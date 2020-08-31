Самые интересные новые сериалы сентября 2020
Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в планы выхода фильмов и сериалов 2020 г. И несмотря на то, что владельцы стриминговых сервисов только выиграли от карантина и вынужденной самоизоляции зрителей, процесс производства новых сериалов тоже пострадал. Часть шоу, которые изначально продлевались на второй сезон, были закрыты, начало работы над другими сдвинули. Тем не менее, к осени все платформы подошли с неплохой линейкой новых сериалов, о самых интересных из них, которые выйдут уже в сентябре, мы и расскажем ниже.
Оглавление
- 1 Raised by Wolves / «Воспитанные волками»
- 2 Young Wallander / «Молодой Валландер»
- 3 Away / «Вдали»
- 4 Noughts + Crosses / «Крестики-нолики»
- 5 Van der Valk / «Ван Дер Валк»
- 6 The Third Day / «Третий день»
- 7 We Are Who We Are / «Мы те, кто мы есть»
- 8 Dragon’s Dogma / «Догмат дракона»
- 9 Ratched / «Рэтчед»
- 10 Utopia / «Утопия»
- 11 The Comey Rule / «Правило Коми»
Raised by Wolves / «Воспитанные волками»
Жанр: фантастика
Дата премьеры: 3 сентября 2020
Канал: HBO Max
Серий: 10
Двое андроидов, Отец и Мать, пытаются воспитать группу человеческих детей на отдаленной планете после того, как Земля была уничтожена в результате войны. Это, естественно, оказывается очень непросто. Raised by Wolves интересен не только визуальным рядом и сюжетом, но и фигурой эксклюзивного продюсера, в качестве которого выступил грандмастер кинофантастики сэр Ридли Скотт.
Young Wallander / «Молодой Валландер»
Жанр: детектив
Дата премьеры: 3 сентября 2020
Канал: Netflix
Серий: 6
Шведский сериал Netflix, рассказывающий о первом деле молодого полицейского инспектора Курта Валландера. Популярная серия романов об инспекторе Валландере создана писателем Хеннингом Манкелем. Первая книга вышла еще в 1990 г., действие же сериала Netflix перенесено в современную Швецию.
Away / «Вдали»
Жанр: фантастика
Дата премьеры: 4 сентября 2020
Канал: Netflix
Серий: 10
Еще одна космическая фантастика, на этот раз ближнего прицела. Away рассказывает историю американской астронавтки, которая в составе международной экспедиции отправляется на Марс, оставив на Земле мужа и дочь подростка. В роли коммандера Эммы Грин снялась американская актриса Хилари Суэнк, обладательница двух «Оскаров» двух «Золотых глобусов» за фильмы Boys Don’t Cry и Million Dollar Baby.
Noughts + Crosses / «Крестики-нолики»
Жанр: фантастика
Дата премьеры: 4 сентября 2020
Канал: Peacock, BBC One
Серий: 6
Фантастический сериал Noughts + Crosses снят по одноименной серии молодежных романов писательницы Мэлори Блэкмэн, рассказывающих об альтернативной Земле, где Европа была покорена более цивилизованными африканскими народами, а белые стали рабами и людьми второго сорта. Сериал, события которого происходят в Лондоне, был снят в Южной Африке.
Van der Valk / «Ван Дер Валк»
Жанр: детектив
Дата премьеры: 13 сентября 2020
Канал: PBS, ITV
Серий: 3
Van der Valk – ремейк классического британского детективного сериала, выходившего на канале ITV в 1972-92 гг. и основанного на серии романов Николаса Фрилинга. События сериала происходят в Амстердаме, а главную роль в новой адаптации сыграл актер Марк Уоррен, возможно известный вам по ролям в сериалах Band of Brothers, Hustle, The Vice, State of Play, Mad Dogs и The Musketeers.
The Third Day / «Третий день»
Жанр: детектив, драма
Дата премьеры: 14 сентября 2020
Канал: HBO, Sky Atlantic
Серий: 7
Детективно-мистический мини-сериал с Джудом Лоу и Наоми Харрис в главных ролях. События сериала происходят на небольшом острове вблизи британского побережья, куда главных героев тянет какая-то загадочная сила. The Third Day состоит из трех связанных между собой частей с разными героями. Причем в первой (Summer) и последней (Winter) частях по три серии, а между ними находится загадочный специальный эпизод и отдельная часть Autumn.
We Are Who We Are / «Мы те, кто мы есть»
Жанр: драма
Дата премьеры: 14 сентября 2020
Канал: HBO, Sky Atlantic
Серий: 8
Подростковая драма о взрослении We Are Who We Are от HBO интересна в первую очередь именем шоураннера, сценариста и режиссера. Им стал итальянец Лука Гуаданьино, автор таких заметных картин как Call Me by Your Name / «Назови меня своим именем» и Suspiria / «Суспирия». События сериала происходят на американской базе недалеко от Венеции, куда 14-летние Фрейзер Уилсон и Кэтлин Харпер попадают вместе со своими родителями военными.
Dragon’s Dogma / «Догмат дракона»
Жанр: фэнтези
Дата премьеры: 17 сентября 2020
Канал: Netflix
Серий: 7
Аниме-адаптация одноименной action/RPG с открытым миром от Capcom, которая вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 в марте 2012 г., а позже была переиздана на Windows, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Как и оригинальная игра, аниме расскажет историю героя, ищущего свое сердце, похищенное могущественным драконом.
Ratched / «Рэтчед»
Жанр: психологический хоррор
Дата премьеры: 18 сентября 2020
Канал: Netflix
Серий: 9
Сериал Ratched расскажет предысторию одного из главных персонажей романа Кена Кизи и фильма на его основе One Flew Over the Cuckoo’s Nest / «Пролетая над гнездом кукушки» – историю сестры Рэтчед. Сериал покажет как обычная медсестра превратится в того монстра, которого мы знаем по книге и фильму. В титульной роли снялась обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса» Сара Полсон. Netflix сразу же заказал два сезона шоу по 9 серий в каждом.
Utopia / «Утопия»
Жанр: фантастика, драма
Дата премьеры: 25 сентября 2020
Канал: Amazon Prime Video
Серий: 9
Американский ремейк знаменитого британского сериала, рассказывающего о комиксе, все события которого воплощаются в реальности. Шоураннером адаптации стала писательница Гиллиан Флинн, автор романов легших в основу фильма Gone Girl / «Исчезнувшая» и сериала Sharp Objects / «Острые предметы».
The Comey Rule / «Правило Коми»
Жанр: биография, политика
Дата премьеры: 27 сентября 2020
Канал: Showtime
Серий: 2
Сериал The Comey Rule основан на автобиографической книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Книга «Высшая степень преданности» рассказывает о выборах в США 2016 г. и отношениях Коми с президентом Дональдом Трампом, которого бывший ФБРовец описывает как беспринципного человека, связанного с Кремлем. В роли Дональда Трампа – Брендан Глисон, Джеймса Коми сыграл Джефф Дэниелс. Сериал выйдет на экраны в преддверии президентских выборов 2020 г.