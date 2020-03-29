Bright Memory: и один в поле воин





Bright Memory – необычный шутер/слешер от первого лица на Unreal Engine 4, который разрабатывает по сути один человек. Кроме впечатляющей графики с поддержкой RTX, игра может похвастаться очень динамичным и интересным геймплеем. Правда, есть несколько нюансов.

Bright Memory Жанр шутер/слешер от первого лица

Платформы Windows

Языки русский, английский

Разработчик FYQD-Studio

Издатель FYQD-Studio

Сайт Steam

Bright Memory, появившаяся в Раннем доступе Steam еще в январе 2019 г., моментально привлекла внимание игроков. Впечатляющей графикой, необычной боевой системой и… удивительно низкой ценой. А также тем, что за разработкой этой игры, внешнему виду которой могут позавидовать проекты многих крупных студий, стоял всего один человек, некто Цзэн Сяньчэн из Китая. Еще в августе 2017 г. Цзэн получил грант в $204,000 от Epic Games на разработку игры на базе Unreal Engine 4. Полтора года он потратил на то, чтобы превратить показанный в 2017 г. набросок в игру, которую можно представить в Steam Early Access, занимаясь этим в свободное от основной работы время.

Изначально автор планировал закончить первый эпизод Bright Memory до конца 2019 г., добавив в игру около двух часов геймплея. Но, как это часто бывает с начинающими разработчиками, он несколько переоценил свои силы. Кроме того, Цзэн захотел многое изменить в своем первоначальном наброске, расширить и дополнить его. Опять-таки, некоторое время ушло на доработку и оптимизацию графики, в том числе на внедрение поддержки технологии RTX.

В итоге Цзэн Сяньчэн принял решение завершить разработку того, что называлось Bright Memory: Episode 1, и выпустить игру из Раннего доступа. А вместо этого сосредоточиться на новом проекте, Bright Memory: Infinite – обновленной, улучшенной и расширенной версии игры. При этом автор обещает, что все покупатели Bright Memory после выхода Bright Memory: Infinite получат купон на 100% скидку при покупке. Стоит учесть, что покупателей оказалось немало: по нашим прикидкам, Bright Memory приобрели от 500 до 750 тыс. человек. Что неудивительно, ведь прямо сейчас и до 1 апреля 2020 г. игра стоит в Steam всего 86 грн. для Украины (в США, например, цена составляет около $6,5). Так что же представляет собой Bright Memory сейчас, в том виде, в котором игра вышла из Раннего доступа?

Это короткое, всего на 25-35 минут, динамичное приключение, рассказывающее о миссии агента SRO (Supernatural Science Research Organization) по имени Шелия, которая прибывает в исследовательский центр SRO с целью помешать террористам из организации SAI выкрасть ценный артефакт, который предположительно может оживлять мертвых. В результате перестрелки происходит авария телепортера и Шелия, вместе с попавшими в здание террористами, оказывается заброшена на загадочный летающий остров где-то возле Северного полюса, где из-за присутствия могущественного артефакта начинают происходить странные вещи. Некоторые необычные способности появляются и у Шелии.

По сюжету Bright Memory напомнила мне смесь шутера Darkest of Days, рассказывающего о патрульных времени, пытающихся помещать вмешательству в историю, и… шутера Chasm: The Rift от киевской Action Forms, вышедшего в 1997 г. Правда, в отличие от двух названных выше игр, в Bright Memory речь идет скорее не о вмешательстве во временную линию, а о влиянии друг на друга двух разных миров, но разнообразные животные-мутанты, восставшие скелеты и солдаты-животные здесь очень в духе Chasm: The Rift, как и странный микс высоких технологий и немного фэнтезийного окружения.

А вот с точки зрения геймплея Bright Memory – это гибрид Bulletstorm и Dark Souls. Здесь объединяются ураганная стрельба, использование меча и комбо-атак, как в Bulletstorm, а необходимость постоянно уворачиваться, наполненные монстрами арены и обилие боссов явно отсылают к Dark Souls. Слава богу, Bright Memory не столь жестока к игрокам, хотя на некоторых аренах вам придется умирать не один раз, особенно во время первого прохождения.

Кроме собственно ураганного action на аренах, в игре есть примеры нескольких головоломок от первого лица в духе Tomb Raider. Учитывая, что сама Шелия внешне похожа на аниме-версию Лары Крофт, сходство становится и вовсе поразительным.

Как уже говорилось выше, в Bright Memory всего 30 минут геймплея. Если вы будете много умирать (а игра ведет подсчет смертей), первое прохождение растянется на час. Автор предлагает пройти игру еще раз, т.к. за время первого прохождения вы вряд ли откроете все способности Шелии, которые нужно покупать за заработанный в процессе убийства противников опыт. Во время второго и третьего прохождений можно попытаться улучшить свой результат в таблице рекордов. Перед выходом Bright Memory автор добавил в игру несколько дополнительных бесплатных костюмов для Шейлы, в том числе и японскую школьную форму.

Bright Memory — короткая игра, это всего лишь набросок того, чем она может стать в виде Bright Memory: Infinite. Но это тот случай, когда мы рекомендуем поддержать разработчика. Во-первых, такие усилия явно стоят поддержки; во-вторых, через год или два вы получите полноценную большую игру, в-третьих, цена на Bright Memory действительно удивительно низкая. А то, как будет в итоге выглядеть Bright Memory: Infinite, можно посмотреть в трейлере ниже. Честно говоря, впечатляет.