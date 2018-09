Shadow of the Tomb Raider – комплекс выжившего

Честно говоря, совсем не понятно, почему кто-то ожидал от Shadow of the Tomb Raider мистических откровений, совершенно новых игровых механик и жирной точки в конце трилогии перезапуска. Лично я ждал Tomb Raider / Rise of the Tomb Raider с нормальным сюжетом, обновленной графикой и новыми локациями. Что ж, я получил именно то, что хотел.

Shadow of the Tomb Raider Жанр action/adventure

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Eidos Montreal

Издатель Square Enix

Сайт Steam

Лара продолжает преследовать орден Троицы, и в этот раз судьба забрасывает ее в Мексику, где юная расхитительница гробниц, обожающая совать нос куда не следует, ненароком вызывает Апокалипсис. Да, самый настоящий. Внезапное наводнение, горы трупов и осознающая свою вину мисс Крофт рыдает над погибшими. Но девушка быстро берет себя в руки, пакует вещи и отправляется в Перу, чтобы разрушить еще парочку археологических памятников и попытаться хоть как-то помешать надвигающейся катастрофе. В Перу наш симпатичный адепт практической археологии надеется найти затерянный город майя (византийцы в Сибири вас, значит, не смущали?) и шкатулку к ножу, способному погубить весь мир. Само собой, самолет Лары попадает в бурю и терпит бедствие, а бедная девушка в который уже раз оказывается в джунглях наедине с дикими зверями. Что ж, вы знаете правила: лук в руки и вперед, на сбор ресурсов. Впрочем, достаточно быстро Лара выберется из джунглей и примется за привычное дело – исследование древних гробниц с сопутствующим нанесением им повреждений, не совместимых с дальнейшим функционированием.

Две предыдущие части Tomb Raider радовали нас одной из самых передовых на момент выхода картинок, да и сегодня обе игры выглядят очень даже прилично, но Shadow of the Tomb Raider – это действительно нечто. Временами игра выдает умопомрачительно красивые кадры, которые не стыдно распечатать в большом разрешении и повесить на стену. Конечно, все красоты увидят только обладатели новомодных NVIDIA Geforce RTX (какие именно эффекты появятся в играх и как это работает, можно почитать в статье Сергея Светличного «NVIDIA Turing: еще один шаг к кинореализму в играх»), но и на GeForce GTX 1060 игра выглядит просто прекрасно, радуя вполне приличными 50-60 fps на максимальных настройках. Конечно, в связи со спецификой локаций здесь слишком много зеленого и коричневого, но интерьеры храмов, костюмы людей и фрески радуют и сочными цветами. Что же до джунглей, то в Shadow of the Tomb Raider авторам удалось реализовать действительно пугающе красивые чащи, проблема лишь в том, что коридорная структура уровней не создает впечатление настоящего леса.

Как всегда, особое внимание авторы уделяют роликам на движке, в которых немного злоупотребляют крупными планами, эффектом глубины резкости и сменой фокуса. Но, учитывая, что лицевая анимация в новой игре стала еще лучше, смотреть на эти вставки и на меняющиеся на лице Лары эмоции действительно приятно. Да, Рианну Пратчетт наконец-то отстранили от сценария, так что теперь мисс Крофт не несет полную чушь, все ее действия и слова выглядят вполне логично. Да и в окружении стало меньше откровенной клюквы. В кои-то веки у игры про расхитительницу гробниц вменяемый сюжет, ну по крайней мере на фоне предыдущих частей.

Возвращаясь к графике и лесам Центральной Америки. Новая широкоразрекламированная фишка игры – система хабов, городов, являющихся своеобразными центрами каждого из регионов игры. В хабы придется возвращаться по сюжету, здесь находятся торговцы, можно пообщаться с местными жителями, которые рады выдать месторасположение сокровищ, склепов и гробниц, здесь же можно взять побочные квесты. Впрочем, на всю игру таких квестов разве что с десяток и каждый из них вряд ли займет вас больше чем на 10-15 минут. Зато наградой за выполнение будет редкое снаряжение.

Крупнейший из хабов – затерянный город Пайтити, и это действительно большое поселение, размером с Кирену в той же Assassin’s Creed Origins. Несколько огромных храмов, гробницы, жилище крестьян, рыночная площадь, казармы, место жертвоприношений — здесь можно и заблудиться. Впрочем, особо заняться в городе нечем, разве что собирать ресурсы и отыскивать очередные секреты. И Пайтити, и сама система хабов выглядит сейчас как некий промежуточный этап, проба пера перед чем-то большим – возможно, перед переводом серии в новый формат. Так что давайте надеяться, что Shadow of the Tomb Raider — это последняя игра про Лару Крофт с коридорной системой уровней. Square Enix и Crystal Dynamics/Eidos пора перестать бояться и наконец-то выпустить легендарного археолога на свободу, в открытый мир. В конце концов, у Assassin’s Creed Origins отлично получилось сочетать живой мир с нескриптованными боями и исследованием гробниц. Было бы очень интересно посмотреть на Tomb Raider в формате RPG с открытым миром, в котором Лара исследует артефакты, расспрашивает местных, ищет подсказки, продает найденные реликвии на аукционе и, конечно же, исследует древние руины.

Исследование руин – лучшее, что есть в серии Tomb Raider, и Shadow of the Tomb Raider в данном плане не снижает планку. Конечно, самые интересные гробницы оказались в числе сюжетных, но и среди необязательных для посещения руин попадаются неплохие экземпляры. Загадки здесь традиционно не очень сложные, акробатика вполне терпимая, зато в качестве наград полагаются дополнительные умения Лары. Отлично осознавая сильные стороны своего проекта, в рамках Season Pass авторы обещают добавить еще девять гробниц плюс новые режимы прохождения старых заданий. Еще один тип подземелий, которые вы можете посетить – склепы, они намного меньше гробниц, а наградой за прохождение здесь являются элементы дополнительных костюмов Лары.

Да, собственно одежек и крафтинга в Shadow of the Tomb Raider стало больше, причем элементы костюмов теперь приносят дополнительные бонусы – тихий шаг, увеличенный сбор ресурсов, защиту от повреждений и т.д. В этот раз никаких армейских свитеров и бронежилетов, только национальные костюмы, плюс пару скинов классической угловатой Лары из Tomb Raider 2 и Tomb Raider: The Angel of Darkness, для особых извращенцев. Особенно Ларе идут накидки из перьев и одежда царственного дома Пайтити – туника голубой цапли. Для улучшения оружия и пошива костюмов вам понадобятся ресурсы, и в этот раз их стало как-то слишком уж много. Если включить звериное зрение, то весь лес буквально вспыхнет подсвеченными объектами, кустами, которые можно оборвать, деревяшками, которые стоит подобрать, туесками с секретами, потерянными документами и пр. – просто праздник для барахольщика какой-то. Да, подсветку предметов и подсказки активных зон теперь можно отключить, отдельно настраивая сложность боя и исследований, но будем честными, уровень сложности в игре меняют в лучшем случае 1% игроков, большинство предпочитает настройки по умолчанию, по крайней мере, для первого прохождения.

Уделив такое внимание исследованию мира, сбору ресурсов и решению головоломок, авторы, кажется, забыли про первую составляющую жанра action/adventure. За все прохождение вам придется драться где-то с десяток раз, причем в большинстве случаев легко обойтись луком по умолчанию и ножом: все эти дополнительные стволы, которые можно купить у торговцев, а затем прокачать до упора, выглядят просто лишними. Причем о том, что сейчас начнется action-эпизод, легко догадаться по наличию на уровне кустов и заросших стен, в листве которых Лара может прятаться. Вооруженная одним ножом и что твой Шварценеггер обмазанная грязью, чтобы не засек тепловизор, Лара легко справляется не только с местными бандитами, но и с тяжеловооруженными спецназовцами.

И, кстати, теперь наша героиня совсем не плачет над убитыми. Ближе к концу игры озлобленная Лара превращается в карающего мстителя, почти монстра, уничтожающего всех на своем пути. Похоже, это именно та темная сторона, тень, о которой говорится в названии. Вообще, размышления на тему «все ли правильно я делаю», «почему вокруг меня все умирают» и «может, не стоит хватать руками неизвестные предметы» пронизывают всю игру. Лара комплексует и теряет веру в себя, слава богу, что рядом есть незаменимый Иона, который поддерживает девушку.

Традиционно у Shadow of the Tomb Raider есть некоторые проблемы с сочетанием геймплея и нарративных механик. Страшно переживающая о грядущем солнечном затмении и конце света Лара может отправиться исследовать совершенно второстепенный склеп, охотиться на волков или искать игральные кости для местного мальчишки. Только что рыдавшая о погибшем по ее вине мальчике Лара уходит собирать ингредиенты для нового костюма. Рассказывающие о полной изолированности своего тайного города жители Пайтити не прочь продать вам автомат и патроны. И т.д. и т.п. Да, это условности игрового мира, но можно было бы все-таки обыграть их как-то более изящно.

Да, в Shadow of the Tomb Raider на самом деле до обидного мало нововведений. Да, игра порой наступает на те же самые грабли, что и предыдущие части. Да, она не стала чем-то большим, чем очередной, похожей на предыдущие, частью серии. Но это все же невероятно красивая, хорошо сделанная игра с доведенными до ума механиками и симпатичным персонажем. И еще это неплохой задел для четвертой части, которая, мы продолжаем на это надеяться, даст Ларе настоящую свободу.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Шикарная графика; наконец-то вменяемый сюжет; Лара и ее спутники проработаны лучше, чем в предыдущих частях; гробницы испытаний; большие уровни-хабы; хорошая оптимизация; отсутствие багов Минусы: Рудиментарная боевая часть; небольшое число нововведений; слишком много сбора ресурсов Вывод: Shadow of the Tomb Raider мало отличается от двух предыдущих игр серии, но это качественная и чертовски красивая игра

