My Brother Rabbit: история игрушки

Польская студия Artifex Mundi до сих пор издавала одни только казуальные игры – представителей расцветшего уже в последнее десятилетие жанра «поиск предметов» и тому подобные вещи, ориентированные на самую широкую и неподготовленную аудиторию. Внимания со стороны рецензентов и IT-сайтов они удостаиваются редко – слишком уж там всё просто и неоригинально. Однако на этот раз нашему вниманию предлагается куда более серьёзный проект – гибрид приключения и головоломки, часто относимый к особой категории «саморостоидов» – поджанру, который на удивление активно развивается именно благодаря восточноевропейским разработчикам. Помимо собственно чешской серии Samorost, можно вспомнить и весёлую Chuchel, и мрачноватый, но стильный Apocalipsis, – My Brother Rabbit представляет собой немного детскую, но вполне милую и трогательную игру, неплохо вписывающуюся в эту братскую славянскую компанию.

My Brother Rabbit Жанр Адвенчура / Головоломка

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Artifex Mundi

Издатель Artifex Mundi

Сайт, Steam, GOG

Как и принято в играх такого жанра, сюжет подаётся исключительно при помощи визуального ряда – текст присутствует разве что в главном меню, в настройках да на экране помощи, состоящих всего из нескольких слов в каждом случае. Реалистичные рисованные вставки между собственно игрой рассказывают нам историю семьи, в которой младшая дочь серьёзно заболевает, – и, пока родители водят её по врачам и анализам, сопровождающий их всюду старший брат, сам ещё совсем маленький, переживает эти тревожные события по-своему. В его воображении больничные реалии сюрреалистическим образом преломляются в виде путешествий по сказочному миру любимой игрушки сестры – Кролика, который сам пытается отыскать лекарство для своей занемогшей подруги-цветка.

При этом, несмотря на все соответствующие тематике грустные коннотации (разумеется, конец будет вполне себе счастливым – и это даже не спойлер), выглядит этот мир очень даже красочно и забавно: симпатичные и неизвестные науке зверюшки, пташки и букашки соседствуют с фантастическими машинами, гигантскими баобабами и механическими робо-лосями. Нельзя не упомянуть и отличное по качеству музыкальное сопровождение за авторством Аркадиуша Рейковски, работавшего ранее над такими другими восточноевропейскими же проектами, как Layers of Fear или Kholat.

Путешествие Кролика разделено на пять разнообразных глав-миров: например, первый, домашний отличается яркостью и цветастостью, а второй символизирует печальную больницу и изобилует расставленными там и сям безо всякой системы медицинскими принадлежностями. В дальнейшем сюрреализм только нарастает: последующие тропический (с теми самыми баобабами и робо-лосями), подводный и горный этапы выглядят всё более фантастически и по-своему очень даже привлекательно. В отличие от многих других «саморостоидов», действие в которых ограничено одним-единственным экраном, в My Brother Rabbit, пусть и не сразу, а постепенно и через некоторое время после начала, нам становятся доступными сразу все местные локации (в количестве где-то пяти на каждом из уровней).

Как правило, на каждом из экранов в свою очередь имеется по головоломке, которую следует разгадать, – но предварительно придётся насобирать разбросанные в окрестностях кусочки ключей или недостающих шестерёнок и прочих тому подобных частей паззла: да, кое-какое наследие «поиска предметов» здесь тоже присутствует. Задание на такой поиск выдаётся при первой попытке активировать головоломку (до этого замеченные детали взять не получится), – в правом верхнем углу при этом появляется изображение искомого предмета с нужным количеством частей, отсчитываемом точками ниже. Если такой значок выделен синим – значит, в текущей локации присутствует как минимум одна его деталь. При этом никакой подсветки активных предметов (среди которых имеется немало и просто забавных и необязательных к использованию объектов и декораций) здесь нет, – будьте готовы к здоровому пиксельхантингу! Экран помощи главного меню также мало чем поможет, а лишь напомнит, что левая кнопка мыши отвечает за взятие или использование, а правая – за опциональное действие «положить предмет на место» (в случае, если применения ему пока не находится).

Помимо того, что части головоломки могут скрываться в самых неожиданных местах, временами на локациях нужно будет заметить и отыскать и некоторые немаловажные подсказки (например, символы для кодового замка), – так что несмотря на всю свою «детскость» и чуть ли не примитивность, для казуальных игроков My Brother Rabbit вполне может показаться не такой уж и простой, а то и по-настоящему «мистоподобной». Зато головоломки тут действительно многочисленные и разнообразные – ни одно из таких развлечений не повторяется. Встретятся Кролику «пятнашки», жуки-«домино», цветные паучки и черепашки, задания на нахождение пар и на перестановку спичек в математической задачке, переключатели и трубопроводы и др. Часто потребуется сооружать различные фантастические машины – почти что полностью казуальным способом, то есть собирая и используя детали прямо на одном экране, не отходя от стройки, – но простота такого рода занятий искупается фантастичностью и сюрреализмом забавных устройств и механизмов.

С учётом позиционирования My Brother Rabbit как облегчённой адвенчуры если не для детей, то уж точно для ностальгирующих по детству взрослых, вряд ли можно указать иные недостатки приключений кролика, помимо невысокой продолжительности: все пять миров проходятся часа за два, не считая возможных дополнительных и необязательных действий для получения всех возможных достижений. Тем не менее, красочная графика, трогательная история и множество оригинальных головоломок вполне заслуживают внимания – перед нами отличное развлечение на один вечер. Особенно для тех, кто только пробует переходить от казуальных игр к более серьёзным и масштабным вещам.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Неожиданный игрушечный сюрреализм; разнообразные головоломки Минусы: Небольшая продолжительность Вывод: Симпатичное мини-приключение – не только для детей

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