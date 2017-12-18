Coffee Lake в деле: игровой ПК под знаком дракона

Coffee Lake в деле: игровой ПК под знаком дракона

Периферия На европейском рынке MSI в большей мере ассоциируется с производителем ключевых комплектующих ПК – материнских плат и видеокарт, а также игровых ноутбуков. Однако компания уже давно расширила ассортимент своих продуктов. Во время проходящей выставки Computex в Тайване можно оценить многообразие продуктовой линейки MSI. Многие устройства изначально завоевывают поклонников на родине и безграничном материковом Китае, однако в последнее время и в Украине заметно увеличивается доступный ассортимент игровой периферии. MSI Optix G27C Мониторы на от 10 457 грн Предложений: 7 Сравнить цены

Монитор является одним из главных элементов любой системы. Ответственную позицию мы решили доверить MSI Optix G27C. Это 27-дюймовая модель, оснащенная VA-матрицей с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц. Плотность пикселей в этом случае относительно невелика, но для игр такое сочетание очень даже подходит.

Имеющий место изгиб экрана с радиусом кривизны R1800 на такой диагонали особо не ощущается. А вот что можно отметить, так это цветовой охват в 110% sRGB и матовую поверхность без бликов. Монитор является одним из главных элементов любой системы. Ответственную позицию мы решили доверить MSI Optix G27C. Это 27-дюймовая модель, оснащенная VA-матрицей с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц. Плотность пикселей в этом случае относительно невелика, но для игр такое сочетание очень даже подходит.Имеющий место изгиб экрана с радиусом кривизны R1800 на такой диагонали особо не ощущается. А вот что можно отметить, так это цветовой охват в 110% sRGB и матовую поверхность без бликов. Согласно замерам, цветовой охват действительно расширен и это видно даже невооруженным глазом. В режиме Warm температура в основном диапазоне держится в пределах 6500K, повышаясь в тенях. Кривая гаммы близка к 2,1–2,2. Яркость изменяется в пределах 25–260 кд/м², при этом для регулировку не используется ШИМ, потому нет никакого мерцания при любой интенсивности внутренней подсветки.

Металлическая подставка имеет несложную конструкцию, при этом отлично фиксирует монитор и не занимает много места на рабочем столе. Стойка не регулируется по высоте, можно лишь изменять угол наклона экрана. MSI Optix G27C имеет три видеовхода – HDMI, DisplayPort и DVI. Отметим поддержку синхронизации FreeSync, которая может оказаться полезной владельцам видеокарт на чипах AMD.

Увеличенная частота обновления экрана позволяет выйти за пределы пресловутых 60 Гц и реально ощущать преимущества системы, обеспечивающей в играх большее количество кадров/c. Для ПК на базе GeForce GTX 1070 Ti в режиме Full HD это будет вполне привычным явлением. Клавиатура Игроки со стажем нередко предпочитают клавиатуры с механическими переключателями. Повышенная надежность, хорошая скорость срабатывания и возможность корректной обработки одновременного нажатия нескольких кнопок – ключевые параметры, которые хочется получить от устройства такого типа, остальное уже бонусы. MSI GK-701 Mechanical Gaming Keyboard Мыши, клавиатуры на от 2 990 грн Предложений: 2 Сравнить цены

Наша система комплектовалась клавиатурой MSI GK-701, оснащенной кнопками с переключателями Cherry MX Brown, имеющими ресурс 50 млн. нажатий. Переключатели данного типа хорошо сбалансированы, это наиболее “тихоходный” вариант в своем классе, а потому подходит как для активной игровой боевки, так и для набора текста. Наша система комплектовалась клавиатурой MSI GK-701, оснащенной кнопками с переключателями Cherry MX Brown, имеющими ресурс 50 млн. нажатий. Переключатели данного типа хорошо сбалансированы, это наиболее “тихоходный” вариант в своем классе, а потому подходит как для активной игровой боевки, так и для набора текста.

Клавиатура имеет классическую раскладку, все кнопки имеют индивидуальную красную подсветку, при этом предусмотрено 4 градации интенсивности, а также режим с подсветкой WASD и курсорных клавиш. Рабочая панель с софт-тач покрытием приятна на ощупь, хотя и собирает отпечатки пальцев/ладоней. Высоту корпуса можно дополнительно увеличить с помощью дополнительных подставок, оснащенных резиновыми накладками для защиты от скольжения по поверхности стола.

На клавиатуре предусмотрены комбинации для управления медиапроигрывателями, а также возможна активация режима Game Mode при котором блокируется кнопка Windows. Случайное нажатие этой клавиши во время активной игровой сессии может оказаться очень неуместным и повлиять на конечный результат. Мышка Для игровой системы мы использовали мышку MSI Clutch GM60. Универсальная проводная модель с оптическим сенсором PW3330, имеющим максимальное разрешение 10800 dpi. MSI CLUTCH GM60 Мыши, клавиатуры на от 2 199 грн Предложений: 4 Сравнить цены

Модель интересна возможностью индивидуальной настройки геометрии устройства. В комплекте предлагаются сменные пластиковые боковины увеличенной ширины, которые надежно фиксируются с помощью магнитов. Кроме того, в поставку также включена дополнительная верхняя крышка с несколько измененным профилем спинки, позволяющим немного увеличить высоту манипулятора. Такой набор позволяет скомбинировать и настроить мышку для максимально удобного хвата.

Ролик скрола имеет резиновый ободок. Ниже расположена кнопка переключения режимов чувствительности и индикаторы активного профиля. Модель интересна возможностью индивидуальной настройки геометрии устройства. В комплекте предлагаются сменные пластиковые боковины увеличенной ширины, которые надежно фиксируются с помощью магнитов. Кроме того, в поставку также включена дополнительная верхняя крышка с несколько измененным профилем спинки, позволяющим немного увеличить высоту манипулятора. Такой набор позволяет скомбинировать и настроить мышку для максимально удобного хвата.Ролик скрола имеет резиновый ободок. Ниже расположена кнопка переключения режимов чувствительности и индикаторы активного профиля. MSI Clutch GM60 получила универсальную симметричную конструкцию, потому подойдет как правшам, так и левшам. Для кнопок используются переключатели OMRON с заявленным гарантированным количеством нажатий в 50 млн. Под клавишами расположены подсвечивающиеся сегменты, а в центральной части спинки размещен горящий логотип игровой серии. Подсветку всех элементов можно настраивать индивидуально, а поддержка MSI Mystic Light позволяет легко синхронизировать свечение с иллюминацией других компонентов платформы. Игровая поверхность Игровая поверхность вроде и второстепенная, но все же обязательная деталь любой платформы. Мы использовали тонкий тканевый коврик MSI Sistorm M Black. MSI Sistorm M Black (1208964) Коврики для мыши на от 669 грн Предложений: 1 Сравнить цены

Несмотря на тип верхнего покрытия, это довольно тонкая поверхность толщиной 2 мм с каучуковой основой, отлично фиксирующей коврик на рабочем столе. У поклонников пластиковых, металлических и тканевых поверхностей наверняка найдутся веские причины своего выбора, здесь уже кому какой тип больше нравится.

Для MSI Sistorm M Black используется текстиль специальной фактуры, в равной степени хорошо подходящей для мышек с оптическими и лазерными сенсорами.

Гарнитура Несмотря на тип верхнего покрытия, это довольно тонкая поверхность толщиной 2 мм с каучуковой основой, отлично фиксирующей коврик на рабочем столе. У поклонников пластиковых, металлических и тканевых поверхностей наверняка найдутся веские причины своего выбора, здесь уже кому какой тип больше нравится.Для MSI Sistorm M Black используется текстиль специальной фактуры, в равной степени хорошо подходящей для мышек с оптическими и лазерными сенсорами. Из полезных свойств можно отметить водоотталкивающие свойства. Случайно пролитая жидкость задерживается на поверхности, позволяя устранить такое неподобство и продолжить «работу». В качестве штатной озвучки для игровой системы мы опробовали гарнитуру MSI Immerse GH70. Для модели используется пара 50-миллиметровых неодимовых излучателя с сертификацией Hi-Res. Гарнитура имеет собственный звуковой кодек с предусилителем и возможностью использовать режим с виртуальным 7.1-канальным звуком. MSI Immerse GH70 Наушники, гарнитуры на от 3 149 грн Предложений: 1 Сравнить цены Каркас рамки оголовья выполнен из нержавеющей стали. Крупные чаши амбушюр предлагают хорошую внешнюю изоляцию, а поворотный механизм упрощает переноску гарнитуры. Интересная особенность MSI Immerse GH70 – дополнительная RGB-подсветка на внешней стороне чаш, которую можно синхронизировать с общей иллюминацией других компонентов. Гарнитура подключается с помощью USB. Основной блок управления достаточно крупный. При использовании гарнитуры он может располагаться на столе, чтобы он не скользил по поверхности, на обратной стороне предусмотрены резиновые стойки. На самом модуле размещен регулятор громкости, кнопка активации режима виртуальной 8-канальности и клавиша отключения микрофона. Общая смета для периферийных устройств Монитор MSI Optix G27C (27″, 1920×1080, VA, 144 Гц) $400 Клавиатура MSI GK-701 $108 Мышь

MSI Clutch GM60 Gaming

$80 Игровая поверхность MSI Sistorm M Black $24 Гарнитура MSI Immerse GH70 $114 Итого $726

Сборка системы Процесс сборки системы давно превратился из таинства, в которое посвящены только избранные «компьютерщики» в процесс, с которым справится любой человек, умеющий держать в руках даже не паяльник, а отвертку и не будет ножовкой укорачивать коннекторы на плате, чтобы они поместились в похожие разъемы.

Мы уже неоднократно в деталях описывали всю последовательность, потому не будем повторятся, а отметим лишь ключевые этапы.



Установка процессора на материнскую плату и крепление кулера вряд ли вызовут вопросы. Последовательность фиксации охладителя MSI Core Frozr L чуть сложнее, чем в случае с штатным «боксовым» кулером, но процесс детально описан в руководстве, следуя которому несложно справиться с этой задачей. Нижняя плита, стойки, фиксация крепежной рамы и крепление радиатора прижимной пластиной.



MSI Core Frozr L имеет средние габариты, потому он не будет мешать видеокарте и позволяет свободно установить модули памяти даже с такими высокими радиаторными блоками, как у TEAM T-Force Night Hawk RGB.



Нюансы могут возникнуть при желании использовать не два, а четыре модуля. Скобы крепления вентилятора усложняют доступ к последнему слоту для DIMM.



Перед переносом платы в корпус мы также установили твердотельный накопитель, конечно, используя отсек для которого предусмотрено дополнительное охлаждение. Отметим, что на теплопроводящей пластинке изначально закреплена изолирующая защитная пленка, которую следует обязательно снять перед установкой SSD. Мы ранее могли убедиться, что даже относительно небольшой радиаторный блок позволяет улучшить температурные показатели скоростного накопителя. Учитывая, что используемый Intel 600p оснащен теплообильным контроллером SM2260, дополнительный отвод тепла ему точно не помешает.



После того, как основные компоненты собраны, необходимо подготовить корпус. Прежде всего, сразу установить на заднюю стенку комплектную заглушку для интерфейсной панели платы. Затем понадобится на поддоне закрутить стойки для фиксации материнской платы. Справившись с этой задачей, можно погружать предварительно собранный узел на место постоянной дислокации и фиксировать плату винтами. Блок питания располагается в нижней части корпуса, при этом для его частичной изоляции предусмотрена съемная пластиковая крышка.



В области забора воздуха вентилятором БП предусмотрен противопылевой фильтр, который легко можно снять и почистить.



Жесткий диск устанавливает в один из двух свободных отсеков. Предварительно накопитель крепится в пластиковой направляющей рамке. Резиновые шайбы в местах фиксации должны компенсировать возможные вибрации HDD, но поведение механики трудно прогнозировать. Если нужна максимально бесшумная система, от жестких дисков лучше изначально отказываться.



В корпусе изначально предусмотрена система укладки кабелей за поддоном шасси, потому при желании все проводники можно аккуратно зафиксировать и спрятать.



После сборки внутри системы остается много свободного пространства. В первую очередь такое впечатление создается из-за отсутствия практически бесполезных отсеков для 5,25-дюймовых устройств аля оптические приводы. Освободившееся место можно применить с пользой. Как видим, здесь расположена пара модулей для вертикального крепления 2,5-дюймовых накопителей. Кроме того, у правой кромки можно закрепить пару 120/140-миллиметровых вентиляторов или же установить жидкостную систему охлаждения с радиаторным блоком длиной вплоть до 360 мм. В такой конфигурации система уже вовсе не будет выглядеть пустоватой.



Органы управления системой размещены на скошенной грани передней панели корпуса. Здесь размещены кнопка включения с подсветкой, клавиша перезагрузки системы, два внешних порта USB 3.0, разъемы для подключения наушников и микрофона, а также индикатор активности накопителей.



Финальным аккордом сборки системы стала установка дополнительной светодиодной ленты от Phanteks. В данном случае гирлянда, состоящая из RGB-элементов 5050, имеет длину 40 см и оснащена дополнительными магнитами, потому она идеально вписалась по габаритам и была закреплена внутри системного блока на верхней панели.



С помощью комплектного удлинителя RGB-лента была подключена к соответствующему разъему материнской платы. После этого можно синхронизировать подсветку всех компонентов системы. В целом, если используется корпус с прозрачной боковой стенкой и яркая эффектная подсветка действительно важна, без внешних лент не обойтись. Встроенной иллюминации одних лишь компонентов будет зачастую недостаточно для того, чтобы залить светом внутреннее пространство системного блока. Дополнительная гирлянда радикально преобразила внутреннее убранство.

Система собрана, самое время проверить на практике, на что же способна такая платформа.

В работе Прежде чем оценивать производительность системы, мы определим ключевые параметры работающей системы. Прежде всего нас интересовали температурные характеристики видеокарты. Значения в условиях открытого стенда, которые мы зачастую получаем во время тестов графических адаптеров, и показатели в собранной закрытой системе могут отличаться.



В покое температуры графического процессора составляла порядка 40С. В таких условиях видеокарта отключает вентиляторы, переходя на пассивный бесшумный режим охлаждения.



Под игровой нагрузкой GPU прогревался до 71 градуса, при этом скорость вращения вентиляторов повышалась до 1400 об/мин. В штатном режиме работе при базовой частоте чипа в 1607 МГц, процессор ускорялся под нагрузкой вплоть до 1835 МГц.

Напомним о том, что NVIDIA настоятельно рекомендовала производителям видеокарт предлагать устройства серии GeForce GTX 1070 Ti только с рекомендованной частотной формулой, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с GTX 1080. В результате все модели GTX 1070 Ti изначально ограничены 1607/8008 МГц. Однако, никто не запрещает владельцу видеокарты экспериментировать с разгоном.



Начинающим можно попробовать гарантированно стабильные варианты, которые можно использовать в приложении MSI Gaming App. Например, переключившись в режим “OC” одним кликом мыши можно увеличить базовую частоту графического процессора до 1683 МГц, а память – до 8108 МГц. Прирост относительно небольшой, но и сложность процедуры минимальна.



Если захочется большего, всегда есть возможность воспользоваться специализированной утилитой MSI Afterburner для более тонкой скрупулезной настройки видеокарты.



MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G позволяет поэкспериментировать, потому даже без длительных кропотливых мытарств в экспресс-режиме нам удалось получить стабильную работу видеокарты, повысив базовую частоту GPU c 1607 МГц до 1783 МГц, а память ускорить до 8908 МГц. Подобный разгон зачастую позволяет уже превысить показатели GeForce GTX 1080.

Процессор Core i7-8700K в режиме покоя прогревался до 35–40C. При этом вентилятор на кулере MSI Core Frozr L вращался со скоростью порядка 400–500 об/мин. Под нагрузкой на все вычислительные блоки, температура чипа повышалась до 70–75С при скорости вращения вентилятора ~1000 об/мин. К сожалению, для процессоров Coffee Lake производитель по-прежнему использует пластичный термоинтерфейс, а потому контакт кристалла с теплораспределительной крышкой далеко не идеален, что серьезно усложняет отвод тепла от кремниевой пластинки. Это реалии, которые стоит учитывать, планируя дополнительный разгон новых процессоров.



Используемая материнская плата оснащена сегментный POST-индикатором на котором после стартового самотестирования системы отображается текущая температура процессора. В корпусе с прозрачной боковой стенкой всегда можно легко отслеживать этот показатель. Полезная опция для тех, кто любит контролировать параметры работы своей системы.



Нам также был любопытен режим работы скоростного накопителя серии Intel 600p. Дополнительная радиаторная пластина позволила удерживать температуру SSD на уровне 35 градусов в режиме покоя. Во время нагрузочных тестов накопитель прогревался до 50–55С, что как минимум на 10–15 градусов ниже того, что мы получали без дополнительной пластины. То есть даже минимальный дополнительный радиатор способен улучшить температурный режим. Здесь важно при установке SSD не забыть снять дополнительную защитную пленку с теплопроводной пластинки, иначе можно даже повысить нагрев накопителя. Дополнительная подсветка для корпуса с прозрачной боковой стенкой – лучик света, создающий настроение. С этим у нашей платформы все более, чем просто хорошо. Внутри системного блока подсвечивается материнская плата, видеокарта, модули оперативной памяти и дополнительная RGB-лента. Также настраиваемую подсветку имеют мышка и гарнитура, тогда как клавиатура может светиться только красным. Чтобы весь этот набор источников света не был похож на визуальную «какофонию», упорядочить подсветку элементов можно в приложении Mystic Light. Здесь можно либо синхронизировать иллюминацию всех устройств, либо же настроить ее индивидуально, используя доступные режимы. Отдельно стоит отметить возможности настройки параметров мыши MSI Clutch GM60. В приложении Gaming Center можно перенастроить функции кнопок, подкорректировать режимы переключения чувствительности, изменить частоту опроса, скорость реакции на двойной клик, темп скроллирования и другие опции. Любопытно, что на вставке под каждой из кнопок расположено по пять RGB-светодиодов, которыми можно управлять независимо, а также отдельный источник используется для подсветки логотипа на спинке устройства. Как видно на скриншотах, можно подготовить пять различных профилей и переключаться между ними в зависимости от задач.



Отрадно, что расширенные возможности настройки параметров – это не попытка производителя компенсировать какие-то недостатки устройства. Мышка в целом оставляет приятное впечатление. Конструкция под удобный хват для средней ладони, хороший оптический сенсор, сменные кабели с системой фиксации коннектора. Хорошее пополнение вариантов для почитателей настраиваемых «трансформеров».