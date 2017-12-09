Euro Truck Simulator 2 – Italia: итальянские каникулы

Надеюсь, вам хватило трех недель, чтобы посетить все города и исследовать все дороги штата Нью-Мехико в American Truck Simulator? Потому что пришла пора вернуться в Европу, ведь там вашего внимания ждет целая страна, появившаяся в дополнении Euro Truck Simulator 2 – Italia.

Euro Truck Simulator 2 – Italia Жанр симулятор

Платформы Windows, Mac OS, Linux

Разработчики SCS Software

Издатель SCS Software

Сайты worldoftrucks.com , Steam

Северная Италия присутствовала в Euro Truck Simulator 2 с самого релиза игры в январе 2013 г. – Венеция, Милан, Верона и Турин. В ETS2 – Italia к ним добавились остальные достопримечательности Апеннинского полуостров и Сицилии, а это 19 новых городов, включая Рим, Палермо, Неаполь, Геную и более 11,500 км дорог. Но для начала разработчики должны были оптимизировать пограничные с новым DLC области, ту самую Северную Италию, что они и сделали в патче 1.30, вышедшем за несколько дней до расширения карты и доступном всем игрокам.

Кроме перекройки дорог и развязок Ломбардии, Пьемонта, Трентино и Винето (особенно досталось Милану, который был практически полностью перестроен), в патче 1.30 оказались и другие приятные бонусы. В первую очередь, это два новых тягача Scania из актуального модельного ряда – R-Series и S-Series. Теперь в игре 15 только официальных грузовиков, причем четыре из них марки Scania. По сравнению с этим всего четыре тягача в American Truck Simulator выглядят особенно жалко. При этом новые машины в ETS2 смоделированы с фантастической детализацией и имеют богатые возможности по кастомизации. Мелкие стежки на кожаной оплетке рулевой колонки и возможность выбора практически всех элементов на радиаторной решетке действительно впечатляет. Учитывая мощность и шикарный внешний вид новых тягачей, они моментально стали популярными у игроков, особенно тех, кто предпочитает перевозить тяжелые грузы из DLC Heavy Cargo Pack. Кроме грузовиков, в патче был добавлен новый вид груза – шикарная морская яхта, а еще один прицеп, с минивэнами, вошел в состав DLC Italia.

Необычное нововведение пачта 1.30 – часовые пояса. Причем на текущий момент перевод стрелок влияет только на одну небольшую область Euro Truck Simulator 2 – Великобританию. Так что можно сказать, что это задел на будущее – DLC, включающие Прибалтику и Восточную Европу, которые игроки давно уже ждут. Чем черт не шутит, возможно, в следующем году мы увидим в ETS2 и Украину. Но вернемся в Италию.

Апеннинской полуостров – вытянутая узкая кишка, втиснуть в него, учитывая принятый в ETS2 масштаб 1:20, целых 19 городов – настоящий подвиг. Удивительно, что SCS Software удалось не только органично вписать все новые локации в столь ограниченный объем, но и разместить здесь широкие многорядные шоссе; действительно огромные и уникальные развязки, не менее запутанные, чем французские в Vive la France!; массу интересных второстепенных дорог, включая проселки; новые типы индустрий, занимающие во много раз большую площадь, чем старые; и пару интересных секретов, включая два вулкана и действующую уже более 2000 лет Каррарскую каменоломню, производящую тот самый мрамор, столь любимый скульпторами всех времен и народов.

Италия – гористая страна, так что готовьтесь к многочисленным туннелям, здесь их даже больше, чем в Швейцарии на старой части карты, и горным серпантинам, по которым особенно «приятно» ездить с крупногабаритными грузами. «Порадуют» вас и итальянские развязки, хотя они не такие безумные, как французские, постоянная смена скоростных режимов, причем буквально через несколько десятков метров, немного удивляет. Как и во Франции, в Италии много платных дорог, причем порой доходит даже до смешного, когда при поездке из одного района города в другой вам приходится выскакивать на объездное шоссе и платить пошлину. Всего пару евро, но выглядит это странно.

SCS Software серьезно подошла к моделированию Италии. Здесь хорошо узнаваемая итальянская архитектура, как в больших городах, так и в сельской местности, а также много уникальных объектов. Плюс типичная южная растительность, своя реклама и мелкие городские объекты, оживляющие картинку. Да что там, разработчики поместили в игру даже неправильно припаркованные на тротуаре машины, чего нет во всей остальной Европе, и мусорные кучи у обочин на юге Италии. Вот это реализм! Разнообразней и аутентичней стал и траффик – на дорогах появились полицейские и гражданские Alfa-Romeo, пару раз мелькнул даже стремительный Lambo.

Впрочем, повышенная детализация окружения и новые текстуры играют с ETS2 злую шутку. По сравнению с новыми областями в DLC Italia, Scandinavia и Vive la France!, центральная Европа, входившая в самую первую версию игры, и даже части карты, добавленные в первом расширении Going East!, выглядят уже откровенно устаревшими. Архитектура и развязки здесь проще, детализация городов и разрешение текстур ниже. Особенно это заметно при длительных поездках из Италии или Швеции, скажем, в Германию или Чехию. Так что SCS Software стоит уже задуматься о каком-то косметическом обновлении старых карт.

Чтобы объехать все новые локации в Euro Truck Simulator 2 – Italia, отыскать все секреты и собрать все достижения у вас уйдет примерно 15-20 часов. Учитывая текущую цену на DLC в 219 грн. – это вполне адекватный обмен. Если покупать дополнение в составе Euro Truck Simulator 2 Map Booster, можно сэкономить еще 33 грн. Все уже имеющиеся у вас расширения карты будут вычтены из стоимости покупки плюс появится дополнительная скидка, и DLC обойдется всего в 186 грн.

ETS2 – Italia – отличный подарок всем виртуальным дальнобойщикам. Если вы уже вдоль и поперек изъездили остальные части Европы, самое время отправиться в Италию. Счастливой дороги.

P.S. И немного поспекулируем на тему следующего DLC. Неохваченными на карте Европы остались Испания и Португалия, страны бывшей Югославии, Греция, Румыния и Болгария, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова. Куда двинется SCS Software дальше? Пиренеи? Балканы? Страны Балтии? Лично мне хочется верить, что Украина.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: 19 новых городов и 11,500 км дорог; типичная итальянская архитектура и растительность; новые типы бизнеса и грузов; новые тягачи; невысокая цена Минусы: Центральная часть Европы выглядит уже устаревшей Вывод: Отличное дополнение для всех фанатов Euro Truck Simulator 2

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