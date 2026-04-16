Рынок железа в кризисе: почему геймеры перестали покупать новые процессоры и платы

Согласно последним отчетам профильных аналитических агентств, сегмент комплектующих для персональных компьютеров переживает период существенного спада. Показатели продаж центральных процессоров и материнских плат демонстрируют отрицательную динамику, что заставляет ведущих производителей корректировать свои планы на текущий финансовый год.


Одним из ключевых факторов снижения активности покупателей является естественное насыщение рынка после ажиотажного спроса предыдущих лет. Значительная часть пользователей уже обновила свои системы, а те, кто планировал апгрейд, сейчас отдают предпочтение ожиданию более выгодных предложений.

Высокая стоимость входа в экосистемы нового поколения остается серьезным барьером для массового потребителя. Переход на актуальные сокеты требует не только замены процессора, но и приобретения дорогостоящей оперативной памяти стандарта DDR5 и новых материнских плат, цена на которые значительно возросла по сравнению с прошлыми поколениями.

Дополнительным сдерживающим фактором является высокая производительность решений прошлых лет. Многие геймеры и профессиональные пользователи считают, что мощности систем на базе архитектур предыдущих итераций остаются вполне достаточными для современного программного обеспечения и игр.


Производители материнских плат оказались в наиболее сложном положении. Техническое усложнение платформ и повышенные требования к подсистеме питания привели к росту себестоимости продукции. В результате компании не могут существенно снизить розничные цены, что еще больше тормозит темпы обновления игрового парка.

Прогнозы специалистов относительно стабилизации ситуации остаются осторожными. Ожидается, что рынок начнет демонстрировать признаки восстановления не ранее конца 2026 года, когда новые технологические решения станут более доступными, а циклы обновления систем в корпоративном секторе войдут в активную фазу.

До момента стабилизации спроса ритейлеры могут прибегнуть к проведению масштабных акций и распродаж для разгрузки складских запасов. Это может создать благоприятные условия для тех покупателей, которые ориентируются на сборки с оптимальным соотношением цены и производительности на базе уже проверенных решений.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
