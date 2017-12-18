Coffee Lake в деле: игровой ПК под знаком дракона
С появлением процессоров Coffee Lake именно 6-ядерные чипы Intel Core 8-го поколения стали лучшим выбором для создания производительной игровой системы. Увеличенное количество ядер, эффективная архитектура, высокая частота, уверенная работа со скоростной памятью – именно то, что нужно для комфортной игры без лагов и со стабильно высоким количеством кадров/с. Мы уже тестировали возможности новых чипов Core i7, однако оценка эффективности CPU в условиях тестового стенда это одно, а работа реальной системы на его основе – совсем другое. Чтобы получить практический опыт, мы собрали боеспособную платформу на базе Coffee Lake и готовы поделиться своими впечатлениями.
Процессор
Для нашей платформы использовался процессор Intel Core i7-8700K. Топовая модель в новой линейке чипов Intel Coffee Lake. Мы уже могли убедиться в том, что этот CPU отлично подходит для прогрессивной игровой конфигурации. Шесть производительных ядер, двенадцать доступных потоков, высокая рабочая частота, агрессивный алгоритм динамического ускорения и увеличенный объем кеш-памяти третьего уровня. Как результат – бескомпромиссные результаты в тяжелых актуальных играх.
Разблокированный множитель позволяет поэкспериментировать с разгоном, но если оверклокерские мотивы не греют вам душу, вполне можно обойтись чуть более доступной моделью Core i7-8700. Еще дешевле стоят новые 6-ядерные модели Core i5, однако поддержка многопоточной технологии Hyper-Threading – это то, за что стоит доплатить, если система собирается не на один год.
Кулер
Процессоры с индексом «К» в названии модели поставляются без штатной системы охлаждения, потому оригинальный кулер понадобится изначально. Впрочем, к такому же выводу наверняка довольно быстро придет и владелец процессора с боксовым охладителем, очень уж скромные возможности у такой СО.
Чтобы решить вопрос с охлаждением, мы использовали проверенную модель MSI Core Frozr L, которая ранее достойно справлялась с разогнанным 8-ядерным чипом Ryzen. Это достаточно компактный кулер башенного типа с радиатором имеющим увеличенную площадь рассеивания и четыре 8-миллиметровых тепловых трубки. Конструкция продувается 120-миллиметровым вентилятором со скоростью вращения 500–1200 об/мин. При этом вентилятор имеет лопасти, выполненные по технологии TORX со специальной формой профиля, а также оснащен гидродинамическим подшипником.
Материнская плата
Все доступные ныне материнские платы для процессоров Coffee Lake основаны на чипсете Intel Z370. С учетом того, что мы используем процессор с разблокированным множителем, то нет никаких сожалений о недоступности более простых вариантов. В такой ситуации, наоборот хочется выбрать более оснащенную модель с улучшенной силовой подсистемой, которая позволит, не опасаясь перегрева, ускорять процессор, раскрывая его частотный потенциал.
Для экспериментов мы использовали материнскую плату MSI Z370 Gaming M5. Это полноформатная модель c 10-фазной VRM, дополнительными контроллерами USB 3.1, поддержкой SLI, двумя портами M.2 x4 с дополнительным охлаждением, улучшенной звуковой системой на Realtek ALC1220 и расширенным набором коннекторов для настройки системы охлаждения. Плата имеет возможность перепрошивки с флеш-накопителя во время которой нужен лишь блок питания, а также предлагает отдельную кнопки для очистки CMOS-памяти – маленький комплимент любителям разгона.
Видеокарта
Графическую позицию в системе закрывает видеокарта GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ. Новая линейка была недавно представлена NVIDIA и, судя по результатам практических тестов, в плане производительности она лишь немногим уступает более дорогостоящей GTX 1080. Система оснащалась MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G.
С референсной моделью ее роднит лишь идентичный графический процессор GP104. В остальном это серьезно доработанная версия с эффективным тихим кулером Twin Frozr VI и оригинальной печатной платой с усиленной подсистемой стабилизации питания. Чаяниями разработчика все версии GTX 1070 Ti используют рекомендованную частотную формулу – 1607/8000 МГц. Впрочем, никто не запрещает владельцу поэкспериментировать с разгоном, особенно когда это позволяют элементная база и система охлаждения.
Оперативная память
Стоимость оперативной памяти за год повысилась примерно вдвое. При покупке скоростного комплекта DDR4 объемом 16 ГБ уже сложно уложиться даже в $200. Во время сборки системы мы использовали набор TEAM 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz T-Force Night Hawk RGB Black (16-18-18-38). Несмотря на то, что базовой для топовых чипов Coffee Lake является DDR4-2666, более скоростная память точно не помешает для игровой платформы. Новые чипы Intel без проблем работают с высокочастотной ОЗУ, а все платы на Intel Z370 позволяют использовать потенциал такой памяти.
Это точно не самый доступный комплект в своем классе, но он привлек наше внимание эффектной штатной RGB-подсветкой. Причем иллюминация здесь не просто банально работает по заданному циклу, а поддерживает возможность синхронизации с подсветкой других компонентов системы. Эти возможности T-Force Night Hawk RGB мы планируем использовать. Если дополнительная подсветка принципиально не интересует, можно присмотреться к чуть более доступным модулям.
Твердотельный накопитель
SSD уже давно стали обязательным атрибутом производительной системы. В подобных случаях, определяясь с конфигурацией накопителей, скорее уже возникает вопрос о том, найдется ли в ней место жестким дискам, тогда как позиции SSD незыблемы.
Материнские платы для Coffee Lake обязательно оснащены портами M.2 x4, потому мы решили поэкспериментировать, используя накопитель такого формата. Подключение посредством шины PCI-E и использование протокола NVMe снимают ограничения SATA, позволяя получить гораздо большую скорость передачи данных.
В качестве примера мы использовали модель Intel 600p объемом 256 ГБ (SSDPEKKW256G7X1). Для устройств данной серии используется доработанная версия контроллера SM2260, а также 32-слойная флеш-память TLC 3D NAND от Intel/Micron. Накопитель емкостью 256 ГБ имеет заявленные скорости чтения/записи на уровне 1570/540 МБ/c, скорость работы с блоками 4К порядка 71 000/114 000 IOPS и гарантированный ресурс записи данных в 144 ТБ. Модель откровенно не самая производительная в своем классе, но одна из самых доступных в своем классе, при этом имеет 5-летнюю гарантию производителя.
Жесткий диск
Если вы не используете для системы SSD объемом 1 ТБ и больше, обойтись без жесткого диска будет проблематично. Конечно, многое зависит от модели использования ПК, но для типичной домашней системы зачастую нужен значительный объем свободного пространства для хранения данных разных форматов. Зачастую это видео, фото, книги, дистрибутивы, образы, резервные копии и т.п. Быстрый Доступ к такой информации не нужен, а вот большая емкость необходима. Размещать такие данные на SSD накладно, потому жесткие диски для подобных целей все еще востребованы.
Оптимальным выбором здесь являются модели объемом 2–3 ТБ, которые имеют минимальную стоимость хранения данных в пересчете на 1 ГБ. Модели на 2 ТБ обойдутся от $70, а диски на 3 ТБ стоят порядка $90–100. С появлением SSD, производительность жестких дисков уже мало кого волнует. Разве что можно рекомендовать тихоходные модели со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин для хранения данных или 7200 об/мин, если собираетесь на HDD устанавливать игры. Это наш вариант, потому как 256 ГБ хватит разве что на пару-тройку тяжелых проектов, особенно с учетом того, что SSD используется и для системного раздела.
Во время сборки системы под рукой оказалась модель WD Blue WD10EZEX, исключительно по этой причине диск используется в составе платформы. Модели объемом 1 ТБ стоят порядка $50, потому это не оптимальные варианты по соотношению цена/объем. Не всегда этот критерий является определяющим, но его стоит учитывать при покупке.
Блок питания
Качественный блок питания – отличная инвестиция, которая не подвержена инфляции. БП практически не снижаются в цене со временем, потому потратившись один раз на достойную модель, можно использовать один и тот же блок до морального устаревания.
Для нашей сборки мы использовали be quiet! Pure Power 10 700W. Это блок с удобной модульной системой подключения кабелей, позволяющей обойтись реально востребованным набором проводником, не устраивая свалку внутри системного блока. Основные силовые кабели имеют нейлоновую оплетку, вспомогательные представлены в плоском оформлении, что простого подключения и удобной укладки. Блок отнюдь не дешевый, но учитывая мощность, соответствие классу 80 PLUS Silver (КПД 91,9% при нагрузке 50%), модульную конфигурацию и тихий вентилятор – это один из вариантов. В рассмотренной конфигурации система под нагрузкой не будет потреблять более 350 Вт, но, кто знает, возможно в дальнейшем вам захочется использовать более мощные компоненты или использовать вторую видеокарту. В таких случаях менять БП не придется.
Корпус
Выбор корпуса – задача очень нетривиальная. Это лицо вашей системы, а здесь уж стоит полагаться на свой «вкус и цвет», все же именно вам впоследствии каждый день смотреть на системный блок.
Чтобы поддержать единство образа ПК, мы использовали для сборки стилизованную версию корпуса Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition. Заводской тюнинг сохранил общие строгие черты данной модели, тогда как крупный красный дракон на передней панели подчеркивают игривую натуру будущей системы. Конечно, такая версия заинтересует в первую очередь верных почитателей продуктов MSI.
В целом же, MasterBox 5 – это Middle-Tower средних размеров, а что касается внутренней компоновки, то это яркий пример десктопных корпусов новой формации. Просторный, предлагает два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков и позволяет использовать до семи накопителей 2,5”. В корпусе нет отсеков для устройств 5,25”, зато много места для установки габаритной СВО, удобная система укладки интерфейсных и силовых кабелей, а также частично изолированный модуль для установки блока питания.
Общая смета для системного блока
|Процессор
|Intel Core i7-8700K (6/12, 3,7/4,7 ГГц, 12 МБ L3)
|$440
|Кулер
|MSI Core Frozr L
|$63
|Материнская плата
|MSI Z370 Gaming M5 (Intel Z370, ATX)
|$240
|Память
|TEAM 16 ГБ (2x8GB) DDR4 3200 MHz T-Force Night Hawk RGB
|$240
|Видеокарта
|MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G
|$620
|Накопители
|SSD, 600p Series 256 ГБ (SSDPEKKW256G7X1), M.2 x4 NVMe
|$125
|HDD, WD Blue WD10EZEX (1 ТБ, 7200 об/мин)
|$47
|Блок питания
|be quiet! Pure Power 10 700W
|$119
|Корпус
|Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition
|$85
|Итого
|$1978
Периферия
На европейском рынке MSI в большей мере ассоциируется с производителем ключевых комплектующих ПК – материнских плат и видеокарт, а также игровых ноутбуков. Однако компания уже давно расширила ассортимент своих продуктов. Во время проходящей выставки Computex в Тайване можно оценить многообразие продуктовой линейки MSI. Многие устройства изначально завоевывают поклонников на родине и безграничном материковом Китае, однако в последнее время и в Украине заметно увеличивается доступный ассортимент игровой периферии.
Монитор является одним из главных элементов любой системы. Ответственную позицию мы решили доверить MSI Optix G27C. Это 27-дюймовая модель, оснащенная VA-матрицей с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц. Плотность пикселей в этом случае относительно невелика, но для игр такое сочетание очень даже подходит.
Имеющий место изгиб экрана с радиусом кривизны R1800 на такой диагонали особо не ощущается. А вот что можно отметить, так это цветовой охват в 110% sRGB и матовую поверхность без бликов.
Согласно замерам, цветовой охват действительно расширен и это видно даже невооруженным глазом. В режиме Warm температура в основном диапазоне держится в пределах 6500K, повышаясь в тенях. Кривая гаммы близка к 2,1–2,2. Яркость изменяется в пределах 25–260 кд/м², при этом для регулировку не используется ШИМ, потому нет никакого мерцания при любой интенсивности внутренней подсветки.
Металлическая подставка имеет несложную конструкцию, при этом отлично фиксирует монитор и не занимает много места на рабочем столе. Стойка не регулируется по высоте, можно лишь изменять угол наклона экрана. MSI Optix G27C имеет три видеовхода – HDMI, DisplayPort и DVI. Отметим поддержку синхронизации FreeSync, которая может оказаться полезной владельцам видеокарт на чипах AMD.
Увеличенная частота обновления экрана позволяет выйти за пределы пресловутых 60 Гц и реально ощущать преимущества системы, обеспечивающей в играх большее количество кадров/c. Для ПК на базе GeForce GTX 1070 Ti в режиме Full HD это будет вполне привычным явлением.
Клавиатура
Игроки со стажем нередко предпочитают клавиатуры с механическими переключателями. Повышенная надежность, хорошая скорость срабатывания и возможность корректной обработки одновременного нажатия нескольких кнопок – ключевые параметры, которые хочется получить от устройства такого типа, остальное уже бонусы.
Наша система комплектовалась клавиатурой MSI GK-701, оснащенной кнопками с переключателями Cherry MX Brown, имеющими ресурс 50 млн. нажатий. Переключатели данного типа хорошо сбалансированы, это наиболее “тихоходный” вариант в своем классе, а потому подходит как для активной игровой боевки, так и для набора текста.
Клавиатура имеет классическую раскладку, все кнопки имеют индивидуальную красную подсветку, при этом предусмотрено 4 градации интенсивности, а также режим с подсветкой WASD и курсорных клавиш. Рабочая панель с софт-тач покрытием приятна на ощупь, хотя и собирает отпечатки пальцев/ладоней. Высоту корпуса можно дополнительно увеличить с помощью дополнительных подставок, оснащенных резиновыми накладками для защиты от скольжения по поверхности стола.
На клавиатуре предусмотрены комбинации для управления медиапроигрывателями, а также возможна активация режима Game Mode при котором блокируется кнопка Windows. Случайное нажатие этой клавиши во время активной игровой сессии может оказаться очень неуместным и повлиять на конечный результат.
Мышка
Для игровой системы мы использовали мышку MSI Clutch GM60. Универсальная проводная модель с оптическим сенсором PW3330, имеющим максимальное разрешение 10800 dpi.
Модель интересна возможностью индивидуальной настройки геометрии устройства. В комплекте предлагаются сменные пластиковые боковины увеличенной ширины, которые надежно фиксируются с помощью магнитов. Кроме того, в поставку также включена дополнительная верхняя крышка с несколько измененным профилем спинки, позволяющим немного увеличить высоту манипулятора. Такой набор позволяет скомбинировать и настроить мышку для максимально удобного хвата.
Ролик скрола имеет резиновый ободок. Ниже расположена кнопка переключения режимов чувствительности и индикаторы активного профиля.
MSI Clutch GM60 получила универсальную симметричную конструкцию, потому подойдет как правшам, так и левшам. Для кнопок используются переключатели OMRON с заявленным гарантированным количеством нажатий в 50 млн. Под клавишами расположены подсвечивающиеся сегменты, а в центральной части спинки размещен горящий логотип игровой серии. Подсветку всех элементов можно настраивать индивидуально, а поддержка MSI Mystic Light позволяет легко синхронизировать свечение с иллюминацией других компонентов платформы.
Игровая поверхность
Игровая поверхность вроде и второстепенная, но все же обязательная деталь любой платформы. Мы использовали тонкий тканевый коврик MSI Sistorm M Black.
Несмотря на тип верхнего покрытия, это довольно тонкая поверхность толщиной 2 мм с каучуковой основой, отлично фиксирующей коврик на рабочем столе. У поклонников пластиковых, металлических и тканевых поверхностей наверняка найдутся веские причины своего выбора, здесь уже кому какой тип больше нравится.
Для MSI Sistorm M Black используется текстиль специальной фактуры, в равной степени хорошо подходящей для мышек с оптическими и лазерными сенсорами.
Из полезных свойств можно отметить водоотталкивающие свойства. Случайно пролитая жидкость задерживается на поверхности, позволяя устранить такое неподобство и продолжить «работу».
Гарнитура
В качестве штатной озвучки для игровой системы мы опробовали гарнитуру MSI Immerse GH70. Для модели используется пара 50-миллиметровых неодимовых излучателя с сертификацией Hi-Res. Гарнитура имеет собственный звуковой кодек с предусилителем и возможностью использовать режим с виртуальным 7.1-канальным звуком.
Каркас рамки оголовья выполнен из нержавеющей стали. Крупные чаши амбушюр предлагают хорошую внешнюю изоляцию, а поворотный механизм упрощает переноску гарнитуры.
Интересная особенность MSI Immerse GH70 – дополнительная RGB-подсветка на внешней стороне чаш, которую можно синхронизировать с общей иллюминацией других компонентов.
Гарнитура подключается с помощью USB. Основной блок управления достаточно крупный. При использовании гарнитуры он может располагаться на столе, чтобы он не скользил по поверхности, на обратной стороне предусмотрены резиновые стойки. На самом модуле размещен регулятор громкости, кнопка активации режима виртуальной 8-канальности и клавиша отключения микрофона.
Общая смета для периферийных устройств
|Монитор
|MSI Optix G27C (27″, 1920×1080, VA, 144 Гц)
|$400
|Клавиатура
|MSI GK-701
|$108
|Мышь
|MSI Clutch GM60 Gaming
|$80
|Игровая поверхность
|MSI Sistorm M Black
|$24
|Гарнитура
|MSI Immerse GH70
|$114
|Итого
|$726
Сборка системы
Процесс сборки системы давно превратился из таинства, в которое посвящены только избранные «компьютерщики» в процесс, с которым справится любой человек, умеющий держать в руках даже не паяльник, а отвертку и не будет ножовкой укорачивать коннекторы на плате, чтобы они поместились в похожие разъемы.
Мы уже неоднократно в деталях описывали всю последовательность, потому не будем повторятся, а отметим лишь ключевые этапы.
Установка процессора на материнскую плату и крепление кулера вряд ли вызовут вопросы. Последовательность фиксации охладителя MSI Core Frozr L чуть сложнее, чем в случае с штатным «боксовым» кулером, но процесс детально описан в руководстве, следуя которому несложно справиться с этой задачей. Нижняя плита, стойки, фиксация крепежной рамы и крепление радиатора прижимной пластиной.
MSI Core Frozr L имеет средние габариты, потому он не будет мешать видеокарте и позволяет свободно установить модули памяти даже с такими высокими радиаторными блоками, как у TEAM T-Force Night Hawk RGB.
Нюансы могут возникнуть при желании использовать не два, а четыре модуля. Скобы крепления вентилятора усложняют доступ к последнему слоту для DIMM.
Перед переносом платы в корпус мы также установили твердотельный накопитель, конечно, используя отсек для которого предусмотрено дополнительное охлаждение. Отметим, что на теплопроводящей пластинке изначально закреплена изолирующая защитная пленка, которую следует обязательно снять перед установкой SSD. Мы ранее могли убедиться, что даже относительно небольшой радиаторный блок позволяет улучшить температурные показатели скоростного накопителя. Учитывая, что используемый Intel 600p оснащен теплообильным контроллером SM2260, дополнительный отвод тепла ему точно не помешает.
После того, как основные компоненты собраны, необходимо подготовить корпус. Прежде всего, сразу установить на заднюю стенку комплектную заглушку для интерфейсной панели платы.
Затем понадобится на поддоне закрутить стойки для фиксации материнской платы. Справившись с этой задачей, можно погружать предварительно собранный узел на место постоянной дислокации и фиксировать плату винтами.
Блок питания располагается в нижней части корпуса, при этом для его частичной изоляции предусмотрена съемная пластиковая крышка.
В области забора воздуха вентилятором БП предусмотрен противопылевой фильтр, который легко можно снять и почистить.
Жесткий диск устанавливает в один из двух свободных отсеков. Предварительно накопитель крепится в пластиковой направляющей рамке. Резиновые шайбы в местах фиксации должны компенсировать возможные вибрации HDD, но поведение механики трудно прогнозировать. Если нужна максимально бесшумная система, от жестких дисков лучше изначально отказываться.
В корпусе изначально предусмотрена система укладки кабелей за поддоном шасси, потому при желании все проводники можно аккуратно зафиксировать и спрятать.
После сборки внутри системы остается много свободного пространства. В первую очередь такое впечатление создается из-за отсутствия практически бесполезных отсеков для 5,25-дюймовых устройств аля оптические приводы. Освободившееся место можно применить с пользой. Как видим, здесь расположена пара модулей для вертикального крепления 2,5-дюймовых накопителей. Кроме того, у правой кромки можно закрепить пару 120/140-миллиметровых вентиляторов или же установить жидкостную систему охлаждения с радиаторным блоком длиной вплоть до 360 мм. В такой конфигурации система уже вовсе не будет выглядеть пустоватой.
Органы управления системой размещены на скошенной грани передней панели корпуса. Здесь размещены кнопка включения с подсветкой, клавиша перезагрузки системы, два внешних порта USB 3.0, разъемы для подключения наушников и микрофона, а также индикатор активности накопителей.
Финальным аккордом сборки системы стала установка дополнительной светодиодной ленты от Phanteks. В данном случае гирлянда, состоящая из RGB-элементов 5050, имеет длину 40 см и оснащена дополнительными магнитами, потому она идеально вписалась по габаритам и была закреплена внутри системного блока на верхней панели.
С помощью комплектного удлинителя RGB-лента была подключена к соответствующему разъему материнской платы. После этого можно синхронизировать подсветку всех компонентов системы. В целом, если используется корпус с прозрачной боковой стенкой и яркая эффектная подсветка действительно важна, без внешних лент не обойтись. Встроенной иллюминации одних лишь компонентов будет зачастую недостаточно для того, чтобы залить светом внутреннее пространство системного блока. Дополнительная гирлянда радикально преобразила внутреннее убранство.
Система собрана, самое время проверить на практике, на что же способна такая платформа.
В работе
Прежде чем оценивать производительность системы, мы определим ключевые параметры работающей системы. Прежде всего нас интересовали температурные характеристики видеокарты. Значения в условиях открытого стенда, которые мы зачастую получаем во время тестов графических адаптеров, и показатели в собранной закрытой системе могут отличаться.
В покое температуры графического процессора составляла порядка 40С. В таких условиях видеокарта отключает вентиляторы, переходя на пассивный бесшумный режим охлаждения.
Под игровой нагрузкой GPU прогревался до 71 градуса, при этом скорость вращения вентиляторов повышалась до 1400 об/мин. В штатном режиме работе при базовой частоте чипа в 1607 МГц, процессор ускорялся под нагрузкой вплоть до 1835 МГц.
Напомним о том, что NVIDIA настоятельно рекомендовала производителям видеокарт предлагать устройства серии GeForce GTX 1070 Ti только с рекомендованной частотной формулой, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с GTX 1080. В результате все модели GTX 1070 Ti изначально ограничены 1607/8008 МГц. Однако, никто не запрещает владельцу видеокарты экспериментировать с разгоном.
Начинающим можно попробовать гарантированно стабильные варианты, которые можно использовать в приложении MSI Gaming App. Например, переключившись в режим “OC” одним кликом мыши можно увеличить базовую частоту графического процессора до 1683 МГц, а память – до 8108 МГц. Прирост относительно небольшой, но и сложность процедуры минимальна.
Если захочется большего, всегда есть возможность воспользоваться специализированной утилитой MSI Afterburner для более тонкой скрупулезной настройки видеокарты.
MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G позволяет поэкспериментировать, потому даже без длительных кропотливых мытарств в экспресс-режиме нам удалось получить стабильную работу видеокарты, повысив базовую частоту GPU c 1607 МГц до 1783 МГц, а память ускорить до 8908 МГц. Подобный разгон зачастую позволяет уже превысить показатели GeForce GTX 1080.
Процессор Core i7-8700K в режиме покоя прогревался до 35–40C. При этом вентилятор на кулере MSI Core Frozr L вращался со скоростью порядка 400–500 об/мин. Под нагрузкой на все вычислительные блоки, температура чипа повышалась до 70–75С при скорости вращения вентилятора ~1000 об/мин. К сожалению, для процессоров Coffee Lake производитель по-прежнему использует пластичный термоинтерфейс, а потому контакт кристалла с теплораспределительной крышкой далеко не идеален, что серьезно усложняет отвод тепла от кремниевой пластинки. Это реалии, которые стоит учитывать, планируя дополнительный разгон новых процессоров.
Используемая материнская плата оснащена сегментный POST-индикатором на котором после стартового самотестирования системы отображается текущая температура процессора. В корпусе с прозрачной боковой стенкой всегда можно легко отслеживать этот показатель. Полезная опция для тех, кто любит контролировать параметры работы своей системы.
Нам также был любопытен режим работы скоростного накопителя серии Intel 600p. Дополнительная радиаторная пластина позволила удерживать температуру SSD на уровне 35 градусов в режиме покоя.
Во время нагрузочных тестов накопитель прогревался до 50–55С, что как минимум на 10–15 градусов ниже того, что мы получали без дополнительной пластины. То есть даже минимальный дополнительный радиатор способен улучшить температурный режим. Здесь важно при установке SSD не забыть снять дополнительную защитную пленку с теплопроводной пластинки, иначе можно даже повысить нагрев накопителя.
Дополнительная подсветка для корпуса с прозрачной боковой стенкой – лучик света, создающий настроение. С этим у нашей платформы все более, чем просто хорошо. Внутри системного блока подсвечивается материнская плата, видеокарта, модули оперативной памяти и дополнительная RGB-лента. Также настраиваемую подсветку имеют мышка и гарнитура, тогда как клавиатура может светиться только красным.
Чтобы весь этот набор источников света не был похож на визуальную «какофонию», упорядочить подсветку элементов можно в приложении Mystic Light. Здесь можно либо синхронизировать иллюминацию всех устройств, либо же настроить ее индивидуально, используя доступные режимы.
Отдельно стоит отметить возможности настройки параметров мыши MSI Clutch GM60. В приложении Gaming Center можно перенастроить функции кнопок, подкорректировать режимы переключения чувствительности, изменить частоту опроса, скорость реакции на двойной клик, темп скроллирования и другие опции. Любопытно, что на вставке под каждой из кнопок расположено по пять RGB-светодиодов, которыми можно управлять независимо, а также отдельный источник используется для подсветки логотипа на спинке устройства. Как видно на скриншотах, можно подготовить пять различных профилей и переключаться между ними в зависимости от задач.
Отрадно, что расширенные возможности настройки параметров – это не попытка производителя компенсировать какие-то недостатки устройства. Мышка в целом оставляет приятное впечатление. Конструкция под удобный хват для средней ладони, хороший оптический сенсор, сменные кабели с системой фиксации коннектора. Хорошее пополнение вариантов для почитателей настраиваемых «трансформеров».
Производительность
Оценка производительности системы на основе мощных компонентов – непростая и многогранная задача. Связки из топового процессора Core i7-8700K с видеокартой GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ будет с избытком хватит для типичных повседневных задач – браузер, офисные приложения, любительская работа с фото и видео.
Возможности чипа Core i7-8700K мы детально рассматривали во время подготовки соответствующего материала. 6-ядерный флагман Coffee Lake получился очень универсальным решением. Процессор имеет отличные показатели в однопоточных задачах и заметно опережает предшественника – Core i7-7700K – в многопоточных приложениях. Несмотря на то, что в плане архитектуры практически никаких изменений не произошло, дополнительные два ядра и увеличенный объем кеш-памяти L3 серьезно усилили позиции чипов новой линейки.
Процессор отличной управляется с оперативной памятью. Для двухканального комплекта DDR4-3200 с не самыми лучшими таймингами обеспечивается скорость чтения/записи на уровне 45 ГБ/c, с общей латентностью в 52 нс.
Если говорить о комплексной оценке возможностей рассмотренной платформы, то почти 6500 баллов в общем тесте PCMark 10 – это очень приличный показатель. Предлагаем скриншот с развернутым показателями для возможности сравнения.
Отдельное внимание мы уделили и возможностям накопителя Intel 600p. В целом, полученные показатели соответствуют заявленным, то есть они очень скромны, как для SSD формата M.2. Максимальная скорость чтения на уровне 1500 МБ/c, записи – 500 МБ/c. Более детальный тест из набора PCMark 8 с реальными трассами использования накопителей выявляет слабые стороны устройства. Итоговая пропускная способность в 300 МБ/c – это скорее уровень очень хороших SATA-накопителей, тогда как модели M.2 x4 NVMe обычно производительнее. Причем Intel 600p 256ГБ здесь заметно уступает накопителю ADATA PGX AX8000, основанному на том же контроллере SM2260, но использующему флеш-память 3D MLC. Ну, что же, негативный опыт – тоже опыт, позволяющий учитывать такие нюансы в дальнейшем. Как минимум, мы смогли убедиться в том, что дополнительный радиатор на M.2 способен улучшить температурный режим, исключая провалы от перегрева, но на общую производительность SSD все же не в силах повлиять.
Возможности видеокарты GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ нам также хорошо знакомы. Оригинальная модель серии MSI Gaming скорее не удивила, а оказалась привычно хорошей. Аккуратная двухслотовая система охлаждения отлично справляется со своей работой, позволяя чипу в штатном режиме ускоряться под нагрузкой до 1835 МГц.
По итогам экспресс теста в 3DMark система набирает общие 17888 баллов на этапе Fire Strike и 6945 баллов в более ресурсоемкой Time Spy.
Мы также провели данные тесты после дополнительного разгона видеокарты, получив уже 19475 и 7545 баллов, соответственно. Ускорение графического чипа и памяти видеокарты позволяет улучшить результаты на 5–10%. В данном случае это самый действенный способ увеличить производительность в играх. Собственно теперь о самом интересном.
Игры
Watch Dogs 2
Нелегка жизнь у хакера из Сан-Франциско. Сгладить трудности бытия помогут взломы, деньги, погони и мощная конфигурация системы, которая позволит проделывать все операции без тормозов. На поверку связка из Core i7-8700K + GeForce GTX 1070 Ti отлично подходит для таких задач.
При использовании очень высокого качества графики, среднее количество кадров/c составляло порядка 75, при этом даже на сложных участках производительность не падает ниже 65 кадров/c.
Используя пресет настроек качества графики «Ультра», можно было наблюдать снижение среднего fps до 65, тогда как минимальный ситуативно опускался вплоть до 50 кадров/c. Загрузка видеокарты максимальная. Процессор напрягался заметно меньше – средняя загрузка на уровне 50–70%. Но эти показатели обманчивы. Watch Dogs 2 непредсказуема тем, что на определенной сцене даже при использовании максимального качества графики, загрузка Core i7-8700K может взлетать до 90–95% на все доступные 12 потоков. Поддержка Hyper-Threading в таких ситуациях очень помогает сгладить такие ресурсные запросы, потому на 6-ядерном Core i7 играть очень комфортно.
Far Cry Primal
Выживать в условиях каменного века было непросто, но, примеряя на себя роль главы племени в Far Cry Primal жаловаться не приходилось даже при максимальном качестве графики и дополнительной активации текстур высокого разрешения. В среднем удавалось получить порядка 100 кадров/c, при максимальных просадках до 70 кадров/c.
Конечно, видеокарта ожидаемо трудилась на полную, а вот процессор едва ли не работал в режиме энергосбережения. По усредненному показателю CPU загружался примерно на 30%, причем почти на 100% нагружалось лишь одно ядро, еще парочка – на 30–40%, тогда как загрузка остальных не превышала 20%. Хороший пример очень слабой многопоточной оптимизации. Впрочем, в таких ситуациях как раз проявляются архитектурные преимущества чипов Intel. Новые Coffee Lake здесь как «рыба в воде».
Tom Clancy’s The Division
Используемая конфигурация позволила не чувствовать себя ущемленным во время наведения порядков на улицах Манхэттена в игре Tom Clancy’s The Division. Используя пресет с максимальным качеством графики мы получали в среднем порядка 90 кадров/c с просадками до 70 кадров/c. Видеокарта на 100%, процессор загружен на 50%.
Игра имеет неплохую многопоточную оптимизацию, но в таком режиме все же больший упор на видеокарту. Например, при использовании пресета со средним качеством, производительность возрастает до 115–130 кадров/c, а загрузка процессора повышается до 80%, особенно во время батальных сцен.
The Witcher 3: Wild Hunt
Приключения Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt мало кого оставляют равнодушным. История ведьмака с интересной сюжетной линией, множеством побочных квестов, живыми диалогами, огромными локациями и общим антуражем. Такая смесь способна задержать на десятки, а скорее сотни часов даже не слишком увлеченных игроков.
Борьба с разнообразной нечистью требует серьезной подготовки и мощной конфигурации ПК. В нашем случае загрузка процессора Core i7-8700K периодически повышалась до 70% даже при использовании режима настроек качества графики «Запредельное». Видеокарта, конечно же, трудилась на полную. И все это ради того, чтобы получить порядка 75 кадров/c при минимальных 60 кадров/c даже во время променадов на людной рыночной площади Новиграда – традиционного места просадок производительности. Чтобы среднее количество кадров/c превысило сотню, нужно менять либо графические настройки, либо видеокарту. Последнее дороже.
Destiny 2
Bungie решила встать на путь исправления, а потому Destiny 2 появилась не только на консолях, но и на ПК. Бодрый сетевой шутер на компьютерах выглядит просто отлично и играется очень легко. Проект слегка провисает по части контента после прохождения одиночной компании и целого набора дополнительных событий, но в и этом случае здесь всегда есть чем себя занять, к тому же недавно подоспело дополнение “Проклятие Осириса”, а уже в марте будет еще одно расширение.
Разработчики неплохо потрудились над оптимизацией, владельцам различных конфигураций можно подобрать параметры при которых играть будет комфортно. В нашем случае мы использовали пресет с максимальными настройками качества графики и получали в среднем 100–130 кадров/c со снижением до 80–90 кадров/c во время активного группового замеса. И нужно сказать, что все вот прямо хорошо. Именно в таких динамичных проектах ощущаешь преимущество мониторов с повышенной частотой обновления. Ощущается полный контроль над ситуацией.
Приложению MSI Afterburner не удается «пробиться» для отображения ключевых системных параметров, потому можно ориентироваться по внутриигровому счетчику кадров/c, отображенному в правом верхнем углу скриншотов. В указанном режиме процессор загружается на 30–50%, тогда как видеокарта трудится по полной.
Assassin’s Creed Origin
В очередной части залихватских приключений ассасина Ubisoft направляет главного героя исследовать таинства древнего Египта. “Тюленить” на песочных пляжах не придется. Вас ждут большие насыщенные локации, интересные задания, ограбления караванов, прыжки веры и вот это вот все. Assassin’s Creed Origin получилась очень ресурсоемкой. О загрузке видеокарты говорить даже не приходится, при этом игра легко грузит 12-поточный Core i7-8700K на 60–80% даже в режиме с максимальным качеством графики.
При таких настройках в Full HD можно было наблюдать в среднем порядка 80 кадров/c, причем снижения были до 50–60 кадров/c, то есть визуальный ряд без рывков и ощутимых просадок.
Battlefield 1
Сетевой режим Battlefield 1 – отличный тестовый этап для игровых платформ. Огромные карты, 64 игрока, отличная графика. Чтобы все это гладко крутилось и комфортно игралось с максимальными настройками качества нужна серьезная вычислительная мощность. Причем в этой игре высокие требования не только к видеокарте, но и к процессору. Например, даже на 4-ядерных Core i5 во время игры по сети можно ловить неприятные фризы в самых неподходящих моментах.
В нашем случае ПК обеспечивал очень комфортные значения. Среднее количество кадров/c держалось на уровне 130–140, при снижении до 80–85 кадров/c в самых напряженных моментах. Такая производительность позволяет действовать эффективнее и быть полезнее для своей команды. Опять же отметим плавность картинки, которую обеспечивает монитор с частотой обновления 144 Гц. Эффект нельзя передать на скриншотах и даже на видео, это нужно только прочувствовать на собственном опыте.
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
Целый ряд разработчиков пытаются повторить успех PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, но PUBG Corporation очевидно владеет какой-то магией, потому как еще до официального релиза ей удалось побить все рекорды одновременно задействованных игроков. Шутка ли, 3 млн. человек онлайн.
Используя платформу аналогичную собранной, вряд ли стоит соглашаться на меньшее, чем режим «Ультра» с максимальным качеством графики. Производительность PUBG серьезно зависит не только от установок, но и от конкретных сцен, погодных условий, и позиции на карте. Игра слабо оптимизирована под многозадачность, потому процессор зачастую едва ли нагружается на треть, вне зависимости от графических установок. В режиме Full HD при максимальном качестве картинки мы получали в среднем 80–90 кадров/c при минимальных 50–70 кадров/c.
Итоги
Подводить итоги по результатам оценки игровых возможностей платформы на базе топового Coffee Lake довольно просто. 6-ядерные чипы с Hyper-Threading сейчас предлагают максимальную производительность и имеют хороший запас для будущих ресурсоемких проектов. Количество кадров/c во многом определяет видеокарта и если полученных показателей при максимальном качестве графики вам показалось недостаточно, то увеличить их на треть может лишь покупка GeForce GTX 1080 Ti. Впрочем, для разрешения Full HD достойным вариантом выглядит и GeForce GTX 1070 Ti, все же топовые видеокарты раскрывают свой потенциал при более высоком разрешении экрана.
Всегда остается место для улучшений и оптимизаций, но в целом у нас получилась интересная платформа, которая справится с любыми вызовами увлеченных любителей поиграть. К концу года появилось немало требовательных, где подобный ПК может себя проявить, да и возрастные проекты тоже могут заиграть новыми красками. И да, не пропустите рождественские распродажи. Изрядно потратившись на покупку мощного железа, вы имеете полное моральное право получить щедрые скидки на игры, жаль что в канун новогодних праздников не бывает подобных распродаж у производителей комплектующих.