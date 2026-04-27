Новости Устройства 27.04.2026

Intel Wildcat Lake сравнили с Apple A18 Pro в MacBook Neo: на что способен бюджетный Core 5 320

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Intel Wildcat Lake порівняли з Apple A18 Pro у MacBook Neo: на що здатний бюджетний Core 5 320

Бюджетный Intel Core 5 320 (Wildcat Lake) впервые появился в базе данных PassMark, продемонстрировав производительность


Intel Core 5 320 имеет 6 ядер и 6 потоков. Он сочетает 2 P-ядра с 4 Е-ядрами, имеет 6 Мб кэша L3. Он набрал 15 222 в тесте CPU Mark и 4047 — в однопотоковом тесте. В однопотоковом режиме он приближается к Apple A18 Pro, который используется в MacBook Neo, однако в многопотоковом режиме он быстрее на 27%

Однако A19 Pro быстрее в однопотоковом режиме с 5177 баллов против 4047 баллов у Core 5 320, при этом интеловский CPU немного быстрее в многопотоковом режиме с 15222 баллов против 14837 баллов у A19 Pro


Процы линейки Wildcat Lake также получат встроенную графику Xe3 в бюджетных ноутах Intel. Core 5 320 получил только 2 ядра Xe против 8 у Lunar Lake. Однако по результатам тестов он набрал 2746 против 5133. Сейчас в продаже еще не появились ноуты с CPU Wildcat Lake.

Ранее мы писали, что в Geekbench появились новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake. Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake.

Источник: Videocardz; PassMark

