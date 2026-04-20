Теперь и процессоры: рынок ПК ждет новый дефицит, хуже недостатка памяти

На рынке комплектующих назревает новая проблема: дефицит процессоров может оказаться даже серьезнее, чем недхватка памяти. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источники в индустрии.





По словам участников рынка, ситуация с процессорами «острее, чем с памятью». Хотя оперативная память доступна ограниченно и значительно подорожала, некоторые модели CPU от AMD и Intel фактически исчезли из продажи. И это независимо от цены.

Сильнее всего дефицит бьет по производителям корпоративных систем. Многие из них зависят именно от процессоров Intel, а часть моделей находится в ограниченной доступности еще с 2025 года.

Рынок рассчитывает, что ситуацию выровняют новые процессоры Intel на техпроцессе 18A. Но эта технология имеет непростую историю: сначала компания столкнулась с низким уровнем выхода годных чипов. И в свое время Intel даже рассматривала отказ от этого техпроцесса.





Первые чипы на этом узле уже появились — это мобильные решения Panther Lake, где 18A используют для вычислительного блока. Их устанавливают в новые ноутбуки, и со временем они могут добраться и до портативных устройств.

В последнее время ситуация с производством улучшается. Генеральный директор Лип-Бу Тан даже поддержал идею использовать 18A для сторонних клиентов. Это намекает, что выход годных чипов вырос и компания может увеличить объемы.

Как бы там ни было, аналитики уже предупреждают, что в 2026 году спрос на ПК может просесть из-за роста цен. Дорожают и комплектующие, и сами компьютеры.

На потребительском рынке ситуация пока выглядит спокойнее, ведь многие игровые процессоры еще продаются по адекватным ценам. Однако такая ситуация продлится не очень долго. Согласно прогнозу, наибольший удар дефицита придется на второй квартал (апрель-июнь).

Одна из причин дефицита — стремительный рост спроса на серверы для искусственного интеллекта. Они активно потребляют производственные мощности, которые ранее шли на массовые продукты. Поэтому спрос на память и процессоры увеличивается. Этот фактор уже влияет на рынок и, по оценкам экспертов, ситуация может еще дальше ухудшиться, прежде чем наступит стабилизация.

Следовательно, дефицит процессоров становится новым вызовом для рынка ПК. Если поставки не стабилизируются вместе с запуском техпроцесса 18A, пользователи могут столкнуться с более высокими ценами и ограниченным выбором. Это в дополнение к подорожанию памяти, накопителей и видеокарт.

Источник: pcgamer