Экран телевизора LG OLED Flex LX3 изгибается по нажатию кнопки на пульте

LG анонсировала свой первый сгибаемый OLED-телевизор Flex LX3, который по желанию становится плоским или изогнутым до 900R. У 42-дюймового телевизора есть регулируемая по высоте подставка с функциями поворота и наклона, как у монитора, и позиционируется он для игр.

Специальная кнопка на пульте дистанционного управления LG OLED Flex LX3 автоматически сгибает и разгибает экран. Помимо двух предустановленных положений, владельцы могут выбрать один из 20 уровней с шагом 5%. Это выгодно отличает телевизор LG от другого похожего устройства, монитора Corsair Xeneon Flex OLED, владельцы которого могут лишь изгибать экран вручную.

LG позиционирует свой 42-дюймовый гибкий телевизор в качестве дисплея для игр. Это возможно благодаря функциям, которые понравятся геймерам. Модель LX3 может работать в режиме Dolby Vision с разрешением 4K 120 Гц и обладает полнофункциональным входом HDMI 2.1. Телевизор поддерживает переменную частота обновления и автоматический режим с низкой задержкой, а также технологии G-Sync от NVIDIA или FreeSync от AMD для синхронизации FPS и частоты обновления экрана.

Если нет желания играть на огромном ТВ, используемую площадь можно уменьшить до диагоналей 32 или 27 дюймов. Также можно воспользоваться режимом LG Multi View от для одновременного просмотра двух разных источников видео. Устройство подойдет для игровых сеансов одновременно с просмотром видео, стримингом или общением онлайн.

Дата выхода и цена LG OLED Flex LX3 пока неизвестны. Серия LG Flex будет представлен на выставке IFA в Германии в ближайшие дни.

Источники: LG, The Verge