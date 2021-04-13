Bloody G575 — обзор игровых наушников от A4Tech





Последнее время мы часто говорим о мышках от A4Tech. Но сегодня пришел черед интересной игровой гарнитуры. Как и множество продуктов этой компании — она весьма недорогая. Это плюс. Но как обстоят дела со звуком и удобством? Об этом мы расскажем далее.

Дизайн и удобство

G575 — это крупные наушники для сугубо домашнего использования. При этом, несмотря на размеры, модель получилась довольно легкой. Металл в конструкции почти полностью отсутствует, а сама она в основном пластиковая. Но, производитель использовал качественный полимер, хотя и простой наощупь.

Внешне безошибочно угадывается почерк A4Tech — это и форма, и логотип Bloody, и даже RGB-подсветка. Куда уже без нее в современном мире. Нельзя сказать, что она мешает или раздражает. Она не очень яркая, а зона подсветки небольшая. К тому же, ее можно быстро отключить при помощи пульта управления. Подсветка меняет свой цвет в широком спектре, но как-либо настроить ее нельзя.

В принципе, в конструкции наушников ничего примечательного нет. Это крупные полноразмерные наушники. Но есть интересный нюанс в конструкции оголовья. Оно не регулируется по длине.

Но для удобства использования, производитель предусмотрел необычное решение — специальные поддерживающие крылья с мягким наполнителем и гибкой конструкцией. Благодаря ним наушники легко принимают форму головы и способствуют дополнительному удержанию.

Что касается общего уровня комфорта, то здесь у меня нет претензий. Наушники не давят, не жмут и не обременяют голову сверху. Тут стоит сказать спасибо необычной конструкции оголовья и относительно небольшому весу. Но есть сомнения в долговечности нежных крылышек, которые поддерживают наушники. В остальном — полный порядок.

Амбушюры выполнены из экокожи, они приятные на ощупь, но в теплое время года в них скорее всего будет довольно тепло. Но они мягкие и в них есть эффект памяти.

Я уже упоминал факт наличия пульта управления и теперь поговорим о нем детальнее. На пульте расположен регулятор громкости, выключатель микрофона и кнопка выключения или включения подсветки. Пульт управления несъемный, он является частью двухметрового USB-кабеля в тканевой оплетке. Пульт довольно легкий, но все равно ощущается, а закрепить его на одежде нельзя. В рабочем положении он скорее всего будет лежать или на столе перед вами, или на ваших ногах.

Качество звука Bloody G575

От относительно недорогих игровых наушников не ждешь универсальности или особого качества. Тем не менее, Bloody G575 играют даже больше, чем на свои деньги. 50-мм динамики формируют действительно широкую сцену, есть неплохая детализация, но она отчасти съедается мощными басами. Они же неплохо отрабатывают спецэффекты в играх, делая их выразительными и впечатляющими. В принципе, музыку в этих наушниках тоже можно слушать, но, порой, устаешь от преобладания низких частот в звуке.

А вот микрофон однозначно порадовал. В этих наушниках он съемный, а качество передачи речи с уверенностью можно назвать хорошим, без каких-либо “но”. С качеством записи вы можете ознакомиться ниже: