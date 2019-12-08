Darksiders Genesis: половина Апокалипсиса





Если The Pit: Infinity – это пример того, как не стоит переносить проект в новый формат, то Darksiders Genesis, спин-офф серии Darksiders — образец того, как правильно сменить жанр, не лишив игру узнаваемых атрибутов серии и не пожертвовав при этом играбельностью. Мало того, нам кажется, что Darksiders Genesis в большей степени Darksiders, чем вышедшая в конце прошлого года Darksiders III. По крайней мере, с точки зрения геймплея и фана, получаемого от игры, мы оцениваем спин-офф выше, чем последнюю часть основной серии.

Darksiders Genesis Жанр shooter/slasher

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Airship Syndicate

Издатель THQ Nordic

Сайт Steam

Узнаваемость атрибутов и стилистики серии Darksiders в Darksiders Genesis обусловлена в первую очередь тем, что над игрой работала техасская студия Airship Syndicate, созданная выходцами из Vigil Games, авторов оригинальной Darksiders. Мало того, предыдущий проект Airship Syndicate, jRPG Battle Chasers: Nightwar, была основана на одноименном комиксе Джо Мадурейра, бывшего креативного директора Vigil Games и художника, нарисовавшего Darksiders. Так что в Airship умеют и знают, как работать в стиле Мадурейра, неудивительно, что Darksiders Genesis и воспринимается как полноценная четвертая часть серии, а не как спин-офф, даже учитывая столь радикальную смену жанра.

Несмотря на то что многие рецензенты характеризуют Darksiders Genesis не иначе как Diablo в мире Darksiders, это не совсем так, точнее, совсем не так. Genesis никоим образом не action/RPG, как Diablo, это традиционный двухстиковый shooter/slasher с некоторыми ролевыми элементами. Да, здесь есть полноценное древо пассивных умений и выбор из неплохого арсенала активных умений, но практически такой же набор есть и во всех играх серии Darksiders, которые, тем не менее, остаются hack and slash action/adventure, а совсем не action/RPG. В отличие от Diablo, вы не найдете в Genesis тонны лута, новой брони и оружия с более высокими характеристиками, разве что новый тип амуниции или ударов и осколки сфер, немного повышающие запас здоровья и гнева. Опять-таки, в Genesis вы не закликиваете врага, как в Diablo, а как угорелый носитесь по уровню, уклоняясь от атак противников, блокируя их и строя цепочки комбо-ударов. Action здесь на порядок больше, чем RPG. Крайне рекомендуется геймпад.

Базовые умение и фишки основной серии бережно перенесены в игру с камерой сверху. Секрет выживания в Darksiders Genesis – постоянное движение, комбинация уклонений (блок придумали трусы) и серий ударов, которые не дадут противнику очухаться. Здесь, как и в «большой» Darksiders, работают подбрасывание противников в воздух и красочные добивания, уникальные для каждого типа врагов. Добиваниями не стоит пренебрегать ни в коем случае, ведь в этот момент вы неуязвимы для атак других врагов, даже боссов, мало того, при добивании некоторый урон наносится и тварям, находящимся рядом. Таким образом, предварительно истрепав несколько сильных противников, можно убить их одного за другим серией добиваний. Особенно это актуально для режима Арена и битв с боссами, регулярно вызывающими подкрепление.

Еще две фишки, позаимствованные из основной серии – режим ярости, меняющий и усиливающий ваши атаки, и возможность перехода в демоническую форму, обе очень полезны все в тех же сражениях с боссами и на Арене. А вот новинка именно Darksiders Genesis – приемы синергии, срабатывающие либо в кооперативной игре, либо при смене персонажа в соло-приключении.

Дело в том, что в этот раз под нашим управлением не один, а сразу два всадника Апокалипсиса, причем если протагониста первой части серии, Войну, мы уже хорошо знаем, то Раздор, четвертый всадник, представлен впервые, причем раньше основной игры, в которой он будет главным персонажем (кстати, собственно о Darksiders IV пока что ничего и не слышно). В соло-режиме игрок может переключаться между Войной и Раздором в любой момент, выбирая дистанционный стиль боя у Раздора или близкий бой у Войны. Война, как и в оригинальном Darksiders, вооружен своим любимым мечом Пожирателем Хаоса, а Раздор орудует парой револьверов – Милосердием и Искуплением.

Вообще, Раздор внезапно оказался самым интересным и харизматичным из четверки всадников. Он ироничен, саркастичен, постоянно подкалывает брата, но за этой маской балагура и острослова прячется существо с глубокой раной в душе, сомневающееся в себе и страдающее от того, что произошло в его прошлом, что оно вынуждено было сделать.

Darksiders Genesis – это приквел к основной серии игр, события которого происходят до рокового решения Войны сорвать Печати. Война и Раздор, все еще не оправившиеся после уничтожения своих братьев нефилимов в Эдеме, получают новое задание Обугленного Совета. Они должны отправиться в ад к Самаэлю, который что-то замышляет. Но крепость Самаэля внезапно оказывается под осадой, сам он объявляет себя невиновным и отправляет всадников в Бездну, где наш старый знакомый демон Вульгрим поведает нам о заговоре Люцифера, который собирает и подкупает демонов, подбивая их на что-то недоброе. Мало того, Люцифер вроде бы нашел способ попасть в Эдем, запечатанный после произошедшей там резни. Кроме уже упомянутых персонажей, вы встретитесь и с другими знакомыми вам по основной серии Darksiders демонами и ангелами, например, с тем же Абаддоном.

Уровни Darksiders Genesis, благодаря расположению камеры и структуре, действительно напоминают уровни в той же Diablo. Они достаточно большие, за исключением уровней с боссами, и содержат множество секретов и спрятанных сокровищ. Но, в отличие от Diablo, чтобы пройти по сюжету и тем более чтобы собрать все награды, вам, как и в основной серии игр, придется заняться акробатикой и/или решить головоломки, завязанные на способности героев. При этом акробатика содержит те же элементы, что и в «больших» играх – цепляние за уступы и ступени, прыжки между столбами, использование крюка и парения. Мало того, акробатические задачки здесь не проще, особенно в том, что касается сбора Монет Лодочника или Ключей Ловкача, а порой и сложнее, чем в играх основной серии.

Особенно неудобно выполнять акробатические задания и решать головоломки (в первую очередь завязанные на последние из умений Раздора) при управлении с помощью клавиатуры, где для перемещения по прямой необходимо зажимать сразу две кнопки и где присутствует некоторый лаг. При игре с геймпада такие задания выполняются проще, но, скажем, стрелять при игре за Раздора с геймпада неудобно, мышь здесь в приоритете.

Что до ролевой системы в Darksiders Genesis, из-за которой его и записывают в Daiblo-клоны, то здесь, кроме имевшихся в основной серии поиска или покупки Камней здоровья, Камней гнева, частей Абиссальных доспехов и модификаторов оружия, действительно есть полноценное древо пассивных умений. Заполняется оно Ядрами поверженных существ, выпадающими из некоторых противников. При сборе определенного числа ядер их уровень повышается. Кроме выбивания ядер, их можно, как комбо-приемы и осколки камней, покупать за души (все как в «большой» игре!) у Вульгрима или его помощницы Дис.

Ядра существ, как и слоты под них, отличаются по типу, размеру и допустимому уровню, да и в целом видов противников, а значит, и ядер, в игре больше, чем доступных для них слотов. Так что вы можете подбирать набор пассивных бонусов именно под свой стиль игры и даже отдельно под кооперативное или соло прохождение, так как некоторые ядра дают бонусы при оживлении напарника или использовании умений синергии. Души и дополнительные ядра можно также заработать при повторном прохождении уровней на более высокой сложности или на Арене, где вы должны выстоять против десяти волн противников, сила которых волна от волны растет.

В Darksiders Genesis 17 основных уровней, три из которых это небольшие арены для боев с боссами, и 30 уровней Арены. Сюжетную кампанию реально закончить за 10-12 часов, если попытаться найти все секреты, собрать все награды и пройти все уровни Арены, вам могут понадобиться все 20-30 часов.

Darksiders Genesis, как и Darksiders III, использует Unreal Engine 4 и выглядит, как для двухстикового shooter/slasher с видом сверху, очень даже неплохо. Стилистика серии Darksiders соблюдена, да и картинка здесь, может быть, не самая навороченная, но вполне качественная. При этом на достаточно средней по нынешним меркам системе игра бегает очень шустро, без всяких притормаживаний. Вот, правда, совсем без глюков не обошлось: трижды за прохождение у меня не срабатывали тригерры после уничтожения ключевых противников, дважды в разных местах одиннадцатого уровня, так что для дальнейшего продвижения по сюжету приходилось перезапускать все задание.

Да, отдельное спасибо Гарету Кокеру за саундтрек. Композитор, работавший над музыкой к таким хитам, как Ori and the Blind Forest (ОЧЕНЬ!), ARK: Survival Evolved и Minecraft, создал действительно эпические, почти симфонические композиции, самобытные, но перекликающиеся с музыкой в предыдущих частях Darksiders. Саундтрек можно приобрести на Steam в рамках Digital Deluxe издания игры или отдельно.

Пока что Darksiders Genesis вышла на Microsoft Windows и Google Stadia, релиз на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch запланирован на 14 февраля 2020 г. Если вы играете на ПК и любите серию Darksiders, рекомендуем обратить внимание на эту игру, прямо сейчас она стоит в Steam 389 грн. Если же вы предпочитаете консоли, добавьте игру в закладки, ведь это действительно очень достойный спин-офф Darksiders, который превосходит по качеству последнюю игру основной серии.

Что ж, будем надеяться, что Airship Syndicate и THQ Nordic на этом не остановятся и продолжат серию спин-оффов либо новыми приключениями Войны и Раздора, либо перенесут в этот формат истории двух других всадников, Смерти и Ярости. А вообще, последнюю четверку нефилимов можно комбинировать в разных вариантах, это должно быть интересно.