи, “трудно представить, чтобы человек, обладающий хотя бы капелькой разума, стал тратить время на азартные игры, только если им не руководит что-то иррациональное”.

«Азартные игры в своей сущности очень однообразные и глупые. Они не требуют от игрока никаких навыков и интеллектуальной деятельности. Вы просто повторяете одни и те же действия раз за разом, снова и снова нажимаете одну кнопку или дергаете рычаг. Изредка вы что-то выигрываете, но в основном вы проигрываете, — пишет Грэй. — Нет, бесспорно, я допускаю существование очень богатых людей, которые не знают, что делать со своими деньгами, и потому просаживают их за азартными играми. В таком случае азартные игры выступают способом просто хорошо провести время. Но когда человек играет неделями напролет, то здесь речь идет о явной патологии».

Таким образом, заключает психолог, разумно постулировать, что игроманами движут иррациональные побуждения, поэтому в данном случае термин “зависимость” уместен.

Однако в случае видеоигр, шахмат и других игр, в которых победа зависит от навыков, этот термин абсолютно не подходит. Чтобы одержать победу в таких играх, необходимо постоянно совершенствовать имеющиеся умения, получать новые знания, а также учиться на собственных ошибках. Следовательно, здесь речь идет не о «зависимости», а о банальном получении удовольствия от игрового процесса и от настойчивых попыток стать лучше.

«А если вы считаете, что в видеоиграх не задействуется интеллект, то взгляните на WoWwiki — интернет-энциклопедию по игре World of Warcraft. Это вторая по объему в английском сегменте интернета база знаний! Первой является только сама Wikipedia», — добавляет Грэй.

Физиология и видеоигры

Ранее, в статье о причинах любви к видеоиграм, мы писали, что в ее формировании, среди прочего, принимает участие физиология, в частности, гормон радости дофамин. Более того, как показывают исследования человеческого мозга, т.н. “центры удовольствия” активируются и тогда, когда игроман выигрывает джекпот, и тогда, когда геймер достигает в игре какой-то цели.

Однако в этом нет ничего удивительного, пишет Грэй. Конечно, человек получает удовольствие и от джекпота, и от победы в видеоигре. Однако этот факт ни в коей мере не является определяющим в формировании зависимости.

«Я убежден, что если бы меня положили в фМРТ-сканнер, мои центры удовольствия «светились» бы каждый раз, когда я читал позитивный комментарий к своей статье, каждый раз, когда я откусывал кусочек любимого мороженого, и каждый раз, когда моя жена вознаграждала меня своим поцелуем, — утверждает Грэй. — Если бы мы принялись считать зависимостью любую деятельность, вызывающую возбуждение центров удовольствия в мозге, нам пришлось бы стать пуританами… хотя и в таком случае центры удовольствия активизировались бы каждый раз, когда мы отказывались от земных утех».

Да и в чем заключается смысл жизни, вопрошает психолог? Чувство счастья — это главное, чего может добиться человек в течение своей жизни. Так стоит ли считать все, что доставляет удовольствие, однозначно зависимостью? Очевидно, нет.

Существует ли зависимость от видеоигр?

«Хорошо, это все абстрактные рассуждения, но как насчет официальной научной позиции?», — возможно, возникнет у вас вопрос.

Для того, чтобы ответить на него максимально однозначно, обратимся к американскому DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders), диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам — по сути, списку принятым в психологии и в психиатрии психических болезней. Этот список составляют и время от времени пересматривают целые штаты психологов и психиатров.

Так вот, после тщательного изучения научных данных, несколько лет назад ученые решили не добавлять в новое издание руководства такое понятие, как «видеоигровая зависимость», несмотря на давление со стороны тех людей, которые считают видеоигры сущим злом. В то же время, азартная зависимость в новом издании присутствует.

Таким образом, с точки зрения научной психологии на сегодняшний день нет никаких причин полагать, что между азартными играми и видеоиграми существует что-то общее.

Источник: PsychologyToday