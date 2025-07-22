Гибкие дисплеи: технологии будущего с недостатками настоящего

Устройства с гибкими дисплеями постепенно захватывают мир. Основными «корифеями» являются смартфоны, такие как Samsung Galaxy Fold, Motorola Razr или Huawei Mate X. Понемногу появляются другие решения, вроде внешнего монитора бренда Asus. Далее в гонку вступят планшеты и ноутбуки. Сегодня попробуем разобраться, какие новые устройства подарит эта технология, и очертить сегодняшние проблемы, которые возникают при их использовании.

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Новая технология порождает новые концепции

Вспомним предшественников современных смартфонов — КПК (Карманный Персональный Компьютер, Pocket PC). Они имели большие экраны ради лучшего просмотра интернета, работы в Office и многого такого, что сейчас мы понимаем как данность. Присмотревшись к одному из таких раритетов как Nokia E90, ловишь себя на мысли что этот старый коммуникатор — аналог многих современных смартфонов с гибкими дисплеями, такие как Samsung Galaxy Fold, Google Pixel Fold. Идея и общая конструкция одинаковы: пользование как обычным телефоном и открытие центральной части для задач, в которых нужен большой экран.

Nokia E90 Communicator, 2007 год

Дальнейшая идея «большого дисплея в корпусе смартфона» обновляется в Huawei Mate X 2019 г. В нем существует один большой дисплей, который постепенно раскрывается по желанию пользователя. На сегодня идею flexible дисплея раскрывает Huawei Mate XT Ultimate, который способен объединить три различных формфактора диагоналей экрана: 6,4″ (обычный смартфон), 7,9″ (небольшой планшет) или 10,2″ (полноценный планшет).

На нынешней выставке CES 2025 Samsung показала новые концепты для привычных нам устройств. Вариант будильника не выглядит чем-то интересным. А вот огромный гибкий дисплей в автомобиле позволит водителям лучше видеть направление движения в навигаторе. Ноутбук от Lenovo также поражает воображение: ведь по факту мы можно носить обычную 14-дюймовую модель, которая сможет вертикально добавлять еще 20-25% экрана.

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Исключительно выглядит смартфон, размеры дисплея которого увеличиваются по вертикали. Тем самым решается проблема с клавиатурой при печати текста, которая обычно закрывает половину пространства. Новая концепция Flex Hybrid действительно выглядит фантастически — можно расширять дисплей горизонтально с обеих сторон. Если сейчас может не хватать 8″ экрана, то новый дисплей добавляет +2 дюйма с каждой из сторон. Таким образом будущие поколения Fold способны будут увеличивать размер панели до 12″. Ноутбуки или планшеты, как Flex Note будут иметь дисплеи, которые смогут полностью заменить блок клавиатуры.

Дальнейшую технологическую революцию LG, как и Samsung, видит в гибких растягивающихся (Stretchable) экранах. Они позволят не просто увеличивать дисплей, но и принимать различную форму. Например, смарт-часы, которые полностью состоят из дисплея вокруг руки человека. Или встраивать дисплей в одежду, как в этом видео о Fashion Week.

Очень интересную концепцию растянутых дисплеев представили LG на выставке SID 2025. Экран не просто растягивается в другие стороны, а принимает форму клавиш в соответствии с интерфейсом пользователя (UI). Разработчик на примере центральной консоли автомобиля показал его работу. Сначала дисплей может быть незаметным для пользователя. После прикосновения появляются клавиши громкости, управления климатом и т.д. Каждая из них будет иметь свою форму и подсветку, поэтому водитель сможет ими пользоваться даже вслепую.

Samsung также показывал нечто похожее на IMID 2024. Изображение вулканического острова по настоящему «выныривало» из цифрового 2D в наш с вами реальный 3D мир. Для раскрытия потенциала технологии Гибких Растянутых дисплеев понадобится еще много времени. Не для всех ситуаций нужны такие преобразования. С переменным UI пока выглядит медленно. При просмотре фильмов или сериалов вряд ли будет какой-то смысл. Разве что в играх на мобильных устройствах, где элементы UI будут «возвышаться» над обычной плоской частью.

В предыдущих поколениях Apple Macbook Pro был установлен так называемый Touch Bar над клавиатурой. Идея интересная, однако уже через несколько лет его решили убрать. Основной причиной удаления стала невозможность точно передавать ощущения от клавиш. Каждый раз владельцу нужно смотреть на сенсорную панель и выбирать необходимое действие. С этой новой технологией, каждая сенсорная клавиша могла бы подниматься, а пользователи на ощупь различать клавиши.

Главные проблемы устройств с гибкими дисплеями

Какими бы прекрасными технологии не были, всегда существуют определенные минусы. Что ж, давайте попробуем разобраться насколько малы они или нет.

Цена — основной враг распространения в массы

Самой понятной и очевидной причиной для потенциального покупателя и его кошелька является цена таких устройств. Гибкие дисплеи даже спустя много лет после первого поколения производить трудно. Видно, что за это время смогли наладить средне бюджетные решения за условных 500-600$. Например, Motorola Razr 50. Однако один смартфон не даст такого скачка в продажах. Другие же модели брендов все еще слишком дорогие. Всем известная Apple могла бы значительно ускорить распространенность гибких дисплеев, но не представила еще ни одну модель за эти годы.

Еще в 2022 году представила ТВ-монитор с гибким дисплеем LG Flex OLED. Большинство могло подумать, что это обычный прототип и ничего большего. Однако нет, это полноценный 4К 120 Гц дисплей. Автоматическая система позволяет изгибаться на 900R с шагом 5% обеспечивая 20 положений. Цена такого монитора поражает до сих пор — от 2500$.

Визуальная «особенность»

Другая видимая «гибкая» проблема — изгиб в месте сгибания дисплея. На эту проблему указывают абсолютно все обозреватели и покупатели. Конечно, через некоторое время пользованием дисплеем просто перестаешь его замечать. Хорошо, что разработчики пытаются решить эту проблему. Только будем честны, физически ее будет очень трудно решить. Рано или поздно что-либо деформируется. Samsung даже пришлось написать отдельное сообщение на странице поддержки, что изгиб по центру экрана не будет мешать впечатлению от пользования устройством.

Шарниры забирают место внутри

Посмотрим на сравнительную таблицу аккумуляторов в устройствах с гибкими и плоскими дисплеями.

Название Тип дисплея Аккумулятор, мАч Размер дисплея, дюймов Motorolla Razr 50 Гнутый 4200 6,9 Motorolla Razr 50 Ultra Гнутый 4000 6,9 Motorolla Razr 60 Ultra Гнутый 4700 7 Samsung Galaxy Z Flip6 Гнутый 4000 6,7 Samsung Galaxy Z Flip7 Гнутый 4300 6,9 Samsung Galaxy Z Fold 7 Гнутый 4400 8 Apple iPhone 16 Plus Плоский 4674 6,7 Apple iPhone 16 Pro Max Плоский 4685 6,9 Samsung Galaxy S25 Ultra Плоский 5000 6,9 Google Pixel 9 Pro XL Плоский 5060 6,8 Oneplus 13 Плоский 6000 6,82 Xiaomi Poco F7 Плоский 6500 6,83

Нетрудно увидеть, что обычные смартфоны показывают больший результат. Объясняется это просто — механизм обеспечения гибкости «съедает» потенциальное место для большего аккумулятора. Исключение из правила стал Motorola Razr 60 Ultra, однако его нужно сравнивать с новыми китайскими смартфонами.

Samsung Galaxy Z Flip6 изнутри. Две отдельные батареи внутри. Часть внутреннего строения корпуса занята механизмом открытия

Защита дисплея

Плоские дисплеи обычно защищают стеклом, например Corning. Пользователи также могут дополнительно установить разновидности стекла или пленок. Тем самым уменьшая вероятность разбития экрана. А что с гибкими «братьями»? О классическом стекле можете забыть сразу — не сгибается, трескается и разбивается. Наложение дополнительной пленки улучшит защиту, однако она имеет свойство отклеиваться в месте сгиба, что несет дополнительные расходы на замену. Остается менять защитную пленку раз в несколько месяцев, потому что дисплей достаточно тонкий. Историй с небольшими битыми пикселями много в Интернете.

Гибкие дисплеи переживают настоящий бум в использовании с новыми устройствами. Новые концептуальные дизайны лишь подкрепляют главное — это экраны будущего. Поэтому последний вопрос: далекого или ближайшего?