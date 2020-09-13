Crusader Kings III: настоящая игра престолов





Crusader Kings III – это The Sims в Средневековье, симулятор игры престолов, практическое пособие к учебнику истории за 7 класс, поле бесконечных экспериментов и потрясающий генератор забавных историй.

Считается, что Crusader Kings III – самая простая точка входа во вселенную гранд-стратегий Paradox Development Studio. Не соглашусь, проще все же начинать со Stellaris, ведь многие ее элементы позаимствованы у пошаговых космических 4X стратегий и привычны большинству игроков. Тем не менее, разработчики CK3 действительно сделали все возможное, чтобы облегчить неофитам жизнь. Здесь есть неплохая обучающая партия, крайне удобная система иерархических всплывающих подсказок (рекомендую уменьшить задержку фиксации окна до 0,75 с), встроенная энциклопедия и т.д. Но все же, Crusader Kings III — далеко не самая простая для понимания игра, ведь здесь все строится не на дипломатических отношениях между государствами, как в той же Europa Universalis IV и большинстве знакомых нам пошаговых 4X-стратегий, а на личных связях между правителями и вассалами. Главное здесь – это семья.

Кенугард, 867 г.

Как в Microsoft Flight Simulator все начинают игру с пролета над собственным домом, так и в Crusader Kings III в первую очередь хочется поиграть за своих. Так что мое знакомство с новой стратегией от Paradox Development Studio началось в 867 г. в Киеве.

Точнее, в Кенугарде, столице ярла Дюре Оскюльда. Да, это он, хорошо знакомый нам по летописям Аскольд, по одной из версий, Дир – это просто его прозвище. В роли варяга Дюре я потихоньку покорял Правобережье, насаждая среди подданных славян скандинавскую культуру и асатрийскую веру. В ожидании фатального появления Олега я успел захватить Корсунь, Житомир, Звягель, Чернобыль и Коростень, а также подружился с мадьярским великим князем Альмошом, для чего пришлось уступить ему одну из любимых наложниц. Кстати, такая дружба – один из зафиксированных исторических фактов. Соседняя Хазария, владеющая всем Левобережьем, вызывала некоторые опасения, но каганы увязли в распрях. Да и в случае возможного конфликта Альмош должен был бы меня поддержать.

Потом оказалось, что Кенугард и Рутения входят в Империю Россия (алло, Paradox, какая еще Россия в IX – XV веках?!), и мне как-то перехотелось продолжать эту игру. А еще, при создании партии я забыл включить режим Ironman, а играть в Crusader Kings III с возможностью загрузить сохранение это, честно говоря, моветон. К тому же при выключенном Ironman вам недоступны достижения Steam.

Королевство Сицилия, 1066 г.

Второй подход я тоже начал за норманна, но уже в конце Века викингов, в 1066 г. Герцог Роберт де Отвиль, властелин Апулии, той самой, что на кончике итальянского сапога, хоть и оставался норманном, но был уже католиком. Достаточно быстро я наделил его титулом короля Сицилии и начал отбивать эту самую Сицилию у мавров. А что, дело богополезное, Папа одобряет. Кроме того, необходимо было завершить собирание земель на севере, покорить Неаполь, Капую, Фоджа, Ланчано и Беневенто. Вот с последним-то и не задалось. Беневенто входит в Папскую область, а ссориться с Папой — очень уж дорогостоящее развлечение.

В Сицилии тоже не все прошло гладко. Одно из графств оставалось за Византией, а в этот исторический период она все еще остается одним из сильнейших государств Евразии, скромному королю Сицилии с ней не справиться (проверено двумя войнами). Поэтому я переключил внимание на Африку и Сардинию. Моим преемникам, королям Ги I, Ги II и Франциску путем интриг и военной интервенции удалось подчинить себе почти весь Тунис и всю Сардинию.

А еще мы очень удачно сходили в Крестовый поход. Пока толпа крестоносцев и сарацин без всякого толку топталась по Палестине, я высадился в Александрии и провел блестящий рейд по тылам врага, получив славу и звание ревнителя веры. В итоге мой протеже Нуньо де Отвиль в 1152 г. стал королем Иерусалимского королевства. Тут Crusader Kings III предложила мне бросить несчастную Сицилию и начать играть за короля Нуньо. Зная печальную участь королевств крестоносцев, я отказался. И, как оказалось, зря.

После двух гражданских войн у меня не осталось наследников мужского пола, погибших во время сражений и осад, и власть перешла к моей праправнучке, королеве Арианне де Отвиль, вдове дожа Венеции. Вот только беда, дети Арианны уже не принадлежали к дому де Отвиль, и в 1193 г., после ее смерти, династия прервалась и игра закончилась. Дом де Отвиль просуществовал 126 лет. Одними из самых ярких его представителей были короли Ги II и Франциск. Жуткие интриганы и умелые дипломаты, они унаследовали от родителей карликовость, так что выглядели почти так же круто, как Тирион Ланнистер в той самой «Игре престолов».

Гардарики, 867 г.

Третью партию я вновь начал за варягов. Основатель династии, ярл Рюрик Смутьян, в 867 г. правит Хольмгардом (будущий Новгород), принадлежит к скандинавской культуре и исповедует асатрийскую веру. Он отличный полководец, а племенной устрой позволяет ему по поводу и без повода вторгаться в земли соседей, как ради грабежей и захвата пленников, так и с целью увеличения облагаемых данью территорий. Вот это вот классическое «Иду на вы!», оно отсюда. Кроме того, герб Рюрика – хорошо узнаваемый желтый двузуб на синем фоне. Решено.

Первым делом я добавил своему герою политического веса, создав королевский титул и сделав Рюрика королем Гардарики, именно так скандинавы называли в своих сагах Русь. Затем, чтобы избежать участи династии де Отвиль, я, в дополнение к королеве, завел себе трех наложниц и начал активно плодиться и размножаться. Попутно захватывая соседние княжества и насаждая везде скандинавский уклад жизни и веру в асгардийских богов.

И дело пошло. Гардарика, в союзе с Белой Русью, отхватили изрядный кусок Эстляндии, покорили Корелу, Чудь, Устюг и Ополье. Пару раз мы разграбили и сожгли Москву (алло, Paradox, Москва в IX веке, серьезно?). Единственной проблемой оставалось то, что племенной строй означает очень слабый контроль за вассалами, а леса и тайга Гардарики — не очень благоприятное место для возведения городов и повышения культуры населения. Плюс, чтобы вступить в более продвинутый по отношению к племенному строю феодализм, необходимо реформировать религию, что в случае с верой в асов очень проблематично, ведь все священные места находятся в Скандинавии.

Ошибкой было и введение скандинавской системы наследования, подразумевающей выбор наследника всеми ярлами, причем чем больше у вашего вассала владений, тем весомей его голос. Учитывая, что вассалы хотят видеть на троне слабого и внушаемого короля, а я — наоборот, каждая смена власти сопровождалась затяжной гражданской войной, разоряющей и без того небогатое королевство. Плюс набеги хазар и мордвы начали реально бесить.

Зато на ниве продолжения рода у Рюриковичей все было более чем отлично. У самого Рюрика было 13 детей, у наследовавшего ему короля Хельги Вещего (да, это он, тезка!) – 10, у следующего короля, Тотиля – 14, у Горма – 8. Да и кузены тоже времени зря не теряли. В итоге, благодаря плодовитости род Рюриковичей к 1000 г. насчитывал уже более 100 живых членов, а запутанная система наследования позволила включить в состав Гардарики Нормандию (мне даже предложили создать Нормандскую культуру), изрядный кусок иберийского полуострова и пару графств в Ирландии, Норвегии и Германии. Мало того, я, в роли короля Горма, успел повоевать с маврами в Испании, погрузив на драккары 10 тыс. викингов и наведя шороху в Севилье, Кордове и Фару. Это было весело.

Эта партия еще не закончена, но думаю, что с такой плодовитостью мне под силу заселить Рюриковичами всю Европу и покорить континент силой меча и чресел.

Венгрия, 1066 г.

Чтобы немного отдохнуть от викингов с их бесконечными внутренними разборками и тягой к долгим морским прогулкам, в качестве четвертой точки старта я выбрал Венгрию 1066 г. Плюсы такого выбора – вполне себе полноценный феодализм, стабильное государство, развитые провинции, вменяемые соседи (хотя это не точно).

Король Шаламон Арпад (кстати, его мать тоже Рюриковна) начинает игру еще ребенком и очень много опций взрослого правителя ему недоступно. Зато, как оказалось, есть масса других, не менее интересных. Во-первых, вы сами можете выбрать направление своего образования, а во-вторых… сексуальную ориентацию. Впрочем, выбирать гомосексуальность или асексуальность правителю, которому жизненно необходимы наследники, не самое логичное решение, потому, наученный горьким опытом династии де Отвиль, я выбрал традиционную гетеросексуальность, а по достижении 16 лет срочно женился. Как оказалось, крайне удачно.

Моей женой стала принцесса Священной Римской империи германской нации, а тестем, соответственно, император Генрих IV, один из сильнейших европейских правителей XI века. Мало того, я еще и удачно выдал замуж собственную мать, за вдового короля Дании. Казалось бы, можно спокойно заниматься государственным строительством, покорять печенегов, пробивать выход к Черному морю и все в этом духе, как вдруг в моем замке начинается череда загадочных кровавых убийств.

Сначала погибла какая-то незначительная придворная, имени которой я даже не знал. Затем загадочная смерть постигла мою старшую сестру. Поиски преступника ничего не давали, и вскоре его жертвой стал мой сын и наследник, принц Андраш! Я бросил все силы королевства на поиски подонка и таки нашел его… Маньяком и серийным убийцей оказался мой брат и лучший друг, принц Давид, который искренне не понимал, почему я исключил его из династии и пытался посадить в тюрьму, само собой, для того, чтобы потом казнить. Давид сбежал к моему вассалу и злейшему врагу, герцогу Гезе, сыну короля Белы I, убийце моего отца, короля Андраша I. Там его было не достать.

Наследников мальчиков у меня не осталось, поэтому пришлось срочно заключать матрилинейный брак для принцессы Этель. Все ее дети оставались Арпадами и в случае чего могли наследовать трон. Слава богу, через пару лет королева родила мальчика.

Но на этом мои проблемы на закончились. Мой кузен, герцог Геза, имеющей претензии на престол Польши, таки стал ее королем… и разом увел у меня половину королевства, которая де-юре принадлежала ему. Плюс он же получил титул главы династии и причитающиеся вместе с ним бонусы. В итоге пришлось призывать на помощь Генриха IV и в результате молниеносной войны (всего-то 3 года!) мне удалось отбить у кузена хотя бы герцогство Нитра, на большее у меня не хватало ни престижа, ни войск.

Правление Шаламона Арпада в Crusader Kings III еще не закончилось и длится оно уже дольше, чем в реальной истории. Король посвящает почти все свое время строительству и укреплению государства и вынашивает планы того, как он отомстит чертовым Гезе и Давиду.

UPDATE. Король Шаламон Строитель прожил 68 лет, 55 из которых он правил страной, и запомнился венграм как справедливый и умный правитель. Король Польши Геза умер значительно раньше, а все земли, которые он «увел» у страны, в итоге вернулись к Шаламону. Незадолго до смерти короля его сын, принц Андраш, стал императором Священной Римской империи, которая теперь протянулась от границ Франции до Карпат. Мало того, Клецкое княжество в Белой Руси тоже входит в состав империи Андраша. До начала монгольского вторжения осталось 80 лет.

Эксперименты с историей

Crusader Kings III — отличный инструмент для изучения истории, помогающий понять причины княжеской усобицы и то, как на самом деле работал феодализм, некоторые элементы которого, кстати, спокойно дожили до современности. Игру, как и многие другие стратегии Paradox, определенно стоит использовать в школе.

А еще с помощью Crusader Kings III можно проводить интересные исторические эксперименты. Например, создать собственную религию с ритуальным каннибализмом и съесть Папу Римского, как сделал один из игроков. Или попытаться объединить Русь в преддверии монгольского нашествия и встретить захватчиков общим фронтом с привлечением европейских союзников. Или, играя за полабских славян, попытаться сопротивляться германской экспансии на восток и сделать Ганзу великой славянской торговой республикой. Или объединить разрозненные африканские племена вокруг Гана и осуществить вторжение в Европу, как в сериале Noughts + Crosses. Возродить Византийскую империю в границах Римской. Сделать так, чтобы Век викингов не закончился. Сделать Эфиопскую империю сильнейшей страной мира…

В этой игре возможно все, и все средства хороши для блага семьи. Даже убийства членов семьи. Даже самоубийство, имеется здесь и такая опция. Подкупайте, договаривайтесь, стройте заговоры, участвуйте в войнах, заключайте своих родственников в тюрьму и продавайте захваченных врагов, обращайте всех в свою веру или становитесь безбожником, убивайте пленников и соблазняйте родственников. Это действительно настоящая игра престолов. Crusader Kings III не раз еще удивит вас, когда окажется, что в игре есть опции, о которых вы и не подозревали. Например, посетить бордель, завести кошку или найти секретную деревню.

Каждая новая партия здесь полна открытий, и в Crusader Kings III действительно можно застрять очень надолго. Но помните, игра закончится, как только ваш род прервется или наступит 1443 г. Ведь в 1444 г. начинается Europa Universalis.

P.S. Графика, по сравнению с предыдущей версией, стала действительно намного лучше, хотя игра и использует все тот же старый добрый движок Clausewitz 2, на котором построены все игры Paradox Development Studio за последние 10 лет.

P.P.S. Как это обычно бывает у Paradox, ждите выхода десятков DLC с контентом и косметикой, хотя в случае Crusader Kings III даже базовая версия игры имеет на удивление много опций.