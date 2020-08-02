CARRION: бездна голодных ртов





Phobia Game Studio и Devolver Digital, авторы CARRION, определяют жанр своей игры как реверсивный хоррор. В этой игре вы должны взять на себя управление безжалостным монстром, состоящим из сотен ртов и тентаклей, сбежавшим из своей клетки в секретной правительственной лаборатории и пытающимся вырваться на свободу. Ну и заодно убить всех людей, державших его в неволе. Все правильно, инверсия ролей здесь налицо, вот только ничего страшного в этой игре на самом деле нет.

CARRION Жанр хоррор, аркада

Платформы Windows, Xbox One, Nintendo Switch

Языки русский, английский

Разработчики Phobia Game Studio

Издатель Devolver Digital

Сайты Steam

Учитывая, что это вам предстоит пожирать неосторожных людей, верещащих при вашем приближении, в CARRION действительно нет ничего страшного. Как и нет ничего особо отвратительного. Это просто игра, набор пикселей и игровых механик, которые вряд ли могут вызвать страх или отвращение. В чем-то CARRION близка недавней Maneater или ремейку Destroy All Humans!, рецензия на который тоже вскоре появится на наших страницах – это просто попытка взглянуть на старый заезженный сюжет с другой стороны.

Итак, вы – классический монстр из 100500 фантастических рассказов и фильмов. Опасное существо, состоящее из пастей и щупалец, которое недальновидные военные решили удерживать в подземной лаборатории. Как все мы прекрасно знаем из тех же фильмов и книг, это только вопрос времени, когда безжалостная тварь вырвется из своей тюрьмы и начнет поглощать глупую испуганную биомассу.

Естественно, поглощая людишек, а больше в секретных лабораториях никого и нет, вы будете накапливать биомассу, становясь сильней, «красивей» и опасней. А поглощая контейнеры с мутагенами, спрятанные на всех уровнях, будете еще и получать новые умения, которые позволят вам пройти дальше и справляться с более могущественными противниками. Перемещение по вентиляционным шахтам, нападения из темноты, пронзание противников острыми шипами, швыряние предметами, резкий бросок вперед, тактическая маскировка, зомбированние и дистанционное управление людьми – вот далеко не весь ваш арсенал. Но до него нужно еще в прямом смысле слова дорасти.

Кроме всего прочего, CARRION – это еще и 2D-метроидвания, на уровнях здесь есть объекты, взаимодействовать с которыми вы сможете, только вернувшись чуть позже, с новыми силами и умениями. Мало того, и отдельные локации – это лабиринты-головоломки, распутывать которые нужно постепенно. И если первые уровни еще достаточно просты, то финальные, особенно Armored Warfare Facility и Bunker – это настоящий топографический ад. Здесь, кстати, остро ощущается отсутствие в игре встроенной карты. Что ж, посоветуем тем, кто запутался в CARRION, путеводитель, созданный игроками.

Что впечатляет в CARRION – так это очень логичное и последовательное добавление игровых механик. Если в начале вы только и можете, что перемещаться по коридорам, швырять предметы и пожирать людей, то с каждым новым мутагеном, с каждым увеличением размера монстра у вас появляются новые способы взаимодействовать с миром и побеждать противников. Превращение в рой щупалец-угрей при попадании в воду; удар для пробития перегородок; умение управлять людьми, с их помощью переключая недоступные рубильники. Каждая механика вносит в игру что-то новое и разнообразит геймплей практически до самого финала. Кроме того, здесь есть несколько уровней-воспоминаний, которые вам придется пройти и в форме человека, то есть с совершенно другими возможностями и умениями.

За что эту игру также стоит похвалить, так это за простое, удобное, интуитивно понятное управление и за впечатляющую анимацию передвижения монстра. По большому счету, монстр просто движется в сторону перемещения мыши, но анимация, все эти выстреливающие в разные стороны тентакли, цепляющиеся за стены и потолок, создают ощущение движения реальной инопланетной твари. Плюс скорость и динамика существа меняются в зависимости от его текущего размера.

2D-графика в CARRION – пиксель-арт, и выглядит он очень стильно. При этом, во время прохождения пиксельности картинки практически не замечаешь, настолько хороши динамика и анимация монстра. В целом визуальный стиль полностью отвечает духу классических аркадных платформеров и метроидваний, которые CARRION переосмысливает, так что пиксель-арт здесь уместен и смотрится вполне органично.

CARRION — небольшая игра, при желании все десять уровней можно «пробежать» за четыре часа. Но чтобы найти все секреты и собрать все достижения, вам, конечно же, понадобится намного больше времени.

При желании CARRION можно назвать несколько старомодной и однообразной. Но не судите об игре по скриншотам. Стоит только взять на себя управление голодным и злым монстром, который хочет отомстить заточившим его людям, как вы буквально влюбитесь в эту игру. Одним словом, настоятельно рекомендуем.