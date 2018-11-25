Bad Dream: Fever – игра с игрой в игре

Инди-игры отпугивают сегодня многих серьёзных пользователей своей нарочитой бюджетностью, которая в свою очередь служит основной причиной множества других объективных недостатков такого рода проектов: прежде всего, небольшой продолжительности и предельно скромной, а временами и вовсе пиксельной графики. Но что поделаешь, если интересные, новаторские идеи чаще всего встречаются сегодня именно в этой весовой категории? Крупные компании, тратящие миллионы на разработку и современный в своей технологичности внешний вид, редко рискуют экспериментировать с игровым процессом, предпочитая делать верную ставку на всевозможные сиквелы и ремейки. Инди-адвенчура Bad Dream: Fever на статус шедевра нисколько не претендует, однако кое-какими любопытными изюминками похвастаться всё же способна.

Bad Dream: Fever Жанр Адвенчура

Платформы Windows / Mac OS

Разработчик Desert Fox

Издатель PlayWay / Utimate Games

Язык: польский, английский, русский плюс четыре других

Страница в Steam

Подобно недавним My Brother Rabbit или Apocalipsis, герой настоящего обзора родом из Польши: похоже, лавры CD Projekt побудили немалое число её земляков испытать свои силы на поприще игростроения. Инди-студия Desert Fox – отнюдь не дебютант в индустрии, но о её составе и истории известно немногое. Несколько лет назад эти авторы выпустили целую серию из шести миниатюрных, – минут на двадцать каждая, – но зато и бесплатных point-and-click адвенчур под общим заголовком Bad Dream, действие которых происходило в тревожном и нелогичном мире кошмаров (и выглядели они, надо признать, весьма примитивно). В 2017 году последовал уже полноценный коммерческий проект Bad Dream: Coma, при всём своём минимализме и сюрреализме весьма тепло принятый поклонниками самобытных приключенческих игр.

Bad Dream: Fever – последний на данный момент представитель этого семейства дурных снов, причём несколько улучшившийся внешне. К счастью, сюжетные линии в играх практически полностью самостоятельные – знакомства с предыдущими работами Desert Fox для прохождения новинки нисколько не требуется. В необычный мир игры мы попадаем, щёлкнув на пульт управления телевизором на стартовом экране: спальня, где мы после этого оказываемся, явно принадлежит какой-то девушке, которая не замедлит появиться и сама, стоит нам только попытаться выйти на улицу (предварительно решив первую и уже не самую очевидную головоломку). Элла – так зовут нашу новую знакомую, никогда не расстающуюся со стильной маской чумного доктора, – поясняет нам и суть всего происходящего: город, в котором она живёт, постигла странная эпидемия. Все люди либо исчезли, либо мертвы, а всё вокруг покрыто пятнами странных синих чернил, к которым лучше не приближаться.

Озвучки в игре нет, а музыкальное сопровождение минимально, так что труд по созданию нужной атмосферы ложится на плечи графики. Разумеется, она здесь весьма бюджетная, но и по-своему стильная: все локации, отображающиеся в перспективе от первого лица, из глаз нашего безымянного и невидимого протагониста, отличаются простотой карандашной рисовки и жёлтоватым оттенком, отчасти стилизованным «под сепию», почти как упоминавшийся уже Apocalipsis. Впрочем, никаких настоящих ужасов, невзирая на немалое количество предстающих нашему взору мёртвых тел горожан, здесь не будет, – скорее, лишь немного общее для всей серии «плохих снов» настроение тревоги да налёт сюрреализма, усиливаемые оригинально подобранным колоритом и освещением. Отдельно стоит сказать о звуковых эффектах: практически каждый объект на экране как-нибудь по-своему да отзывается на попытку щёлкнуть на него курсором, – даже если никакой реальной пользы для прохождения от этого нет.

С точки зрения интерфейса Bad Dream: Fever является классической point-and-click адвенчурой: управление осуществляется мышью, курсор на активных точках – не считая упомянутых декоративных, но всё же «озвученных», – принимает форму лупы для осмотра в приближении, разговора, руки для взятия или двери для перехода в соседнюю локацию. Инвентарь имеется, и довольно обширный, однако задумываться не то что о комбинации его содержимого, но даже и об использовании такового не приходится: при подведении к нужному месту курсор самостоятельно превращается в соответствующий предмет, который следует задействовать в данном случае. А потому вся квестовая «сложность» сводится разве что к старому доброму пиксельхантингу, ну и к постижению не самой привычной логики странного здешнего мира. Кстати говоря, даже и осмотр подобранных вещей, доступный при подведении мыши к верху экрана, когда там показывается панель с инвентарём, практически не нужен, – за исключением нескольких случаев исполнения поручений Эллы, требующей от нас принести ей различные инструменты да ингредиенты (и тогда полезно бывает освежить память, заглянув в предоставленный девушкой список).

Как можно видеть, по игровому процессу перед нами скорее нередкая уже в последние годы «облегчённая адвенчура», несколько отходящая от канонов жанра. Локаций здесь не так уж и много; вскоре после начала игры мы получаем карту для путешествия между дискретными районами страдающего от чернильной эпидемии города: автобусная остановка с игрушечным магазином и входом на стройку; парк с тенистой аллеей и прудом; школа, полная «страшных» тайн, коридоров и кладовок; картинная галерея и соседнее кафе – и так далее. Посещать все эти места придётся неоднократно: редко после какого ключевого сюжетного события на одной или нескольких уже посещённых локациях не происходят изменения, предоставляющие доступ к новой двери или активирующие не взятый ещё нами полезный предмет. Никаких тем для разговоров также не предусмотрено: беседы с Эллой сводятся к выслушиванию её инструкций, пожеланий и просто комментариев по поводу осмотра нами городских достопримечательностей (для перехода к следующей реплике следует просто кликать на панель с текстом ниже).

Всё было бы совсем уже примитивно и даже скучно, если бы не оригинальный и «неожиданный» поворот во второй части повествования, когда путём анализа полученной с нашей помощью информации Элла приходит к пониманию истинной природы всего происходящего в городе. Раскрывать подробности этой интриги в обзоре не хотелось бы, – хотя нечто похожее мы всё же видели уже ранее в некоторых подобных инди-проектах. Скажем только, что и визуальный ряд, и совершаемые нами действия ближе к концу становятся несколько более разнообразными, – потребуется задействовать интерфейс и чуть ли не играть в предыдущие части серии Bad Dream внутри самой игры, пытаясь разобраться с её проблемами, так сказать, «с чёрного хода».

Особой продолжительностью творение Desert Fox похвастаться не может: прохождение занимает три-четыре часа (а если вычесть бесцельные блуждания туда и сюда по локациям в поисках активных предметов, то и раза в два меньше). К сожалению, игра практически полностью линейна, и никаких ситуаций и последствий выбора, которые отличали предыдущую работу тех же авторов, Coma, нам не представится. Тем не менее, Bad Dream: Fever вполне заслуживает внимания как проект, действительно пытающийся внести в приключенческий жанр кое-какие свежие идеи, – несмотря на общую атмосферу страха и безнадёжности, скорее забавные.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Эксперименты на тему «преодоления четвёртой стены» Минусы: Линейность; небольшая продолжительность Вывод: Забавная инди-миниатюра, способная приятно увлечь на один-два вечера

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