Hades: блудный сын и другие боги





Roguelike RPG Hades интересна не только тем, что это новая игра Supergiant Games, инди-студии, каждый проект которой становится классикой чуть ли не на следующий день после релиза. Hades – это еще и игра, которая в таком далеком уже 2018 г. была одним из первых эксклюзивов только что открывшегося тогда сервиса Epic Games Store. Так вот, Hades, все это время пребывавшая в статусе Раннего доступа, наконец-то вышла! В Epic Games Store, в Steam и на Nintendo Switch.

Hades Жанр action/RPG

Платформы Windows, Nintendo Switch

Языки русский, английский

Разработчик Supergiant Games

Издатель Supergiant Games

Сайты Epic Games Store , Steam

Если вы знакомы с играми Supergiant Games, то отлично знаете, что вас ожидает. Bastion, Transistor, Pyre – это фантастическая визуальная часть, потрясающий саундтрек и необычный, но хорошо продуманный геймплей. Что ж, в Hades есть все, что вы ждете от проектов студии – впечатляющая графика, харизматичные герои, приятное музыкальное сопровождение и да, конечно же, аддиктивый геймплей. Правда, в этот раз обошлось без экспериментов – перед нами совершенно традиционная, но доведенная до совершенства roguelike RPG.

Итак, вы, в роли принца подземного царства Загрея (по одной версии он сын Никты и Аида, по другой – Персефоны и Зевса, по третьей – Персефоны и Аида), собираетесь покинуть мир мертвых и вслед за матерью вернуться на поверхность. Вот только ваш деспотичный отец Аид (авторы игры придерживаются третьей версии мифа), до ужаса похожий на злобную и замученную бюрократической работой комикс-версию Тараса Григорьевича Шевченко, не очень склонен отпускать сына и приказал своим подданным препятствовать принцу. В итоге Загрей, заручившись поддержкой Никты, Ахиллеса, Харона и некоторых других обитателей мира мертвых, раз за разом пытается пробиться наверх через лабиринт подземных залов, наполненных грешными душами и слугами Аида.

И умирает. Становится сильней, находит в себе неожиданные способности, получает новое оружие и вновь отправляется в путь. И снова умирает. Общается с обитателями чертогов Аида, получает новые способности и сбегает опять. И умирает. Сбегает. Умирает. Сбегает… Ну, вы уже поняли, Hades – типичная roguelike RPG, где вы сохраняете опыт и некоторые ресурсы после смерти, прокачиваете своего бойца и вновь пытаетесь пройти череду генерируемых случайным образом залов, наполненных противниками.

И надо сказать, что Supergiant Games, славящаяся своей дотошностью в проработке деталей, довела эту классическую формулу до ума. Все здесь, начиная с очень удобной, отзывчивой боевой системы, до многоуровневой системы прокачки, раскрывающейся после каждой итерации, сделано на пять с плюсом. Перед нами эталонный рогалик!

Вариантов развития персонажа действительно много. Прокачка способностей в зеркале Никты между забегами, добавление новых залов в лабиринт, открытие и прокачка подарков обитателей подземного царства, получение в процессе прохождения благословений и даров олимпийских богов, покупка временных бонусов у Харона, исполнение пророчеств, прохождение испытаний и т.д. Плюс Загрей может выбрать разные типы оружия, которые отличаются приемами, особенностями прокачки и стилями боя. Как вы понимаете, при таком обилии опций каждое новое прохождение отличается от предыдущих. И это хорошо.

Что же до боевой механики, то она ориентирована на агрессивный бой с акцентом на уклонения. При этом тайминги, хит-боксы, скорость атаки и перемещения здесь просто идеальные. Два года в Раннем доступе Supergiant Games потратила явно с пользой. Крошить врагов интересно, тем более что они достаточно разнообразны, плюс время от времени вам придется сражаться с их усиленными версиями и боссами. Другой вопрос, не надоест ли все это на двадцатое, тридцатое и т.д. прохождение, ведь поход принца Загрея может затянуться. Впрочем, при аккуратной игре до финиша четвертого круга Аида можно добраться и с десятой попытки, вот только совсем не факт, что это конец. Все-таки перед нами roguelike RPG.

Одна из отличительных черт всех игр Supergiant Games – фантастически красивая с художественной точки зрения графика. Не стала исключением и Hades. И хотя поначалу комикс-версия древнегреческих мифов может вызвать у вас некоторое отторжение, к окружению и героям очень быстро привыкаешь и привязываешься, они действительно классные. Боги-олимпийцы обоих полов и разных рангов, полубоги, павшие герои, мифические существа, придуманные специально для этой игры сущности — все они, включая даже противников, строящих козни принцу Загрею, получились невероятно милыми, а раскрытие их историй – один из стимулов проходить игру в очередной раз. Удивительно, но в этой игре вообще нет отрицательных персонажей.

Музыка… Что ж, это Supergiant Games, а значит, это Даррен Корб, тот же человек, который писал саундтреки к Bastion, Transistor и Pyre. И в этот раз он вас тоже не разочарует. Да, а еще в Hades замечательнейшие ехидные диалоги и традиционный для игр студии великолепный закадровый рассказчик. Диалоги и сценарий ко всем играм Supergiant пишет Грег Касавин, а это определенный уровень.

Приятно, что Supergiant Games в очередной раз не снизила планку качества своих игр. После принятой далеко не всеми Pyre, продажи которой оставляли желать лучшего, Hades – это настоящее возвращение разработчиков. И хотя долгий период Раннего доступа, за время которого об игре могли забыть, и негативное поначалу, из-за эксклюзивного статуса игры на Epic Games Store, отношение игроков, могли бы нанести урон продажам, этого не случилось. Hades УЖЕ самая успешная игра Supergiant Games, за пару дней после релиза обошедшая и Bastion, и Transistor. По самым скромным прикидкам, только на Steam игра уже разошлась тиражом более 1 млн. копий, если прибавить к этому EGS и Nintendo Switch, думаю, что тираж подбирается к 2 млн. Очень неплохо для маленькой инди-студии.

Что ж, если по каким-то причинам у вас еще нет копии Hades, то я не знаю, чего вы еще ждете. До 24 сентября игра продается со скидкой в 20% и обойдется всего в 263 грн. Поверьте, это действительно шикарное предложение.