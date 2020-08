Самые интересные новые сериалы сентября 2020

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в планы выхода фильмов и сериалов 2020 г. И несмотря на то, что владельцы стриминговых сервисов только выиграли от карантина и вынужденной самоизоляции зрителей, процесс производства новых сериалов тоже пострадал. Часть шоу, которые изначально продлевались на второй сезон, были закрыты, начало работы над другими сдвинули. Тем не менее, к осени все платформы подошли с неплохой линейкой новых сериалов, о самых интересных из них, которые выйдут уже в сентябре, мы и расскажем ниже.

Raised by Wolves / «Воспитанные волками»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 3 сентября 2020

Канал: HBO Max

Серий: 10





Двое андроидов, Отец и Мать, пытаются воспитать группу человеческих детей на отдаленной планете после того, как Земля была уничтожена в результате войны. Это, естественно, оказывается очень непросто. Raised by Wolves интересен не только визуальным рядом и сюжетом, но и фигурой эксклюзивного продюсера, в качестве которого выступил грандмастер кинофантастики сэр Ридли Скотт.

Young Wallander / «Молодой Валландер»

Жанр: детектив

Дата премьеры: 3 сентября 2020

Канал: Netflix

Серий: 6





Шведский сериал Netflix, рассказывающий о первом деле молодого полицейского инспектора Курта Валландера. Популярная серия романов об инспекторе Валландере создана писателем Хеннингом Манкелем. Первая книга вышла еще в 1990 г., действие же сериала Netflix перенесено в современную Швецию.

Away / «Вдали»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 4 сентября 2020

Канал: Netflix

Серий: 10





Еще одна космическая фантастика, на этот раз ближнего прицела. Away рассказывает историю американской астронавтки, которая в составе международной экспедиции отправляется на Марс, оставив на Земле мужа и дочь подростка. В роли коммандера Эммы Грин снялась американская актриса Хилари Суэнк, обладательница двух «Оскаров» двух «Золотых глобусов» за фильмы Boys Don’t Cry и Million Dollar Baby.

Noughts + Crosses / «Крестики-нолики»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 4 сентября 2020

Канал: Peacock, BBC One

Серий: 6





Фантастический сериал Noughts + Crosses снят по одноименной серии молодежных романов писательницы Мэлори Блэкмэн, рассказывающих об альтернативной Земле, где Европа была покорена более цивилизованными африканскими народами, а белые стали рабами и людьми второго сорта. Сериал, события которого происходят в Лондоне, был снят в Южной Африке.

Van der Valk / «Ван Дер Валк»

Жанр: детектив

Дата премьеры: 13 сентября 2020

Канал: PBS, ITV

Серий: 3





Van der Valk – ремейк классического британского детективного сериала, выходившего на канале ITV в 1972-92 гг. и основанного на серии романов Николаса Фрилинга. События сериала происходят в Амстердаме, а главную роль в новой адаптации сыграл актер Марк Уоррен, возможно известный вам по ролям в сериалах Band of Brothers, Hustle, The Vice, State of Play, Mad Dogs и The Musketeers.

The Third Day / «Третий день»

Жанр: детектив, драма

Дата премьеры: 14 сентября 2020

Канал: HBO, Sky Atlantic

Серий: 7





Детективно-мистический мини-сериал с Джудом Лоу и Наоми Харрис в главных ролях. События сериала происходят на небольшом острове вблизи британского побережья, куда главных героев тянет какая-то загадочная сила. The Third Day состоит из трех связанных между собой частей с разными героями. Причем в первой (Summer) и последней (Winter) частях по три серии, а между ними находится загадочный специальный эпизод и отдельная часть Autumn.

We Are Who We Are / «Мы те, кто мы есть»

Жанр: драма

Дата премьеры: 14 сентября 2020

Канал: HBO, Sky Atlantic

Серий: 8





Подростковая драма о взрослении We Are Who We Are от HBO интересна в первую очередь именем шоураннера, сценариста и режиссера. Им стал итальянец Лука Гуаданьино, автор таких заметных картин как Call Me by Your Name / «Назови меня своим именем» и Suspiria / «Суспирия». События сериала происходят на американской базе недалеко от Венеции, куда 14-летние Фрейзер Уилсон и Кэтлин Харпер попадают вместе со своими родителями военными.

Dragon’s Dogma / «Догмат дракона»

Жанр: фэнтези

Дата премьеры: 17 сентября 2020

Канал: Netflix

Серий: 7





Аниме-адаптация одноименной action/RPG с открытым миром от Capcom, которая вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 в марте 2012 г., а позже была переиздана на Windows, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Как и оригинальная игра, аниме расскажет историю героя, ищущего свое сердце, похищенное могущественным драконом.

Ratched / «Рэтчед»

Жанр: психологический хоррор

Дата премьеры: 18 сентября 2020

Канал: Netflix

Серий: 9





Сериал Ratched расскажет предысторию одного из главных персонажей романа Кена Кизи и фильма на его основе One Flew Over the Cuckoo’s Nest / «Пролетая над гнездом кукушки» – историю сестры Рэтчед. Сериал покажет как обычная медсестра превратится в того монстра, которого мы знаем по книге и фильму. В титульной роли снялась обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса» Сара Полсон. Netflix сразу же заказал два сезона шоу по 9 серий в каждом.

Utopia / «Утопия»

Жанр: фантастика, драма

Дата премьеры: 25 сентября 2020

Канал: Amazon Prime Video

Серий: 9





Американский ремейк знаменитого британского сериала, рассказывающего о комиксе, все события которого воплощаются в реальности. Шоураннером адаптации стала писательница Гиллиан Флинн, автор романов легших в основу фильма Gone Girl / «Исчезнувшая» и сериала Sharp Objects / «Острые предметы».

The Comey Rule / «Правило Коми»

Жанр: биография, политика

Дата премьеры: 27 сентября 2020

Канал: Showtime

Серий: 2





Сериал The Comey Rule основан на автобиографической книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Книга «Высшая степень преданности» рассказывает о выборах в США 2016 г. и отношениях Коми с президентом Дональдом Трампом, которого бывший ФБРовец описывает как беспринципного человека, связанного с Кремлем. В роли Дональда Трампа – Брендан Глисон, Джеймса Коми сыграл Джефф Дэниелс. Сериал выйдет на экраны в преддверии президентских выборов 2020 г.