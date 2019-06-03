ASUS на Computex 2019: двухдисплейный ноутбук ZenBook Duo, обновленный тачпад ScreenPad 2 и многое другое





Уже традиционно перед открытием международной выставки Computex, проходящей в Тайбее, компания ASUS провела собственную пресс-конференцию, на которой анонсировала целый ряд новых и обновленных продуктов. Причем в этот раз мероприятие было, можно сказать, юбилейным – в 2019 году ASUS отмечает свое 30-летие на рынке, и компания, среди прочего, представила специальные ограниченные издания некоторых своих продуктов, посвященные этому событию. Впрочем, обо всем по порядку.

Пресс-конференция ASUS была разделена на две части – первая, закрытая презентация для прессы под названием Media Sneak Peak, прошла 26 мая, на которой, в частности, в достаточно «камерных» условиях гостиничных номеров журналисты имели возможность близко познакомиться с новинками, и вторая — Wiser Together, уже в традиционном формате, для широкой публики и со стримом в YouTube.

В качестве «разогрева» презентацию открыло сетевое оборудование – были показаны как уже поступившие в продажу роутеры, так и новый комплект для распределенных Wi-Fi Mesh сетей с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 – AIMesh AX6600; это трехдиапазонная система с максимальной скоростью передачи до 6600 Мбит/с и первая в мире, использующая Wi-Fi 6 на обоих устройствах.

В сегменте игровых мониторов у ASUS очень сильные позиции, и компания не собирается «сбавлять обороты»: в рамках презентации она объявила о новой функции своих моделей – ELMB-SYNC. Если в двух словах, то это сочетание уже довольно давно использующейся технологии повышения четкости в динамических сценах ULMB (Ultra-Low Motion Blur) с технологией адаптивной частоты обновления экрана. Если раньше игрок мог использовать либо ULMB, либо G-Sync/Freesync (при активации одной технологии вторая автоматически становилась недоступна), то теперь мониторы с поддержкой ELMB-SYNC позволят использовать их одновременно.

Если говорить о новых моделях, то ASUS показала целую линейку в рамках доступного бренда TUF Gaming с поддержкой новой технологии: две 27-дюймовые модели с разрешением 2560х1440, VG27AQ (на базе IPS-панели) и VG27BQ (TN) – обе с максимальной частотой обновления 155 Гц, и 32-дюймовую VG32VQ с изогнутым экраном на базе VA-панели с аналогичным разрешением и частотой обновления 144 Гц. По словам докладчика, больше всего от применения ELMB-SYNC выиграет именно последний монитор, поскольку VA-матрица более медленная по сравнению с IPS и тем более TN.

Особняком в ряду новых мониторов стояла портативная игровая модель ASUS ROG Strix XG17 – диагональ 17,3 дюйма, разрешение Full HD, время отклика 3 мс (что очень хорошо как для IPS) и максимальная частота обновления… целых 240 Гц! XG17 также поддерживает адаптивное изменение частоты, работает эта функция в пределах 48-240 Гц. Заряда батареи хватает на 3 часа работы на максимальной частоте, поддерживается функция быстрой зарядки, получать видеосигнал монитор может по Micro HDMI и USB Type-C. Предваряя напрашивающийся вопрос «кому нужна частота обновления в 240 Гц на ноутбуке, пусть и игровом?», докладчик на одном из слайдов показал статистику, из которой следует, что во многих популярных сетевых играх (Overwatch, CS:GO, Fortnite и т.д.) при высоких настройках качества графики на ноутбуках с дискретным видео от GeForce 1060 до GeForce 2080 вполне реально получить fps выше 144. Также прозвучал ответ на еще один вопрос – «как разместить рядом с ноутбуком второй монитор, пусть и компактный, и комфортно на нем играть?» — не вдаваясь в подробности, он объяснил, что в комплекте с ROG Strix XG17 будет идти аксессуар, позволяющий «пристегнуть» монитор над ноутбучным дисплеем.

ASUS уже давно производит гарнитуры, и в этом году компания решила запустить новую флагманскую серию игровых «ушей» — ROG Theta. В нее пока входят две модели – собственно Theta и Theta Electret. Первая гарнитура «переосмысливает» окружающее звучание 7.1 – в ней используется 8 больших динамиков (по 4 на каждое ухо – 3 по 30 мм и один 40 мм) и ЦАП SupremeFX S1220A. Гарнитура использует технологию виртуального сабвуфера – по словам представителя компании, такой подход позволяет получить более качественные и насыщенные басы в тех играх, где разработчик не озаботился созданием качественного 7.1 звука, а точнее – именно выделенного канала для сабвуфера. Также ROG Theta может похвастаться микрофоном с шумоподавлением с помощью AI – в гарнитуре установлен специальный чип, «обученный» всем типичным фоновым шумам, которые могут окружать геймера (15 млн. сэмплов, по словам представителя компании), в результате он гораздо лучше справляется с их отсечением и качественной передачей вашего голоса, чем обычные микрофоны с активным шумоподавлением.

Вторая гарнитура использует комбинацию из традиционного низкочастотного динамика (работающего в диапазоне частот 20-7500 Гц) и так называемого электретного динамика — в нем звук создается с помощью тончайшей мембраны, расположенной между двумя сетками-электродами. Такие динамики характеризуются высочайшей чувствительностью и точностью в передаче звука, так что гарнитура ROG Theta Electret ориентирована не только на геймеров, но и аудиофилов.

В прошлом году ASUS начал производить блоки питания – судя по всему, попытка была успешной, это направление продолжает развиваться, и сейчас компания показала новые модели ROG STRIX мощностью 650 и 750 Вт. Это более простая и доступная по цене линейка по сравнению с прошлогодним флагманом ROG THOR – у нее более традиционный облик (без OLED-дисплеев) и сертификация 80 PLUS Gold. Зато есть возможность изменения внешнего вида боковых граней с помощью накладных панелей на магнитах (владельцы корпусов с прозрачной дверцей это оценят), плюс от THOR новым БП досталась система охлаждения с помощью тепловых трубок и модернизированный вентилятор – а значит, ROG STRIX также будут максимально тихими в работе.

Переходя к ноутбукам – ASUS представила второе поколение фирменного «экрано-тачпада», или скринпада: новинка, под названием ScreenPad 2.0 получила более интуитивный и удобный интерфейс, и теперь скринпад больше похож на вмонтированный в ноутбук смартфон, со свайпами, долгим нажатием, просмотром видео, прослушиванием музыки, запуском мессенджеров и дополнительных утилит и т.д. (сторонние разработчики получили доступ к ASUS API для оптимизации своих приложений и добавления поддержки дополнительного экрана). Кроме того, ScreenPad 2.0 потребляет меньше энергии – скринпад первого поколения использовал дискретную графику, в то время как новинка обращается к встроенному видео, так что автономность ноутбука при его использовании оказывается выше. При этом диагональ нового скринпада была чуть увеличена — 5,65 дюйма против 5,5 дюйма у первой модели.

ScreenPad 2.0 используется в обновленных линейках ноутбуков ZenBook 13/14/15 и трансформерах ZenBook Flip 14/15.

Также, что было несколько неожиданно, ASUS установила новый скринпад и в более доступную линейку VivoBook S14/S15.

Но главным анонсом, разумеется, стал ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo. Несмотря на название ScreenPad Plus, дополнительный экран здесь — не замена тачпаду, как в предыдущих ноутбуках, а полноценный второй дисплей, расположенный над клавиатурой. Основная панель – 15,6-дюймовый OLED-экран с 4K-разрешением и традиционным (16:9) соотношением сторон, под ней расположен второй дисплей такой же ширины, с диагональю 14 дюймов и разрешением 3840х1100 пикселей (32:9). Оба экрана сенсорные, могут управляться как с помощью стилуса, так и просто пальцами. Основной дисплей поддерживает режим HDR и имеет 100%-ный охват пространства DCI-P3.

Понятно, что просто добавить еще один экран в ноутбук – это лишь полдела, нужно придумать, для чего его использовать – и тут ASUS постаралась предложить максимальное количество возможных вариантов применения. Так, в Windows на него можно переносить дополнительные приложения (стоит потянуть мышкой за «шапку» окна – и возле курсора появится меню со способами переноса, после чего достаточно просто «кинуть» приложение на один из пунктов этого меню). Возможные варианты – растянуть окно на оба экрана (удобно для просмотра веб-сайтов, социальных сервисов и других «лент»), разместить на нижнем экране одно приложение в полноэкранном режиме или расположить там бок о бок 2 или даже 3 окна разных программ.

Другой способ использования ScreenPad Plus – перенос на него частей интерфейса, например, панелей инструментов в различных редакторах; впрочем, это пока еще находится на стадии разработки, однако вариантов можно придумать массу. На демонстрационном ноутбуке в качестве примера была установлена клавиатура фортепиано, и журналисты с музыкальным образованием даже смогли изобразить несколько мелодий.

По личным впечатлениям — ScreenPad Plus может быть действительно полезен и при этом не оказывает никакого негативного влияния на эргономику. «Перекидывать» окна приложений между экранами непривычно, однако освоиться можно буквально за несколько секунд. Из замеченных нюансов – не особо удобная регулировка яркости нижнего дисплея (через его собственное экранное меню; горячие клавиши управляют лишь основным экраном), а также ощутимая разница в углах обзора и, главное – в цветопередаче; все-таки OLED и IPS дают слишком разную картинку. Частично исправить это можно, наверное, с помощью калибровки (в диспетчере устройств они показываются как два раздельных монитора), однако сделать их полностью идентичными получится вряд ли.

Так что для серьезной работы с графикой, подразумевающей использование обоих экранов, вполне вероятно, лучше подойдет младшая модель — ASUS ZenBook Duo. Она отличается меньшими диагоналями дисплеев (14 и 12,6 дюймов), однако, что более важно – оба дисплея используют IPS-матрицу, что значительно облегчает задачу по их «согласованию». Основной экран у ZenBook Duo — Full HD, про разрешение дополнительного точных данных нет (в пресс-релизе также говорится про Full HD, однако, по аналогии с Pro Duo, можно предположить, что его разрешение составляет 1920×550 точек). В остальном же внешне он выглядит точь-в-точь как старшая модель, только в более компактном корпусе; впрочем, в плане «начинки» он ей также несколько уступает – так, основной экран у ZenBook Duo не сенсорный, максимальный доступный процессор Intel Core i7 9-го поколения (у Pro Duo есть опция с Intel Core i9-9980HK), а видеокарта — NVIDIA GeForce MX250 2 ГБ (у старшей модели — GeForce RTX 2060 6 ГБ). К сожалению, информации о дате поступления в продажу и розничных ценах, хотя бы ориентировочных, на данный момент пока нет.

Также к своему 30-летию ASUS представила ограниченные издания некоторых устройств: смартфон ZenFone 6 Edition 30 с 12 ГБ ОЗУ и накопителем 512 ГБ (тираж 3000 экземпляров), ноутбук ZenBook Edition 30 (на базе ZenBook 13 UX334FL, со специальным оформлением Pearl White: корпус обтянут белой кожей, а крышку украшает золотая монограмма «A») и материнская плата Prime X299 Edition 30 (Prime X299 в обновленном цвете и с OLED-дисплеем).

Также в рамках празднования 30-летия ASUS показала концепт материнской платы — Prime Utopia. В ней реализована модульная система портов ввода-вывода (чтобы пользователь имел возможность устанавливать только те порты, которые ему действительно необходимы), сенсорный 7-дюймовый OLED-дисплей для мониторинга состояния системы (с собственным Wi-Fi модулем и возможностью отсоединения от «материнки» и размещения его за пределами корпуса), слоты PCIe на обратной стороне для более удобного расположения видеокарты и лучшего отвода тепла, и т.д.