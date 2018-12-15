Beholder 2, или как предавать друзей и строить лучшее будущее

Beholder 2 – достойный духовный наследник незабвенной инди-миниатюры Лукаса Поупа Papers, Please. Тот редкий случай, когда продолжение оказывается намного богаче и интереснее и без того неплохой первой части: на симулятор чиновника в неподражаемо мрачной атмосфере полицейского государства новая игра походит куда больше, чем вышедшая два года назад Beholder. Вместо мелкой должности управляющего жилым домом не самого престижного класса «D», с ворохом забот и совершенно без перспектив, мы оказываемся сотрудником всесильного Министерства, служить в котором мечтают все без исключения жители нашей по-прежнему безымянной страны. При должной сноровке и воспитании в себе необходимых (и не самых приятных) качеств можно не ограничиться решением каждодневных проблем рядовых граждан и внутрикорпоративными интригами, а взобраться на самый верх карьерной лестницы, достигнув статуса настоящего вершителя судеб.

Beholder 2 Жанр симулятор антиутопии

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Warm Lamp Games

Издатель Alawar Premium

Языки русский, английский, китайский

Сайт, Steam, GOG

Warm Lamp Games – это одно из внутренних подразделений по разработке игр, существующее в недрах российской компании Alawar, которая в последнее время небезуспешно пытается сменить свой «казуальный» имидж, издавая самобытные проекты под вывеской Premium. Созданная в 2015 г. на базе Alawar Stargaze из Барнаула, студия уже через год выпустила упоминавшийся симулятор управдома, а затем и дополнение «Блаженный сон»; история Карла Штейна, как известно, собирается в самом скором времени обзавестись даже собственной экранизацией. Хотя в Beholder 2 мы ещё получим неожиданную возможность встретиться с нашим старым героем, второй выпуск серии представляет собой не столько продолжение, сколько развитие идей своего предшественника: атмосфера и общее место действия сохранено, однако практически все составляющие игры стали намного более масштабными, – а также и более разнообразными и увлекательными. Впрочем, играть вполне можно и без знакомства с первой частью, – таковое потребуется разве что для пущего прочувствования общей самобытной атмосферы.

Нынешнего нашего героя зовут Эван Редгрейв; 6 мая 1985 года, ровно через два дня после самоубийства своего отца, с которым они давно не общались, он оказывается неожиданно переведенным на службу в Главное Министерство страны – «440 тысяч квадратных метров бюрократического рая», как вдохновенно поясняет Эвану встречающий его сотрудник. Разумеется, в такое место, пусть и в качестве рядового клерка на самом первом этаже, просто так не попадают: сразу же выясняется, что Редгрейв-старший был весьма высокопоставленным чиновником этого учреждения, и с гибелью его всё обстоит далеко не так просто. Руководитель Отдела внутреннего расследования, призванного бороться с коррупцией в рядах высшего руководства, – близкий знакомый отца, который и устроил наш перевод сюда в стремлении иметь в этом ведомстве своего человека, – подозревает грязные игры и интриги на самых верхах, – куда молодому Редгрейву и предстоит попробовать забраться, попутно разбираясь и в своих собственных семейных делах (ибо покойный родитель оставил нам множество скрытых сообщений по всему зданию). И это ещё не говоря о частных поручениях от непосредственного начальства, о налаживании отношений с коллегами и о собственно выполнении служебных обязанностей, – в общем, скучать на новой работе никак не придётся.

Общий антураж игрового мира и внешний вид персонажей – пожалуй, единственное, что сохранилось в Beholder 2 в неизменности со времён первого выпуска серии: ночь всё так же не отличается от дня, в урбанистических фонах и интерьерах преобладают тёмные тона, а все многочисленные их обитатели и подавно выполнены исключительно в чёрно-белой палитре, эффектно сверкая яркими глазницами на угольных лицах. Вероятно, подобный стиль приглянется не всем, однако нельзя не признать его полного соответствия мрачной атмосфере выбранного сеттинга. Музыка и эффекты эту последнюю вполне дополняют, а вместо озвучки, как и ранее, присутствует лишь невнятное бормотание действующих лиц. Зато локации не в пример масштабнее и разнообразнее, чем у Beholder: там мы были практически заперты в своём доме, только прогуливаясь по улице перед ним, тогда как здесь к нашим услугам не только квартира Эвана, но и несколько весьма просторных этажей Министерства, а также площадь перед зданием. При этом всё выглядит не только стильно, но и отчётливо, и изощрённо манипулировать камерой в попытках поймать нужный ракурс больше не понадобится.

Дело в том, что камера у нас теперь фиксированная, привязанная к персонажу, а перспектива обзора – исключительно сбоку, в вертикальной проекции, как в классических платформерах. Соответственно, управляем мы Эваном прежде всего посредством стрелок «влево» и «вправо», дублируемых клавишами «A» и «D» (а равно и зажатием левой кнопкой мыши с указанием направления перемещения). «W» и «S» при этом формально также присутствуют в настройках, но практически не задействованы: «вглубь» экрана мы если и ходим, то исключительно по щелчку левой кнопкой – или нажатию «пробела» – на активный объект или одного из персонажей (надо сказать, что поименованных и доступных для знакомства лиц не так уж и много среди толп статистов; в любом случае, после совершения подходящего случаю действия протагонист автоматически возвращается на свою «горизонтальную линию» по центру). Перемещаться из стороны в сторону, то есть из одного министерского зала в другой, придётся немало: отчасти эти повторяемые действия призвана упростить карта здания, вызываемая клавишей «M» или кликом на меню интерфейса в правом верхнем углу, однако автоматически переместиться таким образом удастся лишь до контрольно-пропускного пункта при входе, представляющего собой «рамку» в окружении вечно злых охранников, так и мечтающих поймать министерских работников на вносе или выносе из здания запрещённых директивами руководства предметов. Соответственно, проделывать путь из метро до вестибюля нашего места службы и обратно нужно будет исключительно вручную.

Вверху экрана красуется счётчик игрового времени: к счастью, идёт оно отнюдь не само по себе, а исключительно по мере совершения нами осмысленных действий. Заняться работой, стать в очередь на ковёр к начальству, взломать замок или компьютер коллеги и покопаться в его или её столе, отдать честь бюсту Мудрого Вождя, даже просто подслушать разговор двух прохожих, и так далее, – на всё это требуется от пяти минут до нескольких часов (естественно, отсчитывающихся моментально). Рядом расположены ещё два важных показателя: запас денег и очков авторитета, – приобретаются эти ресурсы успешной отработкой заданий, а тратятся на всевозможные действия, как необходимые для завершения других таких же заданий, так и опциональные. В левом верхнем углу расположен перечень стоящих перед нами в настоящий момент задач (который для удобства осмотра локации можно свернуть), а в правом – меню для вызова интерфейсной панели из шести вкладок: помимо уже упомянутой карты, здесь присутствует более подробный список тех же квестов, привычное по Beholder досье на друзей и знакомых, инвентарь, отдельный блокнот для записи найденных сообщений покойного отца, а также характеристики полученных Эваном навыков.

С точки зрения игрового процесса «симулятор чиновника в условиях тоталитарной антиутопии» более всего напоминает адвенчуру, пусть и со значительными элементами ролевой игры, головоломки и «визуальной новеллы». Если не считать пролога и эпилога, то можно сказать, что карьера Эвана Редгрейва в Главном Министерстве строго разделена на три этапа восхождения нашего героя по карьерной лестнице. В каждом случае задача пребывания в должности заключается в достижении повышения (в том числе буквального, в виде перевода на следующий этаж) любой ценой. Для этого следует накопить 15000 очков авторитета, что проще всего сделать двумя способами: раздобыть компромат на любимого начальника и сдать его с потрохами Отделу внутреннего расследования (можете не сомневаться, что у старших по этажам в шкафах припрятаны целые коллекции скелетов, – достаточно только найти к ним подход и научиться взламывать соответствующие замки), – либо же вступить в конкурентную борьбу с тремя коллегами, чтобы всеми правдами и неправдами вывести их из игры. В принципе, делать друзьям всяческие гадости оказывается не в пример легче, чем добиваться дружбы и взаимопонимания: достаточно, к примеру, подкинуть соседям по этажу запрещённые предметы вроде иностранной валюты или оружия (в тех редких случаях, когда таковые не находятся там изначально) и донести о грубейшем нарушении режима по телефону доверия, – путь наверх быстро освободится. Однако решать все дела мирно и полюбовно оказывается занятием намного более увлекательным, пусть и затратным по времени и прочим ресурсам: практически каждый из служащих министерских отделов, присутствующих в игре в количестве примерно двух десятков, скрывает под комически-несуразной чёрно-белой физиономией рядового чиновника (секретарши, садовника, курьера, учёного, буфетчицы и т.д.) яркую и запоминающуюся личность, часто с трогательной, а то и вовсе очень трагической судьбой.

Оба отмеченных способа ведения дел приносят в нашу копилку по 10000 очков «социального капитала», обнуляющегося при переходе на другой уровень; ничто не мешает пойти обоими путями сразу и как ликвидировать начальника, так и уничтожить троих коллег или добиться их добровольного отказа от борьбы за более тёплое местечко, – в этом случае проблем с повышением не будет никаких. В принципе, для особо терпеливых (и совестливых) имеется и третий способ: медленное, но упорное исполнение своих непосредственных служебных обязанностей. На первом этаже мы занимаемся приёмом обращений посетителей, распределяя таковые, во-первых, по бланкам (жалобы, доносы, запросы или информация), во-вторых, по ведомствам (направляя бумаги, сообразно их содержанию, в Министерство порядка, Министерство патриотизма, труда и т.д.), а в-третьих, по кабинетам (сверяясь с календарём и графиком работы подходящего учреждения). На обработку пяти бланков уходит два часа; при правильно принятом решении мы получаем 50 монет и 100 очков авторитета за каждое обращение. Немного поднявшись по служебной лестнице, Эван станет уже принимать те самые бланки и решать судьбы как жалоб и доносов, так и подавших их граждан (но не по собственному произволу, а строго в соответствии с инструкциями, предписывающими, скажем, в данный день вносить в расстрельный список за запрос в любое министерство или награждать за доносы в министерство порядка). Наконец, после перевода на двадцать пятый этаж мы будем заниматься ещё более необычным делом, всякий раз решая настоящую мини-головоломку, наградой за которую служат от 25 до 125 денежных единиц в зависимости от успешности (и 200 очков социального капитала за десять правильно выполненных операций).

Что особенно радует в Beholder 2 в противовес первой игре, так это отсутствие у подавляющего большинства заданий сроков исполнения, так нервировавших при знакомстве с историей Карла Штейна. Не волнуйтесь: играть от этого легче не стало, и опасность всё так же подстерегает Эвана Редгрейва почти на каждом шагу, грозя арестом или повешением под радостные аплодисменты окружающих, – от неудачно сказанного слова или неверного решения (заметим, что способные спасти от этой напасти сохранения игры имеются здесь в большом ассортименте, что быстрые, что автоматические, что ручные). Зато при желании можно спокойно выбрать даже самый неспешный и осторожный путь к цели, постепенно накапливая капитал обоих видов. Единственное исключение из правил – привычные по Beholder счета за коммунальные услуги и прочие взносы на благо родного государства: все они требуют оплаты до определённого числа. Кроме того, некоторое сюжетное событие не позволит Эвану долго задержаться на двенадцатом этаже Министерства, – однако и в этом случае сроки оказываются более чем щадящими.

Помимо любимой работы, немало времени мы будем проводить у себя дома, – причём в одиночестве, ибо жена и дочь молодого Редгрейва не успели присоединиться к нему на новом месте назначения. Как это ни странно в условиях полицейского государства, уходить из Министерства можно практически в любое время, даже и минуты не потрудившись за столом, обслуживая посетителей, – если, конечно, денежный запас позволяет сидеть дома, вовремя оплачивая все счета. Сутки условно делятся на «день», насчитывающий девять часов, и «вечер», прибавляющий к оставшемуся от работы времени ещё два часа; дома их можно тратить сразу несколькими способами: звонить по телефону, смотреть телевизор (быть в курсе популярных в народе сериалов «Страсти по Вождю» или «Приключения патриотов» – это лучший способ подружиться с коллегами!) или читать книги (именно в книжном шкафу скапливаются найденные нами в различных укромных местах учебники, из которых можно почерпнуть такие полезные навыки, как взлом замков или компьютеров того или иного уровня, а также и получение скидок при оплате за коммунальные услуги). Кликнув на входную дверь, можно как принять посетителя (например, управдома, – да, Карла Штейна уже нет с нами, но дело его живёт), так и отправиться в какое-либо иное место, помимо дома и работы, если таковое оказывается доступным для нас в рамках решения очередного задания начальника или коллег: в этом случае игра примет вид… текстового квеста, с выбором вариантов действий, включая требующие затрат денег или авторитета. Для перехода к следующему дню следует нажать на кровать: с календаря сорвётся ещё один листок, а мы автоматически окажемся у выхода из метро на площади перед Министерством (перед этим оплатив в принудительном порядке все счета, чей срок истекает в уходящие сутки, – ну или проследовав в места не столь отдалённые в случае неплатежеспособности).

За служебной и карьерной суетой не стоит забывать и о нашей сверхзадаче – расследовании судьбы отца: прежде всего, путём сбора биометрических ящиков, вскрыть которые может только один Эван и которые оказываются разбросанными по столам и сейфам сотрудников нашего учреждения. В принципе, ничто не мешает при должном навыке взлома их выкрасть, – однако помните, что при попытке вынести позаимствованное таким образом имущество из здания нас ждёт неприятная сцена на контрольно-пропускном пункте, так что, опять-таки, менее форсированное решение вопроса оказывается всё же более оптимальным (имущество ликвидированного или добровольно уволившегося сотрудника автоматически попадает в «Бюро находок» в вестибюле, и изъять его оттуда оказывается значительно легче).

Добравшись же до самой вершины, мы не только узнаём правду о своём отце, но и получаем возможность навсегда изменить судьбу всей страны. Да, не исключено, что третьей части Beholder не будет: авторы откровенно поставили во всей истории Мудрого Вождя и руководимого им государства жирную точку. Или даже девять точек: именно столько альтернативных концовок ждёт Эвана, в зависимости от принятого нами финального решения (и, конечно же, успехов в сборе ящиков и записок Редгрейва-старшего). Прохождение занимает примерно часов десять, – но за это время поучаствовать во всех альтернативных и опциональных ответвлениях сюжетных линий никак не удастся, а потому интерес повторного знакомства с Beholder 2 имеется немалый. В целом же стоит признать, что у Warm Lamp Games получился настоящий инди-шедевр, ничуть не худший самой Papers, Please: атмосферно, увлекательно и трогательно. «Наш выбор»!

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Мрачная атмосфера полицейского государства; оригинальное сочетание элементов различных жанров; богатый ассортимент альтернативных путей карьерного роста; запоминающиеся истории персонажей Минусы: Нет Вывод: Редкая возможность дослужиться до наивысшей должности в аппарате тоталитарной державы, при полной аутентичности антуража

Steelseries рекомендует: