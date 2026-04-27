Intel Wildcat Lake сравнили с Apple A18 Pro в MacBook Neo: на что способен бюджетный Core 5 320

Бюджетный Intel Core 5 320 (Wildcat Lake) впервые появился в базе данных PassMark, продемонстрировав производительность





Intel Core 5 320 имеет 6 ядер и 6 потоков. Он сочетает 2 P-ядра с 4 Е-ядрами, имеет 6 Мб кэша L3. Он набрал 15 222 в тесте CPU Mark и 4047 — в однопотоковом тесте. В однопотоковом режиме он приближается к Apple A18 Pro, который используется в MacBook Neo, однако в многопотоковом режиме он быстрее на 27%

Однако A19 Pro быстрее в однопотоковом режиме с 5177 баллов против 4047 баллов у Core 5 320, при этом интеловский CPU немного быстрее в многопотоковом режиме с 15222 баллов против 14837 баллов у A19 Pro

1st @PassMarkInc sample of Intel Core 5 320 Wildcat Lake! Only 70mm2 approx 18A + IOD N6 (non monolithic)? without MoP? Right? 2+0+4, incredible perf. & incredible perf. of (only) 2 Xe3 (1st 18A iGPU) 2746 vs 5133 140v (8Xe2).https://t.co/Uf8cCup6kb pic.twitter.com/0kTgXgn8v3 — X86 is dead&back (@x86deadandback) April 27, 2026





Процы линейки Wildcat Lake также получат встроенную графику Xe3 в бюджетных ноутах Intel. Core 5 320 получил только 2 ядра Xe против 8 у Lunar Lake. Однако по результатам тестов он набрал 2746 против 5133. Сейчас в продаже еще не появились ноуты с CPU Wildcat Lake.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ранее мы писали, что в Geekbench появились новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake. Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake.

Источник: Videocardz; PassMark