Финтех с украинскими корнями: 8 интересных проектов





Финтех уже давно стал частью нашей жизни, но далеко не все подозревают о существовании этой индустрии. Просто загляните в свой смартфон: мобильный банк, финансовый маркетплейс, сервисы по переводу денег… Это и есть финтех — финансовые технологии. Сегодня мы рассмотрим финтех-компании, основанные украинцами, которые уже успели получить широкую популярность.

Первый небанковский сервис с собственной платежной картой, который в конце этого года стал стратегическим партнером Visa в Украине. В приложении Uplata (на iOS и Android) и в мобильной версии сайта uplata.ua можно добавить карты других банков и совершать все платежи, чтобы создать мобильный центр управления финансами. Основной фишкой сервиса является припейд карта Visa інша.

Сегодня эту карту можно заказать прямо в приложении или купить в любой из 650 точек продаж по всей Украине. Что интересно — для оформления карты Visa інша не нужно предоставлять паспорт и открывать счет в банке. Такой тип карт давно популярен в Европе и позволяет обезопасить свои онлайн-платежи, а историю трат оставить конфиденциальной.

Популярный кейс использования припейда Visa інша в Украине — передача карты детям в качестве электронных карманных денег. Перекидывать деньги без комиссии и контролировать детские затраты можно в приложении Uplata или на сайте uplata.ua.

Первый «мобильный банк» Украины. Благодаря отсутствию отделений и связанных с этим расходов Monobank предоставляет своим клиентам довольно много услуг, где не нужно платить комиссию: пополнение карты и счета, оплата и переводы на другие карты в пределах Украины. Также неоспоримым плюсом Monobank есть реальный кэшбек на карту: достаточно выбрать 2 категории товаров, с которых вы будете получать часть средств назад. Как только на кэшбек-счете наберется 100 грн, вы сможете вывести их на карту.

Несколько недель назад Monobank объявил о выпуске первых в Европе карт без номера, которые при этом дополнительно совмещают в себе программы вознаграждений Visa Infinite и MasterCard World Elite.

Украинский финансовый маркетплейс с удобным интуитивно понятным интерфейсом и возможностью сравнения финансовых продуктов в одной вкладке. Всего в базе Hotline.Finance находятся 74 банка, 29 страховых компаний и 15 МФО, которые в сумме предлагают несколько тысяч вариантов финуслуг: от туристических страховок до валютного кредита. Подать заявку на оформление услуги и оплатить её можно прямо на маркетплейсе. Процесс подачи заявки займет не более 5 минут.

Компания, которая специализируется на приеме платежей для пополнения онлайн-игр. С помощью этого сервиса можно пополнить счет более 400 игр. Сегодня у Leogaming больше 100 000 терминалов, он принимает онлайн-оплату любой картой Visa и Mastercard, работает с более чем 80 наибольшими мерчантами Европы.

Более того, с помощью чат-бота Leogaming в Messenger можно пополнить любую банковскую карту Украины в несколько кликов.

Самый крупный сервис онлайн-платежей в Украине. Через iPay сегодня можно сделать практически всё: от пополнения интернета до оплаты страховки и различных штрафов.

Также через сервис можно пополнить любую банковскую карту в Украине и перевести деньги из Европы без комиссии.

Финтех сервис, который может упростить прием платежей владельцам интернет-магазинов. API FONDY позволит принимать банковские карты, подключить любую платежную систему, интернет-эквайринг и даже принимать платежи в соцсетях в один клик! Fondy работает с большинством популярных CMS, а мобильное приложение позволит мониторить состояние бизнеса, где бы вы не находились. Выплаты происходят на расчетные счета юрлиц, ФЛП и карту частного физлица.

Liqpay — электронный кошелек от ПриватБанка, чьим ID служит ваш номер мобильного телефона в международном формате. Сам счет привязывается к банковской карте ПриватБанка, поэтому он не подойдет тем, кто ищет максимальную анонимность. Зато сервис оценят по достоинству те, кому нужно проводить массовые платежи или принимать оплату прямо на сайте. Вывести деньги можно на счет в Привате или на карту Visa любого другого банка.

С этим сервисом вы сможете вернуть часть уплаченных налогов, не бегая по инстанциям. Просто ответьте на простые вопросы, а дальше специалисты Povertay сформируют вместо вас декларацию, которую будет достаточно распечатать и отправить в Налоговую. Дальше сервис поможет вам сформировать пакет документов для подтверждения расходов.

Возвращайте деньги, если вы:

Брали ипотеку и «доступное жилье»;

Оплачивали страхование жизни себя и своих близких;

Арендовали жилье (в случае, если вы переселенец);

Платили за образование любой ступени;

Проводили установку ГБО;

Занимались благотворительностью;

Усыновляли детей или пользовались услугами репродуктивной медицины;

Вносили пенсионные накопления.

Все данные надежно защищены благодаря использованию современных криптографических решений и сквозного шифрования сервиса.