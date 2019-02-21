Galaxy S10+, S10 и S10е — первый взгляд на новые флагманы Samsung

Вчера в Сан-Франциско компания Samsung провела традиционную презентацию Galaxy Unpacked, в рамках которой представила новые флагманские смартфоны Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy S10e. Ещё до самого анонса мы знали о новинках Samsung практически всё, включая дизайн и характеристики, но сегодня у меня получилось посмотреть их вживую, и я готов поделиться первыми впечатлениями о новых флагманах компании. При этом сразу отмечу, что в демо-зоне после презентации не было Galaxy Fold. Судя по всему, свой первый смартфон с гибким дисплеем Samsung покажет журналистам отдельно ближе к старту его продаж.

Чем отличаются характеристики Galaxy S10+, S10 и S10е?

Перед тем, как перейти к основным особенностям моделей, давайте посмотрим, чем отличаются их характеристики:

Модель Galaxy S10+ Galaxy S10 Galaxy S10e Размеры 157,6×74,1х7,8 мм 149,9×70,4х7,8 мм 142,2×69,9х7,9 мм Вес 175 грамм (керамический — 198 грамм) 157 грамм 150 грамм Экран 6,4 дюйма, матрица Dynamic AMOLED с соотношением сторон 19:9 и разрешением 3040×1440 точек (438 ppi) 6,1 дюйма, матрица Dynamic AMOLED с соотношением сторон 19:9 и разрешением 3040×1440 точек (550 ppi) 5,8 дюйма, матрица Dynamic AMOLED с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280×1080 точек (522 ppi) Процессор Exynos 9820 (2+2+4 ядра), графика Mali-G76 MP12 Exynos 9820 (2+2+4 ядра), графика Mali-G76 MP12 Exynos 9820 (2+2+4 ядра), графика Mali-G76 MP12 Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ 6 ГБ Встроенная память 128 или 512 ГБ 128 ГБ 128 ГБ Карта памяти microSD (гибридный слот) microSD (гибридный слот) microSD (гибридный слот) Сканер отпечатков Ультразвуковой под стеклом дисплея Ультразвуковой под стеклом дисплея Оптический на правой грани корпуса Основная камера Тройная с оптической стабилизацией: 12-мегапиксельная со сменной диафрагмой f/1.5/2.4, 12-мегапиксельная телефото f/2.4, 16-мегапиксельная широкоугольная (123 градуса) с фиксированным фокусом f/2.2 Тройная с оптической стабилизацией: 12-мегапиксельная со сменной диафрагмой f/1.5/2.4, 12-мегапиксельная телефото f/2.4, 16-мегапиксельная широкоугольная (123 градуса) с фиксированным фокусом f/2.2 Двойная с оптической стабилизацией: 12-мегапиксельная со сменной диафрагмой f/1.5/2.4, 16-мегапиксельная широкоугольная (123 градуса) с фиксированным фокусом f/2.2 Фронтальная камера Двойная: 10-мегапиксельная с диафрагмой f/1.9 и широкоугольная (90°) 8-мегапиксельня f/2.2 10-мегапиксельная с диафрагмой f/1.9 10-мегапиксельная с диафрагмой f/1.9 Связь Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ Позиционирование GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС Датчики Акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик сердечного ритма, сенсор приближения, RGB-сенсор Акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик сердечного ритма, сенсор приближения, RGB-сенсор Акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, сенсор приближения, RGB-сенсор Разъёмы USB Type-C, 3,5 мм для наушников USB Type-C, 3,5 мм для наушников USB Type-C, 3,5 мм для наушников Динамики Стерео Стерео Стерео Аккумулятор 4100 мАч 3400 мАч 3100 мАч Зарядка Быстрая проводная и беспроводная Быстрая проводная и беспроводная Быстрая проводная и беспроводная Защита от воды и пыли IP68 IP68 IP68

Дизайн

Модели Galaxy S10+ и S10 имеют практически одинаковый дизайн, который сам по себе является эволюцией внешнего вида моделей Galaxy, вышедших за последние два года. Новые смартфоны сохранили плавные линии корпуса и закруглённый по краям дисплей, но важное отличие заключается в том, что рамки вокруг экрана стали тоньше. И реализовать это удалось без уже поднадоевшего выреза. В Samsung долго не хотели его использовать и наконец-то нашли решение: новые технологии дисплеев позволяют делать в них отверстия, не влияя на качество изображения. Соответственно, и Galaxy S10+ и в Galaxy S10 фронтальные камеры расположены прямо в верхнем углу экрана. При этом в S10+ — это сразу два объектива.

Как уже сказано выше, Galaxy S10+ получил дизайн с тонкими рамками, поэтому при такой же диагонали как в S9+ он стал немного компактнее по высоте, но слегка вырос по ширине. Для сравнения, размеры корпуса Galaxy S9+ были 158,1×73,8×8,5 мм, а у S10+ — 157,6×74,1х7,8 мм.

У Galaxy S10 дисплей стал больше, его диагональ составляет 6,1 дюйма, в то время как у S9 было 5,8 дюйма. Но размеры смартфонов отличаются не сильно, у S10 — 149,9×70,4х7,8 мм, у S9 — 147,7×68,7×8,5 мм.

Но самое главное — это изменившийся вес новинок, они стали легче. У Galaxy S10+ вес составляет 175 грамм против 189 грамм у S9+, а у S10 — 157 грамм против 163 грамм у S9.

Galaxy S10+ по сравнению с S9+

Ширина рамок в новых смартфонах не равномерная, по бокам стекло закругляется и кажется, что дисплей заходит прямо на тыльную часть корпуса. А вот сверху и снизу экрана рамки крупнее. В верхней находится разговорный динамик, а под нижней прячется шлейф дисплея.

Тыльная сторона Galaxy S10+ и S10 тоже получила ряд изменений, по сравнению с флагманами прошлого поколения. В новинках блок камер расположен горизонтально, и так как сканер отпечатков пальцев переместился под стекло экрана, то здесь его просто нет.

Материалы, которые в Samsung использовали для Galaxy S10+ и S10 — уже стали традиционными для флагманов компании последних лет. С лицевой и тыльной панели — это стекло, которое плавно переходит в алюминиевую рамку, закругляясь по краям. Для Galaxy S10+ будет также версия с керамической тыльной стороной корпуса.

Смартфоны хорошо лежат в руках, впрочем, как и их предшественники, ведь значительных изменений в геометрии корпуса нет.

Модель Galaxy S10e является младшим флагманом Samsung, как бы странно это не звучало. Впрочем, сегодняшние реалии рынка смартфонов таковы, что компаниям приходится придумывать более доступные версии своих топовых устройств, так как цены на последние значительно выросли за последние несколько лет. Первой на такой шаг решилась компания Apple, представив iPhone Xr, и вот теперь Samsung решил показать свою версию «доступного флагмана».

Собственно, как и в случае с Xr, Galaxy S10e предлагает покупателям похожий на топовые модели дизайн, например, в нём также используется вырез для фронтальной камеры в дисплее. Но сам по себе корпус отличается от Galaxy S10+ и S10, в S10e экран не закругляется по бокам, а рамки вокруг него крупнее.

Ещё одно важное отличие Galaxy S10e, сканер отпечатков пальцев в этой модели находится не под стеклом дисплея, а на правой грани.

Кроме этого, на тыльной стороне корпуса S10e расположен блок из двух, а не трёх камер, как в Galaxy S10+ и S10, и стоит отметить, что выглядит он аккуратнее.

Размеры Galaxy S10e составляют 142,2×69,9х7,9 мм, а вес 150 грамм.

И хотя дизайн и возможности Galaxy S10e отличаются от топовых моделей компании, к счастью, она не стала экономить на материалах. Как и S10+/S10, смартфон сделан из стекла и алюминия.

Но несмотря на то, что Galaxy S10e рассчитан на более широкую аудиторию покупателей, в Украине расцветки корпуса будут такие же, как в S10, хотя на презентации также показывали версии в жёлтом, розовом и синем цвете. Возможно такие расцветки появятся на украинском рынке позже.

Все три смартфона при этом имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, оснащаются портом USB Type-C и 3,5 мм разъёмом для наушников.

Дисплей

Galaxy S10+ — самый крупный смартфон в линейке, диагональ его дисплея составляет 6,4 дюйма. В флагмане используется новая матрица Dynamic AMOLED с разрешением 3040×1440 точек (438 ppi) и поддержкой HDR10+.

Картинка на экране при этом очень красочная, а углы обзора максимальные. Вырез под фронтальную камеру субъективно никак на качество изображения не влияет, даже подсветка кажется вполне равномерной.

При этом, судя по всему, привыкнуть к небольшому «островку» фронтальной камеры на дисплее будет проще, чем к вырезу, так как последний больше бросается в глаза.

В Galaxy S10 используется точно такой же экран с таким же разрешением, но диагональ здесь меньше — 6,1 дюйм. И благодаря более тонким рамкам модель стала компактнее прошлогоднего Galaxy S9, сохранив при этом те же размеры экрана.

В Galaxy S10e диагональ дисплея самая маленькая из трёх моделей и составляет 5,8 дюйма. Максимальное разрешением при этом также меньше — 2280×1080 точек, но качество Dynamic AMOLED матрицы на уровне старших версий. И учитывая, что последние при этом также по-умолчанию используют разрешение 2280×1080 точек, то основное отличие в дисплеях между устройствами кроется именно в диагонали.

Платформа

Galaxy S10+, S10 и S10е, несмотря на немного разное позиционирование, построены на одной платформе, в основе которой лежит процессор Exynos 9820 (в США — Snapdragon 855). Новый чип Samsung построен по 8 нанометровому техпроцессу и использует трёхкластерную архитектуру. Для выполнения ресурсоёмких задач в чипе задействованы два высокопроизводительных ядра M4, которые работают на 20% быстрее по сравнению с прошлогодними ядрами M3. Но если задача не требует максимально производительности, то включаются два ядра ARM Cortex A75 со сбалансированным энергопотреблением. А для базовых задач предназначены четыре энергоэффективных вычислительных ядра ARM Cortex A55.

Что касается графики, то за её обработку новый GPU Mali-G76 MP12, который включает 12 ядер и обеспечивает прирост производительности на уровне 40% по сравнению с прошлогодним графическим решением Mali-G72. При это несмотря на то, что новый чип имеет меньше ядер (12 против 18), они включают в 2 раза больше вычислительных блоков, что и обеспечивает прирост производительности.

Объём оперативной памяти в Galaxy S10e составляет 6 ГБ, а в Galaxy S10+ и S10 8 ГБ «оперативки».

Объём встроенной памяти в S10 и S10e равняется 128 ГБ, при этом у Galaxy S10+ есть опция с накопителем на 512 ГБ, а также в некоторых странах будет продаваться версия с 1 ТБ хранилища данных.

Беспроводные модули в во всех трёх моделях включают новый стандарт Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.0, NFC и ANT+. А позиционирование осуществляется за счёт поддержки глобальных спутниковых систем GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС.

Все модели работают на основе операционной системы Android 9.0 с фирменным интерфейсом Samsung One UI, о котором мы недавно рассказывали в отдельном материале.

Камеры

Galaxy S10+ и S10 используется система из трёх основных камер с оптической стабилизацией, которые при этом отличаются характеристиками и предназначением. Основной модуль получил широкоугольный 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.5, дополнительный имеет такое же разрешение, но диафрагму f/2.4 и телефото объектив. Вместе они могут использоваться для создания портретных снимков с размытием заднего фона. А вот третья камера в Galaxy S10+ и S10 — 16-мегапиксельная сверхширокоугольная (123 градуса) с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2.2.

Galaxy S10e по возможностям съёмки фото немного уступает старшим моделям, так как смартфон лишён телефото камеры. Впрочем, аппарат получил точно такой же основной и сверхширокоугольный модуль, так что качество снимков здесь ничем не уступает более дорогим моделям. Хотя, безусловно, телефото камера иногда приходится кстати, но не для всех её отсутствие будет минусом.

Все три модели при этом используют интеллектуальный режим съёмки, который работает на основе машинного обучения и способен распознавать объекты в 30 условиях съёмки. Получается такой более продвинутый автоматический режим.

Как видно по характеристикам широкоугольной и телефото камеры, они такие же, как были в S9+ и Note9, и в Samsung не уточняют поменялся ли размер матрицы (в прошлых моделях он был 1/2.55″ в широкоугольной и 1/3.4″ в телефото камере). Судя по всему, как и при переходе с Galaxy S7 на S8, в «десятой» серии компания провела лишь ревизию основных модулей камеры. Полностью новой для линейки Galaxy S стала 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (123 градуса), которую получили S10 и S10+.

Мне удалось немного поснимать после презентации на прототип Galaxy S10+. Это позволяет составить предварительное представление о качестве съёмки во всех трёх новых смартфонах Samsung, так как они используют одинаковые модули камер, за исключением телефото, которой нет в S10e.

Снимки при хорошем освещении на широкоугольную камеру:

Снимки при хорошем освещении на телефото камеру:

Снимки при хорошем освещении на сверхширокоугольную камеру:

Снимки при плохом освещении на широкоугольную камеру:

Снимки при плохом освещении на телефото камеру:

Снимки при плохом освещении на сверхширокоугольную камеру:

Сканер отпечатков и разблокировка через сканирование лица

В Galaxy S10+ и S10 сканер отпечатков пальцев расположен под стеклом дисплея. В Samsung использовали ультразвуковой датчик, который в отличие от оптического не боится прямых солнечных лучей и должен лучше срабатывать на морозе. Это позволило добиться очень высокой скорости работы сканера, так что пользователю не придётся дольше удерживать палец на экране, как это приходится делать на моделях с оптическим датчиком.

В Galaxy S10e сканер отпечатков пальцев находится сверху на правой грани и совмещён с кнопкой включения, которая при этом немного утоплена в корпус. Расположение сканера довольно непривычное, но так как корпус у S10e не очень большой, то до него не сложно дотянуться указательным пальцем левой руки или большим пальцем правой.

Уменьшение рамок вокруг экрана вынудило Samsung отказаться от сканера радужной оболочки глаз и, соответственно, от функции «интеллектуальное сканирование». В Galaxy S10+, S10 и S10e, кроме сканера отпечатков пальцев, осталась только функция сканирования лица, которая работает через фронтальную камеру. К сожалению, это менее безопасный способ разблокировки смартфона.

Кнопка Bixby

На левой грани корпуса Galaxy S10+, S10 и S10e, как и в прошлогодних флагманах Samsung, есть отдельная клавиша для вызова виртуального помощник Bixby. Но в отличие от прошлых моделей, на неё теперь можно назначить запуск любой другой программы.

Беспроводная зарядка

Новые смартфоны Samsung получили поддержку более скоростной беспроводной зарядки, в компании утверждают, что она на 36% быстрее предыдущей.

Кроме этого, в аппаратах появилась возможность подзаряжать беспроводным способом другие устройства. Для этого нужна активировать в настройках соответствующий режим (можно прямо из шторки оповещений) и приложить девайс к тыльной стороне корпуса.

Аудио

Все три новые модели получили внешние стереодинамики, один из которых находится на нижней грани, а второй совмещён с разговорными и расположен над дисплеем.

Кроме этого в Samsung не отказались от 3,5 мм разъёма для наушников, что не может не радовать.

Аккумулятор

Из всей новой линейки флагманов самая ёмкая батарея установлена в Galaxy S10+ — 4100 мАч, в S10 используется аккумулятор на 3400 мАч, а в S10e — 3100 мАч. При этом учитывая одинаковую платформу и разные диагонали, автономность моделей не должна сильно отличаться, но проверить это мы сможем уже во время написания полноценных обзоров.

В итоге

Galaxy S10+, S10 и S10e начнут продаваться в Украине 8 марта по цене 29 990 грн за Galaxy S10, 32 999 грн за Galaxy S10+ и 24 999 грн за Galaxy S10e. Также будет версия S10+ в керамическом корпусе за 39 999 грн. Как видно цены у новинок в нашей стране будут довольно высокими, даже для младшего флагмана S10e. Впрочем, своего покупателя устройства точно найдут, по сравнению с прошлым поколением они получили обновлённый дизайн, новый дисплей, платформу, больше возможностей съёмки, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, более ёмкие аккумуляторы и возможность подзаряжать через беспроводную зарядку другие устройства. При этом новые модели сохранили и сильные стороны прошлых поколений линейки Galaxy S, а именно защиту от воды и пыли, стереодинамики и 3,5 мм разъём для наушников.